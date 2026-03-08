Έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα εξετάζει η Πορτογαλία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η πορτογαλική κυβέρνηση εξετάζει την εφαρμογή ενός έκτακτου και προσωρινού μέτρου για τη μείωση της τιμής των καυσίμων, σε περίπτωση που η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Την πρόθεση αυτή ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς , κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συζήτησης στη Λισαβόνα.

Όπως εξήγησε ο Πορτογάλος πρωθυπουργός στο κοινοβούλιο, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει ένα «έκτακτο και προσωρινό» σύστημα έκπτωσης στα καύσιμα, εφόσον η τιμή της βενζίνης αυξηθεί πάνω από δέκα λεπτά το λίτρο. Η προειδοποίηση αυτή συνδέεται άμεσα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την κλιμάκωση της έντασης που προκάλεσαν οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αλλά και την απάντηση της Τεχεράνης.

Ο Μοντενέγκρο αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη συγκαλέσει διυπουργική σύσκεψη προκειμένου να αξιολογήσει τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. Στόχος, όπως σημείωσε, είναι να εντοπιστούν εγκαίρως οι κίνδυνοι για την οικονομία και να προετοιμαστούν μέτρα που θα προστατεύσουν τους πολίτες από πιθανές αυξήσεις στο κόστος ενέργειας.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων αποτελεί ένα από τα πρώτα σημάδια που εμφανίζονται σε περιόδους διεθνούς έντασης, καθώς οι αγορές πετρελαίου αντιδρούν άμεσα σε γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση, καθώς μια νέα ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να επιβαρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις.

Η πορτογαλική κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να κινηθεί προληπτικά. Το ενδεχόμενο έκπτωσης στα καύσιμα αποτελεί έναν μηχανισμό άμεσης παρέμβασης στην αγορά, που θα μπορούσε να περιορίσει τις επιπτώσεις μιας πιθανής απότομης αύξησης των τιμών. Πρόκειται για ένα μέτρο που έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σε περιόδους ενεργειακής αναταραχής.

Η συζήτηση στο πορτογαλικό κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας ελέγχου της κυβέρνησης από τους βουλευτές. Ωστόσο, η διεθνής κρίση στη Μέση Ανατολή κυριάρχησε στις παρεμβάσεις των κομμάτων, με αρκετούς βουλευτές να ζητούν σαφείς απαντήσεις για το πώς θα προστατευτεί η οικονομία από μια νέα άνοδο των τιμών ενέργειας.

Ο Μοντενέγκρο υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και θα ενεργοποιήσει το μέτρο μόνο εφόσον υπάρξει σημαντική αύξηση στις τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε, η Πορτογαλία θέλει να είναι έτοιμη να αντιδράσει γρήγορα σε μια πιθανή ενεργειακή αναταραχή, χωρίς όμως να δημιουργήσει μόνιμες στρεβλώσεις στην αγορά καυσίμων.