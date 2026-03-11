newspaper
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

O IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εγκρίνει τη μεγαλύτερη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του.

Ο Oργανισμός ανακοίνωσε ότι τα 32 κράτη μέλη του συμφώνησαν ομόφωνα σήμερα να διαθέσουν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τους για να αντισταθμίσει την απώλεια εφοδιασμού λόγω του «πρακτικού κλεισίματος» των Στενών του Ορμούζ.

Η αποδέσμευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα κατάλληλο για τις συνθήκες κάθε κράτους μέλους, πρόσθεσε ο ΔΟΕ.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην αγορά πετρελαίου είναι άνευ προηγουμένου σε κλίμακα, γι’ αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που τα κράτη μέλη του ΔΟΕ ανταποκρίθηκαν με μια συλλογική δράση έκτακτης ανάγκης άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ.

«Οι αγορές πετρελαίου είναι παγκόσμιες, επομένως και η ανταπόκριση στις μεγάλες διαταραχές πρέπει να είναι παγκόσμια. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι η θεμελιώδης αποστολή του ΔΟΕ και χαίρομαι που τα μέλη του ΔΟΕ επιδεικνύουν ισχυρή αλληλεγγύη, λαμβάνοντας από κοινού αποφασιστικά μέτρα», είπε χαρακτηριστικά.

Η μεγαλύτερη συλλογική απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης από τα κράτη μέλη τoy ΔΟΕ ήταν 182,7 εκατομμύρια βαρέλια, μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Είναι η έκτη φορά που η IEA εγκρίνει συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου. Το είχε κάνει προηγουμένως το 1991, το 2005, το 2011 και δύο φορές το 2022, σύμφωνα με την ίδια.

Προσθέτει ότι τα μέλη της διαθέτουν αποθέματα έκτακτης ανάγκης άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων βαρελιών, με επιπλέον 600 εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων της βιομηχανίας να διατηρούνται βάσει κυβερνητικής υποχρέωσης.

Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Κόσμος
Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης
Πρατηριούχοι: Αντιδράσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»
Μείωση φόρων 11.03.26
Μείωση φόρων 11.03.26

Αντιδρούν οι πρατηριούχοι για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους - «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»

Οι πρατηριούχοι αντιδρούν στα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση και αντιπροτείνουν τη μείωση του φόρου στα καύσιμα - Κάνουν λόγο για άδικη στοχοποίησή τους

Σύνταξη
Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομία 11.03.26
Οικονομία 11.03.26

Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το πακέτο παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν ο Κ. Χατζηδάκης, ο Στ. Παπασταύρου και ο Τ. Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες – Τι ζητούν
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες - Τι ζητούν

Την απεργία σε ΔΟΥ και κτηματικές υπηρεσίες στις 19 Μαρτίου στηρίζει η ΑΔΕΔΥ - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας

Σύνταξη
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών
Πλαφόν στα 10.000 11.03.26

Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών

Nέοι κανόνες για όλα τα κράτη μέλη από το 2027 - Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω ομογενοποιημένων ορίων πληρωμών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μέση Ανατολή: Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα – Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης
Γεωπολιτική αστάθεια 11.03.26
Γεωπολιτική αστάθεια 11.03.26

Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα - Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις για τις ενεργειακές αγορές, το διεθνές εμπόριο και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τι συμβαίνει με την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η νέα μεταρρύθμιση για τις «έκτακτες διαθήκες»
Οικονομία 11.03.26
Οικονομία 11.03.26

Η νέα μεταρρύθμιση για τις «έκτακτες διαθήκες»

Η δυνατότητα που παρέχεται στον διαθέτη να δηλώνει προφορικά την τελευταία του βούληση ενώπιον τριών μαρτύρων, όταν διατρέχει άμεσο κίνδυνο θανάτου και λόγω έκτακτων περιστάσεων καθίσταται αδύνατο να τη δηλώνει εγγράφως

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
«Δραματική εξέλιξη» 11.03.26
«Δραματική εξέλιξη» 11.03.26

Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών

Ζήτημα ταυτοποίησης των χρηστών των κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών από τις ίδιες τις πλατφόρμες έθεσε ευθέως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένα μέτρο που στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, όχι απλώς αποφεύγεται, αλλά συνήθως καταδικάζεται. Και οι λόγοι για αυτό είναι σοβαροί

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
Λίστα 11.03.26
Λίστα 11.03.26

Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes

Η φετινή ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει τη σοκαριστική συγκέντρωση απίστευτου πλούτου με μόλις 3.428 άτομα στον κόσμο να κατέχουν πλέον το ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άνδρος: Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους
Planet Travel 11.03.26
Planet Travel 11.03.26

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους

Με την αυθεντικότητά της και τις μοναδικές παραλίες της, η Άνδρος κυριαρχεί στις λίστες σε γνωστές ελβετικές και γερμανικές ιστοσελίδες - Ακολουθούν Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο

Σύνταξη
Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης
Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν
Ξεχασμένο μέτωπο 11.03.26
Ξεχασμένο μέτωπο 11.03.26

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν

Ενώ ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στο Ιράν, η ασταθής σύγκρουση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν εντείνεται — με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης
Τελεσίδικα 11.03.26
Τελεσίδικα 11.03.26

Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δίνουν την τελευταία μάχη για τους εντολείς τους που με βάση την εφετειακή απόφαση αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φυλακής να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 11.03.26
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ξεκαθάρισε πως η Εθνική Ομάδα της χώρας δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;
Βιβλίο 11.03.26
Βιβλίο 11.03.26

Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;

Ο κριτικός κινηματογράφου Μπράιαν Ράφτερι εξερευνά πώς ο Τόμας Χάρις δημιούργησε έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς και αντιφατικούς κατά συρροή δολοφόνους του κινηματογράφου, τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρόδος: Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου
Αδιανόητο 11.03.26
Αδιανόητο 11.03.26

Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου

Ο ανήλικος μαθητής είχε τραβήξει δύο φορές το καζανάκι για να γεμίσει με νερό ένα μπουκάλι και αφού ανάγκασε άλλο παιδί να φτύσει μέσα σε αυτό, το έδωσε στον 8χρονο να πιει

Σύνταξη
Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
Παλαιστίνη 11.03.26
Παλαιστίνη 11.03.26

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Δίκαιο έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τις στρατιωτικές κατοχές.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Στρασβούργο 11.03.26
Στρασβούργο 11.03.26

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ
Πληρώνουν το τίμημα 11.03.26
Πληρώνουν το τίμημα 11.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ

Τι εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στο Reuters για τον πόλεμο στο Ιράν - Για βαθιά αγανάκτηση κάνουν λόγο πηγές που πρόσκεινται στις κυβερνήσεις του Κόλπου αναφορικά με τις ενέργειες του Τραμπ

Σύνταξη
