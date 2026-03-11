Πετρέλαιο: Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του βαρελιού WTI στο άνοιγμα της CME
Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του WTI στο άνοιγμα της αγοράς εμπορευμάτων στο Σικάγο, φτάνοντας γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι.
Η τιμή του βαρελιού WTI, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις αγορές, αυξήθηκε χθες Τρίτη το βράδυ κατά 5% και πλέον, γύρω στα 88 δολάρια, μόλις άνοιξε ξανά η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), με φόντο τη σύγχυση που επικρατεί γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Eli Hartman).
Η «διόρθωση», στην ορολογία των αγορών, της τιμής του West Texas Intermediate καταγράφηκε μετά την προειδοποίηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν εναντίον της ναρκοθέτησης των Στενών, αν και το επίπεδο των τιμών του πετρελαίου παραμένει ακόμη αρκετά κάτω από εκείνο όπου βρέθηκε στην αρχή αυτής της εβδομάδας.
Το WTI είχε πλησιάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι, όπως και το Brent Βόρειας Θάλασσας τη Δευτέρα, όταν παράγοντες της αγοράς είχαν καταληφθεί από πανικό.
Η παρέμβαση Τραμπ
Βρίσκονταν αντίστοιχα στα 72 και στα 67 δολάρια το βαρέλι προτού ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου.
Οι τιμές πάντως έπεσαν και η ηρεμία φάνηκε να αποκαθίσταται κάπως μετά τη δήλωση του αμερικανού προέδρου Τραμπ αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι ο πόλεμος έχει «σχεδόν» ολοκληρωθεί, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν, επίσης, ότι «εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο Στενό του Ορμούζ» (περισσότερα εδώ).
