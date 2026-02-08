Καθώς η Πορτογαλία προσπαθεί να συνέλθει από το χτύπημα μίας ακόμα καταιγίδας, οι ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες στον δεύτερο γύρο εκλογών που θα αναδείξει τον διάδοχο του συντηρητικού προέδρου Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα.

Ο νικητής αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στις 9 Μαρτίου, διαδεχόμενος τον Ρεμπέλο ντε Σόουζα

Περίπου 11 εκατομμύρια εκλογείς καλούνται στις κάλπες. Τα εκλογικά κέντρα αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα, 21.00 ώρα Ελλάδας), ενώ η ψηφοφορία στις νήσους Αζόρες, που είναι πιο δυτικά, θα συνεχιστεί για μία ακόμα ώρα.

Ο ρόλος του προέδρου στην Πορτογαλία

Ο πρόεδρος της χώρας έχει σχετικά ισχυρές εξουσίες, όπως το δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε κάποιο νομοσχέδιο, να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο 77χρονος Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο από το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) είναι το ξεκάθαρο φαβορί και αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου τα δύο τρίτα των ψήφων. Ο αντίπαλός του, ο δεξιός λαϊκιστής Αντρέ Βεντούρα θα μπορούσε να εξασφαλίσει ποσοστό 34%.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στον πρώτο γύρο των εκλογών πριν από τρεις εβδομάδες, ο Σεγκούρο έλαβε τις περισσότερες ψήφους με ποσοστό 31% αλλά απείχε από την απόλυτη πλειοψηφία που χρειάζεται για να κερδίσει.

Στον δεύτερο γύρο αναμένεται χαμηλότερη συμμετοχή ύστερα από τις σοβαρές καταιγίδες που έπληξαν την Πορτογαλία και τμήματα της Ισπανίας τις τελευταίες ημέρες. Μόνο μερικοί δήμοι έκαναν χρήση της δυνατότητας να αναβάλουν την ψηφοφορία για μία εβδομάδα εξαιτίας πλημμυρών ή αποκλεισμένων δρόμων.

