Πορτογαλία: Παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών υπό το βάρος των επικρίσεων έπειτα από τη φονική κακοκαιρία
Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας, η οποία δεχόταν φραστικά πυρά για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση εξαιτίας της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.
Η υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας Μαρία Λούσια Αμαράλ υπέβαλε την παραίτησή της και το χαρτοφυλάκιό της θα αναλάβει να χειρίζεται μέχρι νεοτέρας, ωσότου υπάρξει αντικατάστασή της, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης της δεξιάς, ο Λουίς Μοντενέγκρου, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ η προεδρία της Δημοκρατίας (στη φωτογραφία αρχείου από cnnportugal.iol.pt, επάνω, η Μαρία Λούσια Αμαράλ).
Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Μαρσέλου Χεμπέλου ντε Σόουζα έκανε δεκτή την παραίτηση της υπουργού, συνοψίζει ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πορτογαλικής προεδρίας.
Η κ. Αμαράλ θεώρησε πως δεν συνέτρεχαν πλέον οι αναγκαίες προϋποθέσεις, από «προσωπική» και «πολιτική» σκοπιά, προκειμένου να συνεχίζει «να ασκεί τα καθήκοντά της», προστίθεται.
Η υπουργός δεχόταν φραστικά πυρά ομαδόν για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση εξαιτίας της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε την Πορτογαλία τις τελευταίες ημέρες.
«Η παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση απέτυχε να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης», σχολίασε σε μέσα ενημέρωσης ο γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ζουζέ Λουίς Καρνέιρου.
Τουλάχιστον 5 νεκροί
Η καταιγίδα Κριστίν, που έφερε σφοδρούς ανέμους, άφησε πίσω τουλάχιστον πέντε νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές στη χώρα της Ιβηρικής.
Η Ιβηρική Χερσόνησος, στην πρώτη γραμμή της κλιματικής απορρύθμισης στην Ευρώπη, υφίσταται κύματα καύσωνα ολοένα μεγαλύτερης διάρκειας και σφοδρές βροχοπτώσεις, ολοένα συχνότερες και πιο καταστροφικές.
Επειτα από προεκλογική εκστρατεία που διατάραξαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων δυο εβδομάδων, οι Πορτογάλοι εξέλεξαν την Κυριακή νέο πρόεδρο, τον κεντρώο σοσιαλιστή Αντόνιο Ζουζέ Σεγκούρου.
Πηγή: ΑΠΕ
