Πορτογαλία: Σώμα με σώμα εκλογική κούρσα για την προεδρία – Η ακροδεξιά έτοιμη να φτάσει στον δεύτερο γύρο

Οι ψηφοφόροι στην Πορτογαλία έκαναν ουρά στα εκλογικά τμήματα την Κυριακή για να εκλέξουν νέο πρόεδρο, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τρεις υποψηφίους, μεταξύ των οποίων και τον ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Chega, σχεδόν ισόπαλους για μια θέση στον πιθανό δεύτερο γύρο.

Στις πέντε δεκαετίες που έχουν περάσει από τότε που η Πορτογαλία αποτίναξε τη φασιστική δικτατορία, μόνο μία φορά στο παρελθόν – το 1986 – χρειάστηκε δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο κατακερματισμένο έχει γίνει το πολιτικό τοπίο με την άνοδο της ακροδεξιάς και την απογοήτευση των ψηφοφόρων από τα mainstream κόμματα.

Η προεδρία είναι κατά κύριο λόγο τελετουργικός ρόλος στην Πορτογαλία, αλλά διαθέτει ορισμένες βασικές εξουσίες, όπως σε ορισμένες περιπτώσεις τη διάλυση του κοινοβουλίου, την προκήρυξη πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών και το βέτο σε νομοθετήματα.

Περίπου 11 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 7 μ.μ. (19:00 GMT), με τις exit polls να αναμένονται στις 8 μ.μ. και τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Tomorrow Portugal will hold presidential elections. Despite being a convinced monarchist, I have decided to vote, as this may be the most hotly debated election of our democratic era, with a real possibility that three candidates advance to the second round:

-André Ventura –… pic.twitter.com/gBo9WVHOA9 — claudiashandi 🇵🇹 🇬🇧 (@claudiashandi) January 17, 2026

Τι λένε οι προβλεψεις

Η τελευταία προεκλογική δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από το δημοσκοπικό γραφείο Pitagorica έδειξε τον Σοσιαλιστή Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο στο 25,1%, ακολουθούμενο από τον ηγέτη του Chega Αντρέ Βεντούρα με 23% και τον Ζοάο Κοτρίμ ντε Φιγκουέιρεδο, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το δεξιό, φιλοεπιχειρηματικό κόμμα Liberal Initiative, με 22,3%.

Τον περασμένο Μάιο, το αντι-καθεστωτικό, αντι-μεταναστευτικό Chega, που ιδρύθηκε πριν από περίπου επτά χρόνια, έγινε το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στις κοινοβουλευτικές εκλογές, κερδίζοντας το 22,8% των ψήφων. Όπως και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η άνοδος της ακροδεξιάς έχει επηρεάσει τις κυβερνητικές πολιτικές, ιδίως σε θέματα μετανάστευσης, προς μια πιο περιοριστική στάση.

Ορισμένες άλλες δημοσκοπήσεις την περασμένη εβδομάδα έδειξαν τον Βεντούρα ελαφρώς μπροστά, αλλά πάντα εντός του περιθωρίου σφάλματος, και όλες οι προβλέψεις για τον δεύτερο γύρο δείχνουν ότι θα χάσει λόγω του υψηλού ποσοστού απόρριψης που υπερβαίνει το 60% των ψηφοφόρων.

Η Economist Intelligence Unit ανέφερε σε πρόσφατη σημείωσή της ότι ένας δεύτερος γύρος μεταξύ Σεγκούρο και Βεντούρα «θα ήταν πιο απλός, δεδομένης της περιορισμένης απήχησης του Βεντούρα πέρα από τον πυρήνα των υποστηρικτών του», ενώ μια αναμέτρηση με τον Φιγκουέιρεδο θα ήταν πιο ισορροπημένη και πιο δύσκολο να προβλεφθεί.

«Αν και η προεδρία είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, ο Βεντούρα είναι ο μόνος υποψήφιος που σηματοδοτεί μια πιο παρεμβατική προσέγγιση, αν και η EIU θεωρεί ότι αυτό είναι απίθανο να μεταφραστεί σε νίκη», ανέφερε.