Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει προσωρινά — για περίπου έναν μήνα — την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, καθώς οι τιμές εξερράγησαν μετά το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας στην Ουάσιγκτον χθες Πέμπτη (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από US European Command via X/Reuters).

Το υπουργείο εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για περίπου έναν μήνα την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι πρόκειται για ένα «στοχευμένο, βραχυπρόθεσμο μέτρο» που ισχύει μόνο για το πετρέλαιο το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαμετακόμιση.

Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 124 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ρωσικής προέλευσης στη θάλασσα σε 30 τοποθεσίες παγκοσμίως από τις 12 Μαρτίου, αρκετά για περίπου πέντε έως έξι ημέρες εφοδιασμού.

«Η προσωρινή αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι μια βραχυπρόθεσμη και προσωρινή διαταραχή που θα οδηγήσει σε τεράστιο όφελος για το έθνος και την οικονομία μας μακροπρόθεσμα», ανέφερε ο Μπέσεντ.

.@POTUS is taking decisive steps to promote stability in global energy markets and working to keep prices low as we address the threat and instability posed by the terrorist Iranian regime. To increase the global reach of existing supply, @USTreasury is providing a temporary… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 12, 2026

Πάνω από τα 100 δολάρια

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν απότομη μεταβολή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, αγγίζοντας τη Δευτέρα και τα 120 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του Brent στον παγκόσμιο δείκτη αναφοράς έκλεισε λίγο πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι χθες Πέμπτη, αφότου ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεσμεύτηκε να κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