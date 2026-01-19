newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος περνάει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών
Κόσμος 19 Ιανουαρίου 2026 | 04:34

Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος περνάει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών

Ο ακροδεξιός υποψήφιος Αντρέ Βεντούρα περνάει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία, εξασφαλίζοντας το 23,5% των ψήφων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Spotlight

Οι προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία θα κριθούν σε — σπάνιο — δεύτερο γύρο στον οποίο θα συμμετάσχουν υποψήφιος της κεντροαριστεράς και ο ηγέτης της άκρας δεξιάς, η οποία κατέγραψε χθες νέο ορόσημο, περνώντας στην αποφασιστική ψηφοφορία που προβλέπεται να διεξαχθεί την 8η Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα σχεδόν τελικά, πάντως ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο Αντόνιο Ζουζέ Σεγκούρου, 63 ετών, αναδείχθηκε πρώτος στον χθεσινό πρώτο γύρο, εξασφαλίζοντας το 31% των ψήφων, έναντι 23,5% των ψήφων που έλαβε ο ακροδεξιός υποψήφιος Αντρέ Βεντούρα, 43 ετών (στη φωτογραφία του Reuters/Pedro Nunes, επάνω, ενώ περιμένει να ψηφίσει σε εκλογικό κέντρο στη Λισαβόνα).

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του ακροδεξιού υποψήφιου θα όφειλε να αποτελέσει «σήμα συναγερμού»

«Καλώ όλους τους δημοκράτες, όλους τους προοδευτικούς κι όλους τους ουμανιστές (εκλογείς) να ενωθούν μαζί μας ώστε, όλοι μαζί, να νικήσουμε τον εξτρεμισμό κι αυτούς που σπέρνουν το μίσος και τη διχόνοια στους Πορτογάλους», ανέφερε ο κ. Σεγκούρου στην ομιλία του μετά τη νίκη του στον πρώτο γύρο.

Ενώ οι προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία δεν είχε χρειαστεί να διεξαχθούν σε δυο γύρους μετά το 1986, το σενάριο που εκτυλίχθηκε πιστοποιεί τις ανατροπές που έχει φέρει τα τελευταία χρόνια η άνοδος της άκρας δεξιάς στη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου.

«Η δεξιά είναι πιο κατακερματισμένη παρά ποτέ, όμως οι Πορτογάλοι μας ανέθεσαν την ηγεσία», έκρινε από την πλευρά του ο κ. Βεντούρα, καλώντας τους ψηφοφόρους να μη «φοβούνται την αλλαγή».

«Καμιά» οδηγία

Αντίθετα με όσα προέβλεπαν δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν πριν τη χθεσινή ψηφοφορία, ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς δεν κέρδισε τον πρώτο γύρο. Ομως συνέχισε την εκλογική άνοδο που ήδη έκανε την παράταξή του, το κόμμα Σέγκα («Αρκετά») αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της δεξιάς.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρου, που επανεξελέγη τον Μάιο του 2025 επικεφαλής νέας κυβέρνησης μειοψηφίας, θα βρεθεί σε κάθε περίπτωση αναγκασμένος να συγκατοικήσει με αρχηγό του κράτους ο οποίος δεν θα ανήκει στην παράταξή του, αντίθετα με τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Μαρσέλου Χεμπέλου ντε Σόουζα.

«Ενώ ακόμη δεν έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από τη νίκη της δεξιάς του Λουίς Μοντενέγκρου, όλα δείχνουν ότι ο επόμενος πρόεδρος θα είναι σοσιαλιστής», σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η πολιτολόγος Πάουλα Εσπίριτου Σάντου, επισημαίνοντας δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που υπέδειξαν ότι ο κ. Σεγκούρου θα κέρδιζε την πιθανή μονομαχία με τον κ. Βεντούρα.

