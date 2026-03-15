Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
15.03.2026 | 21:24
Λέσβος: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στο χωριό Στύψη – Κάηκε ολοσχερώς
Άνοιξε μια νέα εποχή ενεργειακής ανασφάλειας για τον κόσμο
Διεθνής Οικονομία 15 Μαρτίου 2026, 22:00

Τους 6 άξονες των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην ενέργεια σκιαγραφεί ο Economist

ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Η σύγκρουση γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη προκαλέσει βαθιές αναταράξεις στην ενέργεια και στην αγορά της, με τους περισσότερους αναλυτές ανά τον κόσμο να διερευνούν το «αποτύπωμα» της στην παγκόσμια οικονομία.

Δεν είναι κρυφό άλλωστε ότι αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαπίστωσε τις οικονομικές συνέπειες των εμπορικών δασμών, φαίνεται τώρα να αντιλαμβάνεται και το κόστος ενός πολέμου.

Στις 9 Μαρτίου δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις αγορές πετρελαίου. Η τιμή, η οποία την προηγούμενη ημέρα είχε αγγίξει σχεδόν τα 120 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε κοντά στα 80 δολάρια. Πριν από την έναρξη των συγκρούσεων κυμαινόταν περίπου στα 70 δολάρια.

Το σοκ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος ενδέχεται να είναι σημαντικό

Η αστάθεια των ΗΠΑ και η ενέργεια

Σύμφωνα με ανάλυση του Economist, το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έχει μπλοκάρει περίπου το 15% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών και με τους ψηφοφόρους ήδη κουρασμένους από τον πληθωρισμό, δείχνει ότι δυσκολεύεται να αποδεχθεί το οικονομικό κόστος μιας παρατεταμένης κρίσης, όπως είχε υποχωρήσει και από την εμπορική αντιπαράθεση όταν οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά.

Ωστόσο, η στάση της Ουάσιγκτον παραμένει ασταθής. Την ώρα που διατυπώνονταν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν ουσιαστικά κλειστά έπειτα από ιρανικά πλήγματα σε πλοία, ενώ η τιμή του πετρελαίου ανέκαμψε ξανά κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, η αμερικανική ρητορική παρέμενε επιθετική, με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τη σύγκρουση με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Κατά τον Economist, μάλιστα, αυτή η ασάφεια αντανακλά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει περιορισμένες επιλογές. Σε αντίθεση με έναν εμπορικό πόλεμο, όπου μια αποκλιμάκωση μπορεί να αποφασιστεί σχετικά εύκολα, η επιστροφή στην προηγούμενη ισορροπία των ενεργειακών αγορών δεν είναι πλέον εφικτή. Όπως εκτιμάται, ο κόσμος εισέρχεται σε μια νέα εποχή ενεργειακής ανασφάλειας.

Μικρή ευελιξία από το σοκ στην ενέργεια

Το σοκ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος ενδέχεται να είναι σημαντικό. Βέβαια, η παγκόσμια οικονομία εξαρτάται σήμερα λιγότερο από το πετρέλαιο σε σχέση με το 1973, όταν το αραβικό εμπάργκο τετραπλασίασε τις τιμές του αργού, ή την περίοδο 1979-1980, όταν η ιρανική επανάσταση και ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ περιόρισαν δραστικά την προσφορά. Τότε το πετρέλαιο χρησιμοποιούνταν ακόμη ευρέως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που σήμερα συμβαίνει πολύ λιγότερο.

Παρόλα αυτά, η εξέλιξη αυτή έχει και μια αντίστροφη πλευρά. Η ζήτηση για πετρέλαιο είναι πλέον πιο «άκαμπτη», πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και μικρές διαταραχές στην προσφορά μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες αυξήσεις τιμών. Στην τρέχουσα κρίση, μάλιστα, η απώλεια προσφοράς θεωρείται μεγαλύτερη από εκείνη των ενεργειακών σοκ της δεκαετίας του 1970.

