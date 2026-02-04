newspaper
Πορτογαλία: Φαβορί εν όψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών
Κόσμος 04 Φεβρουαρίου 2026, 13:51

Πορτογαλία: Φαβορί εν όψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών

Μετά την Επανάσταση των Γαρυφάλλων, δεύτερος γύρος σε προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία έχει πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά, το 1986

Spotlight

Ο μετριοπαθής υποψήφιος των Σοσιαλιστών αναμένεται να εξασφαλίσει καθοριστική νίκη επικρατώντας του λαϊκιστή ακροδεξιού υποψηφίου στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Ο Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, ο πρώην ηγέτης των Σοσιαλιστών, προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 67% σε σχέση με 33% που φέρεται να εξασφαλίζει ο Αντρέ Βεντούρα, ο αρχηγός του λαϊκιστικού Chega («Αρκετά»), σύμφωνα με δημοσκόπηση του Catolica University, που δόθηκε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στη δημοσιότητα από το δίκτυο RTP.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τις πέντε δεκαετίες που πέρασαν από την πορτογαλική Επανάσταση των Γαρυφάλλων, η οποία ανέτρεψε το δικτατορικό καθεστώς, δεύτερος γύρος σε προεδρικές εκλογές έχει πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά, το 1986, γεγονός που υπογραμμίζει την πόλωση στην πολιτική ζωή της χώρας και την απογοήτευση των ψηφοφόρων από τα συστημικά κόμματα εν μέσω της ανόδου της ακροδεξιάς.

Ποιος είναι ο ρόλος του προέδρου στην Πορτογαλία

Ο ρόλος του προέδρου στην Πορτογαλία είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικός, αλλά ο πρόεδρος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο ως διαμεσολαβητής στο πολωμένο πολιτικό τοπίο της χώρας και διαθέτει εξουσίες να ασκεί βέτο σε νόμους και να αποπέμπει την κυβέρνηση.

Ο Σεγκούρο έχει δηλώσει ότι θα είναι ένας μετριοπαθής, ενωτικός πρόεδρος, ανεξάρτητος από παραταξιακές πολιτικές και ότι δεν θα λειτουργεί ως «σκιώδης πρωθυπουργός» αρνούμενος να αναμειχθεί στον ρόλο της κυβέρνησης για τα τρέχοντα θέματα.

Αντιθέτως, ο Βεντούρα έχει προειδοποιήσει ότι θα είναι «ένας παρεμβατικός πρόεδρος», υποσχόμενος να καταπολεμήσει δεκαετίες διαφθοράς των συστημικών κομμάτων και ότι θα προωθήσει μια ισχυρή αντιμεταναστευτική ατζέντα.

Ο Αντρέ Βεντούρα.

Δέχεται κριτική για σχόλια που θεωρούνται ρατσιστικά προς την κοινότητα των Ρομά και τους μετανάστες από τη Νότια Ασία.

Το «Chega», που ιδρύθηκε πριν από λιγότερο από επτά χρόνια, αναδείχθηκε τον περασμένο Μάιο ως η κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης αφού κέρδισε το 22,8% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές.

Οι επικριτές του Βεντούρα λένε ότι χρησιμοποιεί τις προεδρικές εκλογές μόνο για να ενισχύσει και να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του κόμματός του στη χώρα.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη μεταξύ 29 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου, βασίστηκε σε δείγμα 1.601 ψηφοφόρων και έχει περιθώριο σφάλματος 2,4%.

Πληθωρισμός: Στο 2,8% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Πληθωρισμός: Στο 2,8% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Κόσμος 04.02.26

Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων

Η θεωρία για το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν περιλαμβάνει εξωγήινους, πύλες ή κατάρες, αλλά φυσικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου
Στο Αμπού Ντάμπι 04.02.26

Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα - Τι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
New START 04.02.26

New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει

Η new START, η μόνη εναπομείνασα πυρηνική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει την Πέμπτη. Μπορεί να επιταχυνθεί σύντομα ένας νέος αγώνας εξοπλισμών;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν
Κόσμος 04.02.26

Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν

Ο πόλεμος στο Σουδάν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει κάπου 11 εκατομμύρια κατοίκους, προκαλώντας «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο»

Σύνταξη
Στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο
Ελλάδα 04.02.26

Στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο

Υπάρχει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους συγγενείς τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας
Για το SAFE 04.02.26

Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «χονδροειδή ψέματα», ενοχλημένος από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Σε φυλάκιση καταδικάστηκε 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά

«Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε στο δικαστήριο η κατηγορουμένη - Τα προβλήματα του συντρόφου της με το αλκοόλ και ο λόγος που δεν χωρίζουν

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να παίρνουν σοβαρά την προστασία των δεδομένων τους – Η εικόνα στην Ελλάδα
Eurostat 04.02.26

Πώς προστατεύουν οι Ευρωπαίοι τα δεδομένα τους online; Η εικόνα στην Ελλάδα

Οι χρήστες στην ΕΕ αντιδρούν όλο και περισσότερο στην online παρακολούθηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό που λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο.

Σύνταξη
Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει – Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις
Εννιάμηνη διαβούλευση 04.02.26

Τι αλλάζει στο Εθνικό Απολυτήριο - Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις

Η βασική αλλαγή στο Εθνικό Απολυτήριο έγκειται στο ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από έναν γραπτό διαγωνισμό, αλλά από τη συνολική παρουσία του μαθητή στο Λύκειο

Σύνταξη
Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ
Πορτοκαλί προειδοποίηση 04.02.26

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός - Η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες, ανέμους έως 9 μποφόρ και χαλάζι

Σύνταξη
Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι
Πολιτική 04.02.26

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι

Την θλίψη του για την τραγωδία στη Χίο, εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας - «Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα των διακινητών

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για Χίο: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σακελλαρίδης: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημειώνει ότι μετά την εκατόμβη νεκρών στο ναυάγιο της Πύλου, η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για την τραγωδία στη Χίο - «Θα χορτάσουμε ασφάλεια με τους θανάτους των μεταναστών»

Σύνταξη
Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κλήθηκε σε απολογία με δυο άρθρα. Το ένα προβλέπει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 2-6 μήνες και το άλλο (με τον τίτλο παραγράφου «επεισόδια σε βάρος αξιωματούχων αγώνα. Άσκηση βίας») μέχρι πέντε έτη. Δίωξη και από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Βάιος Μπαλάφας
Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ

Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε τόσο στην ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και στον ιδιοκτήτη της, Μάριο Ηλιόπουλο, για όσα δήλωσε μετά το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

