Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εγκρίνει τη μεγαλύτερη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του.

Ο Oργανισμός ανακοίνωσε ότι τα 32 κράτη μέλη του συμφώνησαν ομόφωνα σήμερα να διαθέσουν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τους για να αντισταθμίσει την απώλεια εφοδιασμού λόγω του «πρακτικού κλεισίματος» των Στενών του Ορμούζ.

Η αποδέσμευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα κατάλληλο για τις συνθήκες κάθε κράτους μέλους, πρόσθεσε ο ΔΟΕ.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην αγορά πετρελαίου είναι άνευ προηγουμένου σε κλίμακα, γι’ αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που τα κράτη μέλη του ΔΟΕ ανταποκρίθηκαν με μια συλλογική δράση έκτακτης ανάγκης άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ.

«Οι αγορές πετρελαίου είναι παγκόσμιες, επομένως και η ανταπόκριση στις μεγάλες διαταραχές πρέπει να είναι παγκόσμια. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι η θεμελιώδης αποστολή του ΔΟΕ και χαίρομαι που τα μέλη του ΔΟΕ επιδεικνύουν ισχυρή αλληλεγγύη, λαμβάνοντας από κοινού αποφασιστικά μέτρα», είπε χαρακτηριστικά.

Η μεγαλύτερη συλλογική απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης από τα κράτη μέλη τoy ΔΟΕ ήταν 182,7 εκατομμύρια βαρέλια, μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Είναι η έκτη φορά που η IEA εγκρίνει συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου. Το είχε κάνει προηγουμένως το 1991, το 2005, το 2011 και δύο φορές το 2022, σύμφωνα με την ίδια.

Προσθέτει ότι τα μέλη της διαθέτουν αποθέματα έκτακτης ανάγκης άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων βαρελιών, με επιπλέον 600 εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων της βιομηχανίας να διατηρούνται βάσει κυβερνητικής υποχρέωσης.