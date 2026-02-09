newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Πορτογαλία: Σαρωτική νίκη του σοσιαλιστή Σεγκούρο στις προεδρικές εκλογές έναντι του ακροδεξιού Βεντούρα
Κόσμος 09 Φεβρουαρίου 2026, 01:20

Πορτογαλία: Σαρωτική νίκη του σοσιαλιστή Σεγκούρο στις προεδρικές εκλογές έναντι του ακροδεξιού Βεντούρα

Ο σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο πέτυχε σαρωτική νίκη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία, με αντίπαλο τον ακροδεξιό Αντρέ Βεντούρα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο κέρδισε χθες Κυριακή με μεγάλη διαφορά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία με αντίπαλο τον ακροδεξιό Αντρέ Βεντούρα, βάσει των αποτελεσμάτων με καταμετρημένες τις ψήφους στο 95% των εκλογικών τμημάτων (στη φωτογραφία του Reuters/Pedro Nunes, επάνω, ο Ζοζέ Σεγκούρο χαιρετάει τους υποστηρικτές του για την εκλογική νίκη του).

Ο σοσιαλιστής Σεγκούρο συγκεντρώνει το 66% των ψήφων, στο 95% των εκλογικών τμημάτων

Ο 63χρονος Σεγκούρο συγκεντρώνει 66% των ψήφων έναντι 34% για τον 43χρονο Βεντούρα και πρόκειται να διαδεχθεί στις 9 Μαρτίου τον συντηρητικό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της χώρας επί δέκα χρόνια.

Στην Πορτογαλία και το εξωτερικό είχαν δικαίωμα ψήφου 11 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο ήταν το φαβορί για τη νίκη στον δεύτερο γύρο έναντι του Αντρέ Βεντούρα, του οποίου το κόμμα Chega ιδρύθηκε το 2019 και είναι πλέον η μεγαλύτερη αντιπολιτευτική δύναμη στο κοινοβούλιο.

Στον πρώτο γύρο, ο Σεγκούρο κέρδισε το 31,1% των ψήφων, ενώ ο Βεντούρα το 23,52%.

Σημαντικές αρμοδιότητες

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας διαθέτει σημαντικές θεσμικές αρμοδιότητες, όπως το δικαίωμα άσκησης βέτο σε νομοσχέδια, τη δυνατότητα διάλυσης του κοινοβουλίου και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Wall Street
Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

Κόσμος
Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης
Συνεργάτης της Ματσάδο 08.02.26

Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης

Μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, στενός συνεργάτης της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αποφυλακίστηκε την Κυριακή, ένα μήνα μετά την έναρξη αποφυλακίσεων πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες

Μεταξύ των νεκρών στην Τρίπολη του Λιβάνου είναι ένα παιδί και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις
Εν όψει εκλογών 08.02.26

Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις

Η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τη γνωμοδότηση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας. Η Ανυπότακτη Γαλλία καταγγέλλει «έγκλημα κατά της αντιπολίτευσης» και οι Σοσιαλιστές «ξέπλυμα της ακροδεξιάς».

Σύνταξη
Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini
Συνένοχη 08.02.26

Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini

Μια καταγγελία που υποβλήθηκε από έναν πληροφοριοδότη ισχυρίζεται ότι η Google παραβίασε τους δικούς της κανόνες δεοντολογίας για να βοηθήσει έναν συνεργάτη του ισραηλινού στρατού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του
«Να το αγνοήσεις» 08.02.26

Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του

Η Βαλέρια Τσόμσκι δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Νόαμ Τσόμσκι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα του φίλου τους, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού
Πόλεμος στην Ουκρανία 08.02.26

Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν 3 υπόπτους για την απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ και πως έχουν βρει το όπλο του εγκλήματος. Δύο άτομα συνελήφθησαν, μια γυναίκα διαφεύγει

Σύνταξη
Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης
Δικαιώματα των γυναικών 08.02.26

Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, που συνελήφθη σε διαδήλωση τον Δεκέμβριο, φέρεται να βρίσκεται σε απεργία πείνας

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν
Γαλλία 08.02.26

Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Τζακ Λανγκ, ένας από τους επιφανείς Γάλλους πολιτικούς, φέρεται να είχε παλαιότερα οικονομικές συναλλαγές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν

Σύνταξη
Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε
ΗΠΑ 08.02.26

Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε

Ούτε ο Λιούις ούτε ο ιδιοκτήτης της Washington Post Μπέζος παρέστησαν στη συνάντηση με το προσωπικό, όπου ανακοινώθηκαν οι απολύσεις. Είπε ότι μετά από δύο χρόνια μετασχηματισμού, «είναι η κατάλληλη στιγμή για να παραιτηθώ»

Σύνταξη
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν
Ελλάδα 08.02.26

Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν

Ξαφνιάζουν οι αλλαγές που καταγράφονται στον χάρτη εγκληματικότητας στην Αττική, καθώς περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Παγκράτι εμφανίζουν πλέον περισσότερα περιστατικά από γειτονιές που θεωρούνταν μέχρι σήμερα πιο επιβαρυμένες.

Σύνταξη
Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)

Ο Ιταλός αμυντικός έκανε πολύ σκληρό τάκλιν στον Αργεντίνο μέσο των πειραιωτών, αλλά ο Βέλγος διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