«Πρόκειται για ήττα της ίδιας της κυβέρνησης», πρόσθεσε η αναλύτρια του ανώτερου ινστιτούτου κοινωνικών και πολιτικών επιστημών του πανεπιστημίου της Λισαβόνας (ISCSP).

Αφού έγινε σαφές το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών, ο κ. Μοντενέγκρου αρνήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στους κ.κ. Σεγκούρου και Βεντούρα.

«Ο πολιτικός χώρος μας δεν θα αντιπροσωπευθεί στον δεύτερο γύρο (…) και δεν θα δώσουμε καμιά οδηγία ψήφου», είπε ο επικεφαλής της πορτογαλικής κυβέρνησης — ο οποίος πάντως έχει στηριχτεί στο κοινοβούλιο περισσότερο από την ακροδεξιά, παρά από τους σοσιαλιστές.

«Σήμα συναγερμού»

Επειτα από προεκλογική εκστρατεία με μεγάλο σασπένς και αριθμό υποψηφίων ρεκόρ — 11 — ο εκλεκτός της κυβερνητικής παράταξης Λουίς Μαρκς Μεντς δεν κατέλαβε παρά την πέμπτη θέση, με ποσοστό κάτω από το 12% των ψήφων.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία, τυπικά δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες. Ομως μπορεί να διαδραματίσει ρόλο διαιτητή σε περιπτώσεις κρίσεων και διαθέτει τη δυνατότητα να διαλύει το κοινοβούλιο και να προκηρύσσει εκλογές.

Πάντα σύμφωνα με τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο φιλελεύθερος ευρωβουλευτής Ζουάου Κοτρίμ Φιγκερέντου κατέλαβε την τρίτη θέση με σχεδόν 16% των ψήφων.

Ο Ενρίκε Γκουβάια ι Μέλου, ναύαρχος ε.α. που παρουσιάστηκε ως ανεξάρτητος, αφού ηγήθηκε με επιτυχία της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της COVID-19, κατέλαβε την τέταρτη θέση, λαμβάνοντας κάτι παραπάνω από το 12% των ψήφων.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του Αντρέ Βεντούρα θα όφειλε να αποτελέσει «σήμα συναγερμού» για την Πορτογαλία, καθώς «απελπισμένος κόσμος θέλει να δει αλλαγή», σημείωσε η Ιρίνα Φερεστρεοάρου, 33χρονη ψηφοφόρος με καταγωγή από τη Ρουμανία.

Προτού ψηφίσει την κεντροαριστερά ο Αλεσάντρ Λαϊτάου, 50χρονος βιολόγος, είπε πως του προκαλεί «μεγάλη ανησυχία» η «εκτροπή προς την ακροδεξιά», την οποία θεωρεί «πολύ αρνητική» εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

World
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Τουλάχιστον 24 νεκροί και 15 σοβαρά τραυματίες από σύγκρουση τρένων
Δραματικές ώρες 18.01.26 Upd: 04:03

Τουλάχιστον 24 νεκροί και 15 σοβαρά τραυματίες από σύγκρουση τρένων στην Ισπανία - Σαν «ταινία φρίκης»

Σύγκρουση τρένων στη νότια Ισπανία. Τουλάχιστον 24 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύνταξη
Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί
Καράτσι 18.01.26

Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί

Οι αρχές ανέφεραν ότι το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει περίπου 1.200 καταστήματα, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Συναγερμός 19.01.26 Upd: 04:08

Φλέγεται εργοστάσιο στις Αχαρνές - Μήνυμα από 112

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας, ανέλαβε να εκτελέσει το «περιβόητο» πέναλτι για το Μαρόκο στο... 90+24', όμως η εκτέλεσή του ήταν αδύναμη και ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης μάζεψε εύκολα, κρατώντας το 0-0.

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)

Απίστευτα πράγματα στον τελικό του Κόπα Άφρικα. Ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για τα αποδυτήρια και τους γύρισε ο Μανέ

Σύνταξη
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Σαν σήμερα 18.01.26

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο