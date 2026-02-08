newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Πορτογαλία: «Αέρας» νίκης για τον κεντροαριστερό υποψήφιο
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 22:35

Πορτογαλία: «Αέρας» νίκης για τον κεντροαριστερό υποψήφιο

Ο κεντροαριστερός υποψήφιος για την προεδρία στη Πορτογαλία, Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο, «κλειδώνει» τη νίκη κόντρα στον ακροδεξιό Αντρέ Βεντούρα.

Σύνταξη
Δύο exit polls στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων φέρουν τον σοσιαλιστή υποψήφιο Ζοζέ Σεγκούρο να κερδίζει 67% έως 73% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Πορτογαλία, ενώ ο ακροδεξιός αντίπαλός του Αντρέ Βεντούρα φέρεται να κερδίζει 27% έως 33%.

Ο κεντροαριστερός Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο νικά τον ακροδεξιό αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές της Πορτογαλίας

Με καταμετρημένο το 67% των ψήφων, ο Σεγκούρο κερδίζει 63% και ο Βεντούρα 37%.

11 εκατομμύρια στις κάλπες

11 εκατομμύρια άνθρωποι στην Πορτογαλία και στο εξωτερικό είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές.

Ο Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο ήταν ο φαβορί για τη νίκη στον δεύτερο γύρο των εκλογών έναντι του Αντρέ Βεντούρα, του οποίου το κόμμα Chega ιδρύθηκε το 2019 και είναι πλέον η μεγαλύτερη αντιπολιτευτική δύναμη στο κοινοβούλιο.

Στον πρώτο γύρο των εκλογών, ο Σεγκούρο κέρδισε το 31,1% των ψήφων, ενώ ο Βεντούρα το 23,52%.

Σημαντικές θεσμικές αρμοδιότητες

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας διαθέτει σημαντικές θεσμικές αρμοδιότητες, όπως το δικαίωμα άσκησης βέτο σε νομοσχέδια, τη δυνατότητα διάλυσης του κοινοβουλίου και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Ο νικητής αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στις 9 Μαρτίου, διαδεχόμενος τον Ρεμπέλο ντε Σόουζα, που βρίσκεται στην προεδρία της χώρας από το 2016.

Κόσμος
Ιαπωνία: Πάνω από τα 2/3 των εδρών στον συνασπισμό της Τακαΐτσι

Ιαπωνία: Πάνω από τα 2/3 των εδρών στον συνασπισμό της Τακαΐτσι

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
