Ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο κέρδισε χθες Κυριακή με μεγάλη διαφορά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία με αντίπαλο τον ακροδεξιό Αντρέ Βεντούρα, βάσει των αποτελεσμάτων με καταμετρημένες τις ψήφους στο 95% των εκλογικών τμημάτων (στη φωτογραφία του Reuters/Pedro Nunes, επάνω, ο Ζοζέ Σεγκούρο χαιρετάει τους υποστηρικτές του για την εκλογική νίκη του).

Ο σοσιαλιστής Σεγκούρο συγκεντρώνει το 66% των ψήφων, στο 95% των εκλογικών τμημάτων

Hoje Portugal deu um passo importante na defesa da democracia e dos valores progressistas ao derrotar um candidato de extrema direita nas eleições presidenciais e eleger António José Seguro como próximo presidente, superando o líder do partido Chega, André Ventura, conhecido por… pic.twitter.com/VhZ17fFnS8 — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) February 8, 2026

Ο 63χρονος Σεγκούρο συγκεντρώνει 66% των ψήφων έναντι 34% για τον 43χρονο Βεντούρα και πρόκειται να διαδεχθεί στις 9 Μαρτίου τον συντηρητικό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της χώρας επί δέκα χρόνια.

Στην Πορτογαλία και το εξωτερικό είχαν δικαίωμα ψήφου 11 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο ήταν το φαβορί για τη νίκη στον δεύτερο γύρο έναντι του Αντρέ Βεντούρα, του οποίου το κόμμα Chega ιδρύθηκε το 2019 και είναι πλέον η μεγαλύτερη αντιπολιτευτική δύναμη στο κοινοβούλιο.

Στον πρώτο γύρο, ο Σεγκούρο κέρδισε το 31,1% των ψήφων, ενώ ο Βεντούρα το 23,52%.

Σημαντικές αρμοδιότητες

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας διαθέτει σημαντικές θεσμικές αρμοδιότητες, όπως το δικαίωμα άσκησης βέτο σε νομοσχέδια, τη δυνατότητα διάλυσης του κοινοβουλίου και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.