Μέση Ανατολή: Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Μαρτίου 2026, 06:00

Μέση Ανατολή: Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ

Στο επίκεντρο του Eurogroup το ενεργειακό κόστος και τα «απόνερα» της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή - Τα σενάρια για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και προϋπολογισμό

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το φάντασμα του 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πυροδότησε ένα ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ, πλανάται πάνω από την ευρωπαϊκή οικονομία. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εντείνει την αβεβαιότητα. Τα χειρότερα σενάρια δεν μπορούν να αποκλειστούν ενώ καθοριστικός παράγοντας είναι η διάρκεια του πολέμου.

Οι εξελίξεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου ενδεχομένως να ανοίξουν τη συζήτηση για πιθανά έκτακτα μέτρα

Στην Αθήνα, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας αναμένοντας τις αποφάσεις, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας. Το θέμα του ενεργειακού κόστους μπαίνει στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων με την αρχή να γίνεται στο Eurogroup της Δευτέρας όπου οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης καλούνται να εξετάσουν τις πιθανές επιπτώσεις μιας νέας ενεργειακής αναταραχής.

Με τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται και το κόστος μεταφορών να ανεβαίνει «η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα απέναντι σε μια ανησυχητική και βαθιά κρίση» δηλώνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης προσθέτοντας ότι «όσο περισσότερο διαρκεί η αβεβαιότητα, τόσο ευρύτερο θα είναι το οικονομικό αποτύπωμα της κρίσης».

Το θέμα θα βρεθεί στο τραπέζι του Euro Summit της 19ης Μαρτίου, όπου θα συναντηθούν οι ευρωπαίοι ηγέτες. Το ενεργειακό κόστος περιλαμβανόταν ήδη στην ατζέντα υπό το πρίσμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ωστόσο, οι εξελίξεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου ενδεχομένως να ανοίξουν τη συζήτηση για πιθανά έκτακτα μέτρα με στόχο τον περιορισμό μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην Αθήνα, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιη με τη μεγαλύτερη ανησυχία να προέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, εάν η κατάσταση παραταθεί και μέσα στον Απρίλιο, οι πιέσεις στις αγορές ενέργειας θα ενταθούν.

Το κρίσιμο 21ήμερο

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κρίσιμο χρονικό όριο για να αποφευχθούν σοβαρές αναταράξεις στην πραγματική οικονομία είναι οι συγκρούσεις να διαρκέσουν τρεις εβδομάδες, 21 ημέρες. Αν η κρίση αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά, οι συνέπειες θα είναι πιο σοβαρές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς θα επηρεαστούν μια σειρά από κλάδοι της οικονομίας, όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή, αλλά και ο τουρισμός.

Παράλληλα, η «επιστροφή» μιας ενεργειακής κρίσης, με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα νέο, ακόμη πιο έντονο κύμα πληθωρισμού, με πίεση στις τιμές των καυσίμων, των λογαριασμών ρεύματος και των υπηρεσιών, να μειώσει την κατανάλωση και να επιβραδύνει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, πλήττοντας τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Το Σάββατο, οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν μεγάλη άνοδο με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. O κίνδυνος για σημαντικότερες αυξήσεις είναι ορατός και εφόσον επιβεβαιωθούν τα σενάρια για παρατεταμένες αναταράξεις στην περιοχή, τότε η τιμή του Brent δεν αποκλείεται να εκτοξευθεί ακόμη και πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Φυσικό αέριο

Πιο σύνθετη εμφανίζεται η εικόνα στην αγορά φυσικού αερίου, η οποία επηρεάζει άμεσα και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδεικτική της μεταβλητότητας είναι η έντονη διακύμανση των τιμών τις τελευταίες ημέρες, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 60% μέσα σε μία εβδομάδα.

Η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα βρέθηκε το Σάββατο στα 87,16 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδο χαμηλότερο σε σχέση με ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Αν οι τιμές διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα, οι αυξήσεις στα τιμολόγια ενδέχεται να είναι περιορισμένες, εκτός αν οι πάροχοι επιλέξουν να απορροφήσουν μέρος του κόστους μέσω εκπτώσεων. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των καιρικών συνθηκών λειτουργεί προς το παρόν ως παράγοντας εξισορρόπησης. Παράλληλα, η αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα συμβάλλει στον περιορισμό των πιέσεων.

Μέτρα στήριξης

Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και δηλώνει έτοιμη για την ενεργοποίηση μέτρων εφόσον κριθεί απαραίτητο. Οπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, τα συναρμόδια υπουργεία έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία τόσο για την αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων όσο και για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Μεταξύ των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται εντατικοί έλεγχοι στην αγορά καυσίμων και στα αποθέματα βασικών αγαθών, ενώ δεν αποκλείεται και η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εφόσον υπάρξουν ενδείξεις κερδοσκοπικών αυξήσεων. Παράλληλα, εφόσον ξεκινήσει νέος κύκλος ανατιμήσεων, στο τραπέζι βρίσκεται η επιστροφή του fuel pass, της επιδότησης δηλαδή των καυσίμων στην αντλία, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα έσοδα του Φεβρουαρίου κινήθηκαν κοντά στους στόχους, μετά την υστέρηση που καταγράφηκε τον Ιανουάριο. Ωστόσο, η πορεία της οικονομίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.  Στο δυσμενές σενάριο, η ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ πιέσεις ενδέχεται να δεχθούν τόσο η κατανάλωση όσο και οι επενδύσεις.

Φυσικό αέριο
Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Πλούτος: Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα
Η διαπίστωση 09.03.26

Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα

Η κατανομή του πλούτου στο τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει μια έντονη ασυμμετρία. Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των χρημάτων στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε μια πολύ μικρή μειοψηφία καταθετών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα – Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά
Έκθεση McKinsey 08.03.26

Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα - Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά

Αν δεν ληφθούν στοχευμένα μέτρα για τις γυναίκες, το χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στην εποχή της AI, προειδοποιεί η έκθεση της McKinsey

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιδόματα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό
Οικονομικές Ειδήσεις 08.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό στα επιδόματα

Το οικονομικό επιτελείο εξέταζε ενίσχυση με επίδομα 100 έως 200 ευρώ τις ευάλωτες ομάδες, όμως η εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα λόγω του πολέμου φαίνεται να αλλάζει τον σχεδιασμό

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Μεσόγειος φλέγεται
Σε κρίση όλη η Ευρώπη 09.03.26

Η Μεσόγειος φλέγεται

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Στις φλόγες μετά από επίθεση με drone διυλιστήριο στο Μπαχρέιν
10η μέρα πολέμου 09.03.26 Upd: 07:35

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Στις φλόγες μετά από επίθεση με drone διυλιστήριο στο Μπαχρέιν

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)
Μέση Ανατολή 09.03.26

Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)

Ο πόλεμος που ξεκίνησε o Τραμπ από κοινού με τον Νετανιάχου κατέληξε μεν στον αποκεφαλισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά σε ό,τι αφορά όμως την επόμενη ημέρα... το «απόλυτο χάος».

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 09.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ήταν οι πιο έμπιστοι υπερασπιστές της δημοκρατίας του Χαμενεΐ. Διαθέτουν τεράστιο μηχανισμό πληροφοριών, επιχειρηματικό δίκτυο και εκατοντάδες χιλιάδες προσωπικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Πλούτος: Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα
Η διαπίστωση 09.03.26

Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα

Η κατανομή του πλούτου στο τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει μια έντονη ασυμμετρία. Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των χρημάτων στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε μια πολύ μικρή μειοψηφία καταθετών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλί Ανσάρι: «Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο»
Μέση Ανατολή 09.03.26

«Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο» - Αλί Ανσάρι για τις επιπτώσεις από την επίθεση στο Ιράν

Πώς κρίνει τη στρατηγική των αντιμαχόμενων πλευρών και τι προβλέπει για τον πόλεμο ο καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του Ιράν και διευθυντής του Ινστιτούτου Ιρανικών Σπουδών στο St Andrews της Σκωτίας

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Ιράν: Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο – Γκρεμίζονται τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ
Ξεπέρασε τα 110$ 09.03.26

Το πετρέλαιο βάζει φωτιά στο Τόκιο και τη Σεούλ

Φωτιά στις αγορές βάζει το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ γκρεμίζονται λίγο μετά το άνοιγμα.

Σύνταξη
Ειρηνικός: 6 νεκροί σε νέα επιδρομή των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Ειρηνικός Ωκεανός 09.03.26

Νέες δολοφονίες των ΗΠΑ σε επίθεση κατά ταχύπλοου

Οι ΗΠΑ εκτέλεσαν έξι άτομα σε νέα επιδρομή που εξαπέλυσαν εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 150 από την έναρξη των επιχειρήσεων του είδους.

Σύνταξη
Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
Ξεπέρασε τα 100$ 09.03.26

«Πολύ μικρό τίμημα» για τον Τραμπ η φωτιά στο πετρέλαιο

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».

Σύνταξη
