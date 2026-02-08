Δύο exit polls στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων φέρουν τον σοσιαλιστή υποψήφιο Ζοζέ Σεγκούρο να κερδίζει 67% έως 73% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Πορτογαλία, ενώ ο ακροδεξιός αντίπαλός του Αντρέ Βεντούρα φέρεται να κερδίζει 27% έως 33%.

Ο κεντροαριστερός Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο νικά τον ακροδεξιό αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές της Πορτογαλίας

Με καταμετρημένο το 67% των ψήφων, ο Σεγκούρο κερδίζει 63% και ο Βεντούρα 37%.

11 εκατομμύρια στις κάλπες

11 εκατομμύρια άνθρωποι στην Πορτογαλία και στο εξωτερικό είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές.

Ο Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο ήταν ο φαβορί για τη νίκη στον δεύτερο γύρο των εκλογών έναντι του Αντρέ Βεντούρα, του οποίου το κόμμα Chega ιδρύθηκε το 2019 και είναι πλέον η μεγαλύτερη αντιπολιτευτική δύναμη στο κοινοβούλιο.

Στον πρώτο γύρο των εκλογών, ο Σεγκούρο κέρδισε το 31,1% των ψήφων, ενώ ο Βεντούρα το 23,52%.

Σημαντικές θεσμικές αρμοδιότητες

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας διαθέτει σημαντικές θεσμικές αρμοδιότητες, όπως το δικαίωμα άσκησης βέτο σε νομοσχέδια, τη δυνατότητα διάλυσης του κοινοβουλίου και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Ο νικητής αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στις 9 Μαρτίου, διαδεχόμενος τον Ρεμπέλο ντε Σόουζα, που βρίσκεται στην προεδρία της χώρας από το 2016.