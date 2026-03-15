Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Εβδομάδα κεντρικών τραπεζών και η προσοχή στρέφεται στις πρώτες αξιολογήσεις που αναμένεται να κάνουν για την οικονομική ζημιά του πολέμου στο Ιράν που έχει μπει στην τρίτη εβδομάδα.

Οι αποφάσεις της ερχόμενης εβδομάδας που αφορούν κάθε μέλος της G7 και οκτώ από τις 10 πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα στον κόσμο είναι πιθανό να επιβεβαιώσουν στους επενδυτές ότι το φάσμα ενός νέου πληθωριστικού σοκ είναι ήδη προ των πυλών με νωπές μνήμες των πληθωριστικών πιέσεων που τροφοδότησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα στοιχήματα για τα επιτόκια που προέβλεπαν πλήρως χαλάρωση στις ΗΠΑ έχουν απομακρυνθεί, ενώ έχουν αρχίσει να ενισχύονται τα σενάρια για αύξηση των επιτοκίων στην ευρωζώνη και στην ΕΚΤ. Τέτοιες μετατοπίσεις θα αναγκάσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξηγήσουν σε ποιο βαθμό δικαιολογούνται τέτοια στοιχήματα.

«Για την Fed, πολλά εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση.» εκτιμούν οι Ελίζα Γουίνγκερ και Άννα Γουόνγκ, οικονομολόγοι του Bloomberg. «Εάν ο πόλεμος τελειώσει γρήγορα, αναμένουμε ότι το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί και ο δομικός πληθωρισμός θα υποχωρήσει, επιτρέποντας μειώσεις επιτοκίων περίπου 100 μονάδων βάσης φέτος. Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, διατηρώντας τις τιμές της ενέργειας υψηλές και πιέζοντας υψηλότερα τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, ο υπολογισμός γίνεται πολύ πιο δύσκολος».

Είναι η δεύτερη φορά που Αμερικανός πρόεδρος κλονίζει τις παγκόσμιες τράπεζες. Πριν από το πόλεμο στο Ιράν η επιβολή αμοιβαίων δασμών άλλαξε το παγκόσμιο εμπόριο δυσχεραίνοντας τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζιτών. Η αβεβαιότητας και ο κίνδυνος εκτιμάται ότι θα κρατήσουν σε επιφυλακή τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Federal Reserve

Η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασης στις στις 17-18 Μαρτίου. Αλλά τις τελευταίες ημέρες, η αφήγηση γύρω από αυτή τη διατήρηση – ότι μπορεί άνετα να διαρκέσει για μήνες – έχει διαλυθεί από νέες δονήσεις στην αγορά εργασίας και έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή που έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο.

Ο συνδυασμός αυτός θέτει τις διπλές εντολές της Fed σε σύγκρουση, θολώνοντας τις προοπτικές για τα επιτόκια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Επιπλέον αγορές και οικονομολόγοι διαφωνούν. Οι traders δεν προεξοφλούν πλέον πλήρως μια μείωση φέτος, σε σύγκριση με πριν από τον πόλεμο, όταν περίμεναν δύο μειώσεις. Αντίθετα 63 από τους 96 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, προβλέπουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στο εύρος 3,25%-3,50% το επόμενο τρίμηνο, πιθανότατα τον Ιούνιο, αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του προέδρου Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Επίσης αναμένεται ευρέως η ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο, η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει σχεδόν απομακρύνει την πολιτική της ΕΚΤ από το «σωστό μέρος» που η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ και οι συνάδελφοί της ισχυρίζονταν προηγουμένως ότι βρισκόταν.

Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία έχει ωθήσει σε στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων, θέτει το βάρος στο Διοικητικό Συμβούλιο να εξηγήσει πώς έχουν μετατοπιστεί οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό, μαζί με ενδείξεις για το πόσο κοντά βρίσκονται στην εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών της αγοράς.

Οι επενδυτές έχουν αξιοποιήσει τις παραλληλίες μεταξύ του τρέχοντος ενεργειακού σοκ και της κρίσης του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν η ΕΚΤ ξεχώρισε για την πεισματική της αντίσταση στις πιέσεις της αγοράς για υψηλότερα επιτόκια. Αλλά ενώ η κεντρική τράπεζα θα προσπαθήσει να αποφύγει την επανάληψη των λαθών της, είναι απίθανο να βιαστεί να κάνει αύξηση, αναφέρει το Bloomberg.