Σύμφωνα με το Economist, ακόμη και στις πιο έντονες στιγμές της κρίσης οι αγορές δεν έχουν προεξοφλήσει πλήρως ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια το βαρέλι ώστε να εξισορροπηθεί η προσφορά με τη ζήτηση.

Απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων

Τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας διαθέτουν περίπου 1,8 δισεκατομμύρια βαρέλια στρατηγικών αποθεμάτων, από τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να απελευθερώνουν περίπου 400 εκατομμύρια. Ωστόσο, η αξιοποίηση αυτών των αποθεμάτων συχνά περιορίζεται από τεχνικούς ή υποδομικούς περιορισμούς, όπως αγωγούς και μεταφορικές δυνατότητες. Ακόμη και η Κίνα, που έχει δημιουργήσει τεράστια στρατηγικά αποθέματα, αναγκάστηκε να περιορίσει τις εξαγωγές ορισμένων διυλισμένων προϊόντων.

Δεδομένου ότι οι μεταφορές αποτελούν κρίσιμο στοιχείο σχεδόν κάθε οικονομικής δραστηριότητας, οι πιθανοί «λαιμοί μπουκαλιού» στην ενέργεια θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Το ενεργειακό σοκ δεν περιορίζεται μόνο στο πετρέλαιο. Όπως επισημαίνει ο Economist, η κύρια εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ παραμένει κλειστή μετά από επίθεση με drone, γεγονός που αφαιρεί σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG από την αγορά. Παράλληλα, τα σχέδια επέκτασης της παραγωγής έχουν αναβληθεί.

Ανταγωνισμός στις προμήθειες

Η απώλεια αυτών των εξαγωγών έχει προκαλέσει έντονο ανταγωνισμό για προμήθειες φυσικού αερίου στην Ασία, ενώ στην Ευρώπη, όπου τα αποθέματα αερίου είναι ασυνήθιστα χαμηλά για την εποχή, οι τιμές έχουν αυξηθεί περισσότερο από 50%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εξαγωγές LNG, όμως η εγχώρια ζήτηση για φυσικό αέριο αυξάνεται λόγω της ταχείας ανάπτυξης ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων.

Επίσης το Ιράν ενδέχεται να επιδιώξει την παράταση της σύγκρουσης ώστε να δείξει ότι διατηρεί τον έλεγχο των εξελίξεων. Στις 11 Μαρτίου φέρεται να έπληξε τρία εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και αργότερα δύο δεξαμενόπλοια κοντά στο Ιράκ. Όπως έχει δείξει και η δράση των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, ακόμη και απλά μέσα όπως drones μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα και στις ενεργειακές υποδομές.

Δομικές αλλαγές στην ενέργεια

Ακόμη και μετά τη λήξη της σύγκρουσης, το διεθνές ενεργειακό τοπίο πιθανότατα θα έχει αλλάξει. Ο νέος σκληροπυρηνικός ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φαίνεται να έχει αντιληφθεί ότι οι τιμές ενέργειας αποτελούν ένα από τα ευάλωτα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ίδια στιγμή, οι εμπειρίες από τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν δείξει ότι ακόμη και εξελιγμένα αμυντικά συστήματα δεν μπορούν να σταματήσουν πλήρως επιθέσεις με drones. Οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν κάθε δεξαμενόπλοιο στον κόσμο, ακόμη κι αν προσφέρουν φθηνή ασφάλιση.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Economist, οι ενεργειακές αγορές θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από γεωπολιτικές εντάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως αν το Ιράν καταλήξει ότι χρειάζεται πυρηνικά όπλα για να διασφαλίσει την ασφάλειά του.

Δευτερεύουσες επιπτώσεις

Σε αυτό το νέο περιβάλλον καλούνται να κινηθούν επενδυτές, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Για τους επενδυτές, η αντίθεση ανάμεσα σε έναν ολοένα πιο ασταθή κόσμο και σε αγορές μετοχών που παραμένουν ισχυρές γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή προστίθεται σε μια σειρά κινδύνων, όπως τα αβέβαια σενάρια γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, οι πιέσεις στον κλάδο του private credit και η μειωμένη εμπιστοσύνη προς υπερχρεωμένες κυβερνήσεις.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν ήδη αυξηθεί από την αρχή της κρίσης, ιδιαίτερα στη νότια Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές LNG.

Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, αντιμετωπίζουν πλέον ένα νέο «ασφάλιστρο κινδύνου», καθώς οι τιμές ενέργειας αντανακλούν τον διαρκή κίνδυνο γεωπολιτικών συγκρούσεων. Όπως συνέβη μετά την πανδημία και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι εταιρείες καλούνται και πάλι να επανεξετάσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, ιδιαίτερα την έκθεσή τους στις οικονομίες του Κόλπου, των οποίων η φήμη σταθερότητας έχει πλέον κλονιστεί.

Η αντίδραση των κεντρικών τραπεζών

Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η κρίση φέρνει δύσκολες αποφάσεις. Η ενίσχυση των ενεργειακών αποθεμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία αντιμετώπισης, αν και, όπως επισημαίνει το Economist, η Ουάσιγκτον έχασε την ευκαιρία να αναπληρώσει τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου όταν οι τιμές ήταν χαμηλές πριν από τον πόλεμο.

Οι υψηλές τιμές αναμένεται να ενθαρρύνουν την αύξηση παραγωγής εκτός Μέσης Ανατολής, όμως μέχρι να συμβεί αυτό, χώρες όπως οι ΗΠΑ ίσως δυσκολευτούν να αντισταθούν στον πειρασμό του ενεργειακού προστατευτισμού. Αν μεγάλοι παραγωγοί ή διυλιστές, όπως η Κίνα και η Ινδία, αρχίσουν να περιορίζουν τις εξαγωγές για να προστατεύσουν τους καταναλωτές τους, οι συνέπειες για άλλες χώρες μπορεί να είναι σοβαρές.

Την ίδια στιγμή, οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια νέα πληθωριστική απειλή, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο ύφεσης αλλά και ενός φαύλου κύκλου αυξήσεων μισθών και τιμών.

Οι κυβερνήσεις, τέλος, θα βρεθούν αντιμέτωπες με πιέσεις από τους πολίτες για επιδοτήσεις στην ενέργεια, παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το κόστος αυτών των μέτρων ξεπέρασε το 2,5% του ΑΕΠ, επιβαρύνοντας σημαντικά τα δημόσια οικονομικά.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να μεταφέρει το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης σε φτωχότερες χώρες, ιδιαίτερα στην Ασία.

Πηγή: ΟΤ

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Ρουκέτες στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης – Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ισραήλ-Λιβάνου

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τζούλη Καλημέρη
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 15.03.26

Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό – Πώς η ΑΙ και οι ψηφιακές υποδομές επανασχεδιάζουν τις πόλεις
Smart cities 15.03.26

Οι επενδύσεις σε ψηφιακές και βιώσιμες υποδομές θα είναι από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των αστικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν WEF και Παγκόσμια Τράπεζα για τις πόλεις του μέλλοντος

Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Οικονομία 14.03.26

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νατάσα Ρουγγέρη
Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά- Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύνταξη
82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
Χρονικό 15.03.26

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

Σύνταξη
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Go Fun 15.03.26

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Σύνταξη
Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Πάμε πόζα 15.03.26

Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

Λουκάς Καρνής
«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Από servicer σε servicer 15.03.26

Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Σύνταξη
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση
ΓΣΕΒΕΕ 15.03.26

Μπορεί η οικονομία να αναπτύσσεται, αλλά όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα λουκέτα αυξάνονται διαρκώς. Δύο τα βασικά προβλήματα για τον κλάδο: το υψηλό κόστος και ο αποκλεισμός από χρηματοδότηση.

Σύνταξη
Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου
Ελληνικές ελπίδες 15.03.26

Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

Δήμος Μπουλούκος
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

