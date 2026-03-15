Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15 Μαρτίου 2026, 20:28

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Εβδομάδα κεντρικών τραπεζών και η προσοχή στρέφεται στις πρώτες αξιολογήσεις που αναμένεται να κάνουν για την οικονομική ζημιά του πολέμου στο Ιράν που έχει μπει στην τρίτη εβδομάδα.

Οι αποφάσεις της ερχόμενης εβδομάδας που αφορούν κάθε μέλος της G7 και οκτώ από τις 10 πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα στον κόσμο είναι πιθανό να επιβεβαιώσουν στους επενδυτές ότι το φάσμα ενός νέου πληθωριστικού σοκ είναι ήδη προ των πυλών με νωπές μνήμες των πληθωριστικών πιέσεων που τροφοδότησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα στοιχήματα για τα επιτόκια που προέβλεπαν πλήρως χαλάρωση στις ΗΠΑ έχουν απομακρυνθεί, ενώ έχουν αρχίσει να ενισχύονται τα σενάρια για αύξηση των επιτοκίων στην ευρωζώνη και στην ΕΚΤ.  Τέτοιες μετατοπίσεις θα αναγκάσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξηγήσουν σε ποιο βαθμό δικαιολογούνται τέτοια στοιχήματα.

πετρελαϊκές

«Για την Fed, πολλά εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση.» εκτιμούν οι Ελίζα Γουίνγκερ και Άννα Γουόνγκ, οικονομολόγοι του Bloomberg. «Εάν ο πόλεμος τελειώσει γρήγορα, αναμένουμε ότι το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί και ο δομικός πληθωρισμός θα υποχωρήσει, επιτρέποντας μειώσεις επιτοκίων περίπου 100 μονάδων βάσης φέτος. Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, διατηρώντας τις τιμές της ενέργειας υψηλές και πιέζοντας υψηλότερα τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, ο υπολογισμός γίνεται πολύ πιο δύσκολος».

Είναι η δεύτερη φορά που Αμερικανός πρόεδρος κλονίζει τις παγκόσμιες τράπεζες. Πριν από το πόλεμο στο Ιράν η επιβολή αμοιβαίων δασμών άλλαξε το παγκόσμιο εμπόριο δυσχεραίνοντας τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζιτών. Η αβεβαιότητας και ο κίνδυνος εκτιμάται ότι θα κρατήσουν σε επιφυλακή τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Federal Reserve

Η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασης στις στις 17-18 Μαρτίου. Αλλά τις τελευταίες ημέρες, η αφήγηση γύρω από αυτή τη διατήρηση – ότι μπορεί άνετα να διαρκέσει για μήνες – έχει διαλυθεί από νέες δονήσεις στην αγορά εργασίας και έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή που έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο.

Ο συνδυασμός αυτός θέτει τις διπλές εντολές της Fed σε σύγκρουση, θολώνοντας τις προοπτικές για τα επιτόκια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Επιπλέον αγορές και οικονομολόγοι διαφωνούν. Οι traders δεν προεξοφλούν πλέον πλήρως μια μείωση φέτος, σε σύγκριση με πριν από τον πόλεμο, όταν περίμεναν δύο μειώσεις. Αντίθετα 63 από τους 96 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, προβλέπουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στο εύρος 3,25%-3,50% το επόμενο τρίμηνο, πιθανότατα τον Ιούνιο, αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του προέδρου Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Επίσης αναμένεται ευρέως η ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο, η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει σχεδόν απομακρύνει την πολιτική της ΕΚΤ από το «σωστό μέρος» που η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ και οι συνάδελφοί της ισχυρίζονταν προηγουμένως ότι βρισκόταν.

Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία έχει ωθήσει σε στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων, θέτει το βάρος στο Διοικητικό Συμβούλιο να εξηγήσει πώς έχουν μετατοπιστεί οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό, μαζί με ενδείξεις για το πόσο κοντά βρίσκονται στην εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών της αγοράς.

Οι επενδυτές έχουν αξιοποιήσει τις παραλληλίες μεταξύ του τρέχοντος ενεργειακού σοκ και της κρίσης του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν η ΕΚΤ ξεχώρισε για την πεισματική της αντίσταση στις πιέσεις της αγοράς για υψηλότερα επιτόκια. Αλλά ενώ η κεντρική τράπεζα θα προσπαθήσει να αποφύγει την επανάληψη των λαθών της, είναι απίθανο να βιαστεί να κάνει αύξηση, αναφέρει το Bloomberg.

Τράπεζα της Ιαπωνίας

 Η Τράπεζα της Ιαπωνίας σύμφωνα με τις προβλέψεις θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο,διαβεβαιώνοντας παράλληλα τις αγορές ότι παραμένει στην πορεία προς την ομαλοποίηση της πολιτικής της. Ο διοικητής Καζούο Ουέντα είναι πιθανό να τονίσει την ανάγκη στενής παρακολούθησης των εξελίξεων, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.
Ενώ οι διατηρήσιμες υψηλές τιμές του αργού πετρελαίου θα μπορούσαν να βλάψουν την οικονομία της Ιαπωνίας, θα πρόσθεταν επίσης πληθωριστικές πιέσεις.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει επιπλέον να αξιολογήσουν τον κίνδυνο περαιτέρω αποδυνάμωσης του γιεν εάν υιοθετήσουν υπερβολικά ήπιο τόνο. Το νόμισμα την Παρασκευή υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου από το 2024.

Τράπεζα της Αγγλίας

Μια απόφαση που φαινόταν μόλις τον περασμένο μήνα να κλίνει «50-50» προς μια πιθανή μείωση, σύμφωνα με τον Διοικητή Άντριου Μπέιλι, είναι πλέον πολύ πιθανό να ευνοήσει την διατήρηση των επιτοκίων στο τρέχον επίπεδο.

