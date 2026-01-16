newspaper
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή
Κόσμος 16 Ιανουαρίου 2026 | 19:45

Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή

Η ενίσχυση της ακροδεξιάς θα μπορούσε να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση της κυβέρνησης μειοψηφίας του Λουίς Μοντενέγκρο στην Πορτογαλία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κοινωνικό άγχος: Πώς επηρεάζεται από την πρώτη εντύπωση;

Κοινωνικό άγχος: Πώς επηρεάζεται από την πρώτη εντύπωση;

Spotlight

Η προεκλογική εκστρατεία για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία ολοκληρώνεται απόψε (16/1) και ο υποψήφιος της ακροδεξιάς, Αντρέ Βεντούρα, εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί, κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα, αν και έχει ελάχιστες πιθανότητες να εκλεγεί πρόεδρος στον δεύτερο γύρο.

Οι δημοσκοπήσεις, που φέρνουν στην πρώτη θέση το ακροδεξιό κόμμα Chega («Αρκετά») δεν συμφωνούν σε ό,τι αφορά το όνομα του υποψηφίου που θα μπορούσε να αναδειχτεί νικητής στον δεύτερο γύρο, στις 8 Φεβρουαρίου, και θα διαδεχτεί τον συντηρητικό πρόεδρο Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα.

Θεωρείται πάντως δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει νικητής από τον πρώτο γύρο, κάτι που έχει να συμβεί από το 1986. Ορισμένες δημοσκοπήσεις βλέπουν ως πιθανή κατάληξη μια «μονομαχία» μεταξύ του Βεντούρα και του σοσιαλιστή Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, άλλες όμως φέρνουν στον δεύτερο γύρο τον Λουίς Μάρκες Μέντες, τον υποψήφιο που στηρίζεται από τη δεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο.

Από τους συνολικά 11 υποψηφίους – αριθμός ρεκόρ – άλλοι δύο έχουν πιθανότητες να περάσουν στον δεύτερο γύρο: ο απόστρατος ναύαρχος Ενρίκε Γκουβέια ε Μέλο, ο οποίος είχε αναλάβει την εκστρατεία εμβολιασμού κατά την πανδημία του Covid-19 στην Πορτογαλία, και ο φιλελεύθερος ευρωβουλευτής Ζοάο Κοτρίμ Φιγεϊρέντο.

Γιατί κατεβαίνει στις προεδρικές εκλογές ο Βεντούρα

Το Chega που ίδρυσε ο Βεντούρα το 2019, ένα προσωποκεντρικό κόμμα του πολιτικού, που αυτοαποκαλείται «υποψήφιος του λαού», απέσπασε ποσοστό 22,8% και εξέλεξε 60 βουλευτές στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου. Ξεπέρασε έτσι το Σοσιαλιστικό Κόμμα και έγινε το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης.

Αν και ο Βεντούρα δεν κρύβει ότι φιλοδοξεί να κυβερνήσει την Πορτογαλία – ρόλος που επαφίεται στην κυβέρνηση, όχι στον πρόεδρο, ο οποίος δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες – αποφάσισε να κατέβει στις προεδρικές εκλογές για να μην επιτρέψει την εκλογή του ναυάρχου Γκουβέια ε Μέλο. Ο τελευταίος εμφανιζόταν επί μήνες ως το μεγάλο φαβορί και είχε υιοθετήσει μια πολύ επικριτική στάση απέναντι στα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα.

«Ο Αντρέ Βεντούρα έθεσε υποψηφιότητα για να διατηρήσει την εκλογική βάση του. Μπορεί να κάνει την έκπληξη και να την αυξήσει» σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής Αντόνιο Κόστα Πίντο, του Ινστιτούτου Κοινωνικών Επιστημών (ICS) του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας. Η Πορτογαλία θα μπορούσε επομένως να κάνει μια στροφή, συγκρίσιμη με εκείνη της Γαλλίας το 2002, όταν ο Ζαν-Μαρί Λεπέν πέρασε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. «Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη η έκπληξη, βιώνουμε ήδη το κύμα» ανόδου της ακροδεξιάς σε όλο τον κόσμο, πρόσθεσε.

Πλήγμα στην κυβέρνηση μειοψηφίας η ενίσχυση της ακροδεξιάς

Η ενίσχυση της ακροδεξιάς θα μπορούσε να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση της κυβέρνησης μειοψηφίας του Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος στηρίζεται στις ψήφους του Chega για να περάσει ορισμένα μέτρα του προγράμματός του. Ο ίδιος ο Μοντενέγκρο επένδυσε στην εκστρατεία του Λουίς Μάρκες Μέντες, με την ελπίδα ότι θα αυξήσει τα ποσοστά του πρώην υπουργού και πρώην ηγέτη του κόμματός του, ο οποίος προβάλει ως βασικά προσόντα του την εμπειρία και τη μετριοπάθειά του.

Στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο, ο υποψήφιος της παραδοσιακής δεξιάς έρχεται πίσω από τον σοσιαλιστή Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, ο οποίος θεωρεί ότι είναι «ο μοναδικός ικανός να νικήσει τον εξτρεμισμό» του Βεντούρα.

Αν και ξεκίνησε ως φαβορί, ο Γκουβέια ε Μέλο έχει πέσει πίσω στις δημοσκοπήσεις, λόγω της κακής επίδοσής του στα τηλεοπτικά ντιμπέιτ και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εκστρατεία του, καθώς δεν στηρίχθηκε από κανένα κόμμα.

Ο φιλελεύθερος Ζοάο Κοτρίμ Φιγκεϊρέντο, αντιθέτως, έκανε μια καλή εκστρατεία, κατά τους παρατηρητές, όμως, η άνοδός του επλήγη από τις κατηγορίες για παρενόχληση μιας πρώην συνεργάτιδάς του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές – Ρευστότητα Made in China

Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές – Ρευστότητα Made in China

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοινωνικό άγχος: Πώς επηρεάζεται από την πρώτη εντύπωση;

Κοινωνικό άγχος: Πώς επηρεάζεται από την πρώτη εντύπωση;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

inWellness
inTown
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ο Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού μετά φόνου και απόπειρας βιασμού
Κόσμος 16.01.26

Ο Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού μετά φόνου και απόπειρας βιασμού

O Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ξανά από τη γαλλική δικαιοσύνη σε υποθέσεις που αφορούν φόνο, βιασμό και απόπειρα βιασμού. Για την απόπειρα βιασμού έχει ταυτοποιηθεί το DNA του φερόμενου ως δράστη.

Σύνταξη
Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Πόλεμος στην Ουκρανία 16.01.26

Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας εξετάζει την αγωγή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας κατά της Euroclear, όπου κρατείται το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»
ΗΠΑ 16.01.26 Upd: 19:04

Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, απείλησε με δασμούς τις χώρες που δεν υποστηρίζουν το σχέδιο των ΗΠΑ η Γροιλανδία να περιέλθει σε αμερικανικό έλεγχο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»
Δεν υποχωρούν 16.01.26

Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»

Με δήλωσή του, ο απεσταλμένος του Τραμπ, επέμεινε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «μιλάει σοβαρά» και η Γροιλανδία να περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ. «Έχει πει στη Δανία τι ζητάει και τώρα είναι θέμα να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος
Κόσμος 16.01.26

Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει το Κίεβο στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Σύνταξη
Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος
Γεωπολιτική 16.01.26

Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος

Η γεωοικονομία είναι η χρήση της οικονομικής ισχύος ως όπλου για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων. Σύμφωνα με το World Economic Forum η γεωοικονομική σύγκρουση ειναι o πιο άμεσος διεθνής κίνδυνος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones
Κόσμος 16.01.26

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones

Η τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις έχει συμφωνήσει να παράσχει πυρομαχικά, αλλά δεσμεύτηκε να μην διαθέσει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια στην Ουκρανία

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η δίωρη συνάντηση του Ράτκλιφ με την Ροδρίγκες επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Βενεζουέλα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»
Κόσμος 16.01.26

Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»

Η βία έχει αυξηθεί κατακόρυφα κατά το τελευταίο έτος στη Δυτική Όχθη. Οι επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων έχουν ενταθεί, ενώ ο στρατός επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία

Σύνταξη
Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους
Κόσμος 16.01.26

Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους

Οι επιστροφές μεταναστών αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα πέμπτο στην ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ του αριθμού των διαταγών επαναπατρισμού που εκδόθηκαν και εκείνων που εκτελέστηκαν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένσκι: Αν υπάρξει συμφωνία, έτοιμοι για υπογραφές την επόμενη εβδομάδα με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.01.26

Ζελένσκι: Αν υπάρξει συμφωνία, έτοιμοι για υπογραφές την επόμενη εβδομάδα με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας και μεταπολεμική στήριξη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα σχετικά έγγραφα θα μπορούσαν να υπογραφούν την επόμενη εβδομάδα στο Νταβός.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού μετά φόνου και απόπειρας βιασμού
Κόσμος 16.01.26

Ο Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού μετά φόνου και απόπειρας βιασμού

O Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ξανά από τη γαλλική δικαιοσύνη σε υποθέσεις που αφορούν φόνο, βιασμό και απόπειρα βιασμού. Για την απόπειρα βιασμού έχει ταυτοποιηθεί το DNA του φερόμενου ως δράστη.

