Στα «κόκκινα» βρίσκονται οι αγορές με το πετρέλαιο να σπάει το φράγμα των 100 δολαρίων. Η Σαουδική Αραβία έγινε ο τελευταίος παραγωγός του Κόλπου που προχώρησε σε μείωση της παραγωγής, εντείνοντας τους φόβους για ένα παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ. Μέσα σε ένα γενικευμένο κλίμα αβεβαιότητας η Κροατία λαμβάνει μέτρα ανακοινώνοντας πλαφόν στις τιμές καυσίμων.

Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα μέτρα στα καύσιμα

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς προήδρευσε συνεδρίασης αφιερωμένης σε θέματα που σχετίζονται με τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, παρακολουθούμε την κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Έχουμε δημιουργήσει ένα κέντρο διαχείρισης κρίσεων (…)» ανέφερε ο Πλένκοβιτς.

Καθορισμός ανώτατων τιμών

Υπό τις νέες συνθήκες ο πρωθυπουργός της Κρατίας ανακοίνωσε δύο παρεμβάσεις: Τον καθορισμό ανώτατων τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων πετρελαίου και την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με το ύψος του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια.

«Θα καθορίσουμε τη βάση για τον υπολογισμό των τιμών των καυσίμων ανά περίοδο δύο εβδομάδων και θα μειώσουμε σε κάποιο βαθμό το ποσό της πριμοδότησης για τις ενεργειακές οντότητες που ασχολούνται με το εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων. Θα μειώσουμε επίσης το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ντίζελ», δήλωσε ο Πλένκοβιτς.

Οι νέες τιμές

Εξήγησε ότι η τρέχουσα τιμή του Eurodiesel, χωρίς πρόσθετα, είναι 1,48 ευρώ ανά λίτρο.

«Αν η κυβέρνηση δεν είχε λάβει αυτή την απόφαση, αύριο η τιμή θα ήταν 1,72 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό θα σήμαινε αύξηση 24 λεπτών. Με αυτούς τους κανονισμούς, θα περιορίσουμε την αύξηση σε μόλις επτά λεπτά. Η τιμή θα πρέπει να είναι 1,55 ευρώ ανά λίτρο», δήλωσε ο Πλένκοβιτς.

Πρόσθεσε ότι η τιμή του Eurosuper είναι 1,46 ευρώ ανά λίτρο, χωρίς παρέμβαση, η τιμή θα ήταν 1,55 ευρώ/λίτρο, και ότι με την παρέμβαση της κυβέρνησης, η τιμή θα είναι 1,50 ευρώ ανά λίτρο.

«Το μπλε ντίζελ για τους αγρότες και τους αλιείς θα κοστίζει 89 σεντ, δηλαδή εννέα σεντ περισσότερο από τώρα, και αν η τιμή δεν ήταν ρυθμισμένη, θα κόστιζε 1,06 ευρώ», επεσήμανε κροάτης πρωθυπουργός.

Η κυβέρνηση μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το ενεργειακό προϊόν με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, το πετρέλαιο ντίζελ, για την περίοδο από 10 Μαρτίου έως 23 Μαρτίου 2026, κατά 20 ευρώ ανά 1.000 λίτρα πετρελαίου ντίζελ, ή 0,02 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου ντίζελ, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση HRT.