Οι οικονομολόγοι της ING και της RSM UK εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να ανακάμψει σε περισσότερο από το διπλάσιο του στόχου του 2% της κεντρικής τράπεζας, εάν η πρόσφατη αύξηση του κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου αποδειχθεί διαρκής.

Τέτοιοι κίνδυνοι αναγκάζουν τους αξιωματούχους να στραφούν σε επαγρύπνηση σχετικά με τις τιμές καταναλωτή, παρά τα σημάδια υποτονικής ανάπτυξης ακόμη και πριν από το τρέχον ενεργειακό σοκ.

Τράπεζα του Καναδά

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό το μήνα Φεβρουάριο που θα δημοσιευθούν δύο ημέρες πριν από την απόφαση της Τράπεζας του Καναδά την Τετάρτη θα παράσχουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μια σημαντική ένδειξη για τις πληθωριστικές πιέσεις πριν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθήσει υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου.

Με τον γενικό πληθωρισμό να κυμαίνεται κοντά στον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, οι αγορές αναμένουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα διατηρήσουν το επιτόκιο πολιτικής τους στο 2,25% την Τετάρτη.

Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας

Η αποφασιστικότητα της κεντρικής τράπεζας να περιορίσει τα κέρδη που ώθησαν το φράγκο σε υψηλά δεκαετίας έναντι του ευρώ θα εξεταστεί στενά στην πρώτη τριμηνιαία απόφασή της για το έτος την Πέμπτη, αφού οι Ελβετοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έσπασαν τη συνήθη σιωπή τους για να αποκαλύψουν αυξημένη προθυμία για παρέμβαση.

Ενώ οποιαδήποτε αλλαγή στη γλώσσα για το ξένο συνάλλαγμα θα είναι αξιοσημείωτη, οι οικονομολόγοι ομόφωνα προβλέπουν ότι το επιτόκιο θα παραμείνει στο μηδέν, πράγμα που σημαίνει ότι κρίνουν ότι η παρούσα συγκυρία δεν θα δικαιολογήσει την πιο δραστική και οικονομικά επιβλαβή επιλογή της επιστροφής σε αρνητικό κόστος δανεισμού.

Το φράγκο αποτελεί βασικό επίκεντρο για τους αξιωματούχους της SNB, επειδή τα κέρδη του επηρεάζουν τον ήδη αδύναμο πληθωρισμό μέσω του χαμηλότερου κόστους εισαγωγών. Παρόλα αυτά, η υψηλότερη τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να προκαλέσει κάποια αύξηση των τιμών, μετριάζοντας την πίεση που ασκείται για να δράσουν.

Riksbank

Η σουηδική κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να αφήσει το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 1,75% την Πέμπτη, σύμφωνα με προηγούμενα σήματα, καθώς η οικονομία συνεχίζει να ενισχύεται ταυτόχρονα με τον πληθωρισμό να υποχωρεί κάτω από τον στόχο του 2%.

Νέες οικονομικές προβλέψεις και μια αναθεωρημένη πορεία επιτοκίων θα βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν εάν οι αναταραχές στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αλλάξουν την άποψή τους ότι η επόμενη κίνηση θα είναι η αύξηση του επιτοκίου τον επόμενο χρόνο.

Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Αυστραλίας αναμένεται να ορίσουν την Τρίτη το επιτόκιο μετρητών, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 3,85%, με τις αγορές να εκτιμούν μια ισχυρή πιθανότητα για δεύτερη συνεχόμενη αύξηση.

Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) τον περασμένο μήνα έγινε η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα ανεπτυγμένων αγορών φέτος που αύξησε το κόστος δανεισμού, επικαλούμενη επίμονες πιέσεις στις τιμές και υπερβολική ζήτηση σε μια οικονομία περιορισμένη από την προσφορά. Έκτοτε, τα δεδομένα έχουν ενισχύσει την εικόνα της ανθεκτικότητας, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει τις ανησυχίες σχετικά με τις εγχώριες πιέσεις στις τιμές.

Οι αξιωματούχοι έχουν το δύσκολο έργο να αξιολογήσουν εάν μια άλλη αύξηση θα ενισχύσει την αξιοπιστία ή θα διακινδυνεύσει να οδηγήσει σε σύσφιξη της πολιτικής σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο παγκόσμιο σκηνικό. Οι αγορές θα εξετάσουν λεπτομερώς την ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση, καθώς και τη συνέντευξη Τύπου της κυβερνήτη Μισέλ Μπούλοκ, για ενδείξεις σχετικά με το εάν ο Φεβρουάριος σηματοδότησε την έναρξη μιας ανανεωμένης φάσης σύσφιξης.

Πηγή: ΟΤ

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 ισραηλινά πλήγματα – Η Τεχεράνη ανακοίνωσε 500 συλλήψεις

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 15.03.26

Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό – Πώς η ΑΙ και οι ψηφιακές υποδομές επανασχεδιάζουν τις πόλεις
Smart cities 15.03.26

Οι επενδύσεις σε ψηφιακές και βιώσιμες υποδομές θα είναι από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των αστικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν WEF και Παγκόσμια Τράπεζα για τις πόλεις του μέλλοντος

Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Οικονομία 14.03.26

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νατάσα Ρουγγέρη
Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Financial Times 15.03.26

Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Μέση Ανατολή 15.03.26

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
Χρονικό 15.03.26

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Go Fun 15.03.26

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Πάμε πόζα 15.03.26

Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

Λουκάς Καρνής
«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Από servicer σε servicer 15.03.26

Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