Σύνταξη
Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Πόλεμος στην Ουκρανία 16.01.26

Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας εξετάζει την αγωγή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας κατά της Euroclear, όπου κρατείται το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Σύνταξη
IFAB: Στο… στόχαστρο οι καθυστερήσεις στους αγώνες
Ποδόσφαιρο 16.01.26

IFAB: Στο… στόχαστρο οι καθυστερήσεις στους αγώνες

Το IFAB συνεδριάζει την Τρίτη (20/1) για να εξετάσει να εισάγει αντίστροφη μέτρηση στην εκτέλεση των πλαγίων άουτ και στα χτυπήματα από το τέρμα. Στο τραπέζι κανονισμός για τους τραυματισμούς

Βάιος Μπαλάφας
Στο πλευρό του Βαγγέλη Παυλίδη ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του κόντρα στην Πόρτο
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Στο πλευρό του Παυλίδη ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τη χαμένη ευκαιρία του κόντρα στην Πόρτο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έσπευσε να τονίσει στον Βαγγέλη Παυλίδη ότι ο αποκλεισμός της Μπενφίκα από την Πόρτο στο Κύπελλο δεν αποτελεί προσωπική του ευθύνη, μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία που είχε στο 90+1'.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές – Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now
Νοσταλγία 16.01.26

«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές - Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now

«Όταν μπήκα στους Τhomson Twins, είχαμε μόνο η μία την άλλη, οπότε το παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήμουν γυναίκα μουσικός σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλές και ο Joe ήταν μαύρος, οπότε περάσαμε δύσκολες στιγμές» θυμάται η Alannah Currie.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φοινικούντα: «Όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου στον εργοδότη του πριν τη δολοφονία – «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις»
Ελλάδα 16.01.26

Φοινικούντα: «Όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου στον εργοδότη του πριν τη δολοφονία – «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις»

Πώς εξηγούνται τα μηνύματα του φερόμενου ως εκτελεστή της δολοφονίας στη Φοινικούντα στον εργοδότη του; Γιατί μέχρι σήμερα λέει ότι φοβάται να αποκαλύψει περισσότερα;

Σύνταξη
Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές
On Field 16.01.26

Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές

Ποτέ στο παρελθόν από την ΚΕΔ δεν ορίστηκε Τετάρτη, Κυριακή ο ίδιος ξένος διιατητής (Γιούγκ), οι Κουμπαράκης, Τζήλος αντί να τιμωρηθούν μπήκαν ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, άγνωστο με ποια κριτήρια δίνονται διπλοί ορισμοί

Βάιος Μπαλάφας
Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»
ΗΠΑ 16.01.26 Upd: 19:04

Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, απείλησε με δασμούς τις χώρες που δεν υποστηρίζουν το σχέδιο των ΗΠΑ η Γροιλανδία να περιέλθει σε αμερικανικό έλεγχο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει ο Άδωνις και πολίτες του σέρνουν τα εξ αμάξης [βίντεο]
Θύελλα αντιδράσεων 16.01.26

Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει ο Άδωνις και πολίτες του σέρνουν τα εξ αμάξης

«“Μιζέρια” είναι να έχεις το παιδί σου άρρωστο, να πηγαίνεις στο Νοσοκομείο Χανίων και να σε βάζουν σε ένα κοντέινερ» - Οργή πολιτών μετά από νέα επιχείρηση εξωραϊσμού εκ μέρους του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλει 16.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Volley League Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 16.01.26

Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία

Σημαντική απώλεια για την Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών, καθώς θα αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, ύστερα από την αποβολή του για βιαιοπραγία στην αναμέτρηση με την Κροατία.

Σύνταξη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI
«Αlright, alright, alright» 16.01.26

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχύρωσε την εικόνα, τη φωνή και ακόμη και τη διάσημη ατάκα του ως εμπορικά σήματα, επιχειρώντας να βάλει όρια στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»
Δεν υποχωρούν 16.01.26

Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»

Με δήλωσή του, ο απεσταλμένος του Τραμπ, επέμεινε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «μιλάει σοβαρά» και η Γροιλανδία να περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ. «Έχει πει στη Δανία τι ζητάει και τώρα είναι θέμα να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος
Κόσμος 16.01.26

Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει το Κίεβο στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Σύνταξη
Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Αόρατα τραύματα 16.01.26

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Σύνταξη
Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος
Γεωπολιτική 16.01.26

Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος

Η γεωοικονομία είναι η χρήση της οικονομικής ισχύος ως όπλου για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων. Σύμφωνα με το World Economic Forum η γεωοικονομική σύγκρουση ειναι o πιο άμεσος διεθνής κίνδυνος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει στη «βασίλισσα» τους Γιούργκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ το προσεχές καλοκαίρι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού
Ελλάδα 16.01.26

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Ένα έργο που φαίνεται να ετοιμάζει ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Ο έλεγχος της Περιφέρειας και ο ρόλος της πολεοδομίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones
Κόσμος 16.01.26

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones

Η τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις έχει συμφωνήσει να παράσχει πυρομαχικά, αλλά δεσμεύτηκε να μην διαθέσει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)

Ο υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, κατά την κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;
Ρουτίνα 16.01.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Έσπασε τους αστραγάλους του, έζησε 365 ημέρες σε ένα κελί, πήδηξε από ένα παράθυρο και αντιμετώπισε τον χειρότερο χειμώνα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, λέει ότι δεν είναι μαζοχιστής. Ο Guardian συνάντησε τον Τέτσινγκ Χσι που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς αποκαλεί «ο δάσκαλος».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο