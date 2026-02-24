Πορτογαλία: Ο Φεβρουάριος είναι ο πιο βροχερός μήνας των τελευταίων 47 ετών
Η Πορτογαλία και η γειτονική Ισπανία περιλαμβάνονται στις ευρωπαϊκές χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην κλιματική αλλαγή
- Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν» λέει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που ξυλοκοπήθηκε από 20 Ρομά
- Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο
- Oxford Economics: Πότε θα πάψει η Ελλάδα να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ;
- Τρεις Έλληνες Εβραίοι ανάμεσα στους εκτελεσθέντες της Καισαριανής
Από το πρώτο του δεκαπενθήμερο, ο φετινός Φεβρουάριος έχει καταστεί ήδη ο πιο βροχερός μήνας εδώ και 47 χρόνια στην Πορτογαλία, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας (IPMA). Κατατάσσεται επίσης ως ο δέκατος πιο βροχερός μήνας από το 1931, όταν ξεκίνησαν οι μετεωρολογικές καταγραφές.
Ειδικότερα, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο αυτού του μήνα, «το ύψος βροχής ανήλθε αθροιστικά σε 233,5 χιλιοστά, αντιπροσωπεύοντας το 304% του φυσιολογικού για την εποχή και ήταν περίπου τριπλάσιο του μέσου όρου για την περίοδο 1991-2020», σύμφωνα με την IPMA.
«Η περίοδος μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και 15ης Φεβρουαρίου 2026 ήταν εξαιρετικά βροχερή στην ηπειρωτική Πορτογαλία», υπογραμμίζει η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, σημειώνοντας ότι «πάνω από τις μισές περιοχές της χώρας έχουν ήδη φτάσει ή ξεπεράσει τον ετήσιο μέσο όρο βροχοπτώσεων».
Δεκαοκτώ νεκροί από την κακοκαιρία στην Πορτογαλία
Πέντε ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την Πορτογαλία τον Ιανουάριο. Η ισχυρότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε στην αεροπορική βάση Μόντε Ρεάλ (κεντρικά) και έφθανε τα 177,8 χλμ/ώρα.
Αυτές οι καταιγίδες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία. Ωστόσο, πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν έως και 18 θανάτους που συνδέονταν με το κύμα κακοκαιρίας.
Η Πορτογαλία και η γειτονική Ισπανία περιλαμβάνονται στις ευρωπαϊκές χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην κλιματική αλλαγή, αντιμετωπίζοντας ολοένα και μεγαλύτερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι, καθώς και συχνότερες και εντονότερες βροχοπτώσεις τον χειμώνα.
- Πορτογαλία: Ο Φεβρουάριος είναι ο πιο βροχερός μήνας των τελευταίων 47 ετών
- Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
- LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
- «Λαβράκι» από την ΑΑΔΕ: Λαθραία τσιγάρα, αδήλωτο συνάλλαγμα σε μετρητά και 1 εκατ. δισκία ναρκωτικών
- Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
- Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
- Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν» λέει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που ξυλοκοπήθηκε από 20 Ρομά
- Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις