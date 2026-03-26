Τα πρώτα μέτρα στήριξης των τυροκόμων και κτηνοτρόφων της Λέσβου στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης που έχει προκύψει από την εμφάνιση αφθώδους πυρετού ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, έπειτα από σύσκεψη που είχε στο υπουργείο με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου, τον περιφερειάρχη, τους βουλευτές και τους δημάρχους του νησιού.

Η ηγεσία του υπουργείου δεσμεύτηκε για την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου, με βάση τα τιμολόγια για το γάλα που θα παραλαμβάνουν καθημερινά τα τυροκομεία. Η αποζημίωση θα αφορά το γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού.

Στη συζήτηση τέθηκε από τους εκπροσώπους των φορέων της Λέσβου επιτακτικά η ανάγκη για άμεση ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και καταβολή των χρημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην καταρρεύσει η τοπική οικονομία.

Επανεξετάζονται διαρκώς τα μέτρα

Ο Κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι είναι αναγκαία η ευλαβική εφαρμογή, από όλους, των μέτρων βιοασφάλειας που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 202/687, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ιός δεν θα εξέλθει από το νησί. Επεσήμανε, δε, ότι η πορεία των μέτρων θα επανεξετάζεται διαρκώς, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσαρμογών, ιδίως ως προς τη διακίνηση παλαιών τυροκομικών προϊόντων, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης.

«Αν δεν περιοριστεί η νόσος, οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο σοβαρές για το σύνολο της ελληνικής κτηνοτροφίας», είπε ο υπουργός σημειώνοντας πως «ό,τι χρειαστεί και ό,τι προκύψει από αυτή την κρίση θα τύχουν στήριξης από την κυβέρνηση».

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι στο νησί δηλώνουν «συγκρατημένα αισιόδοξοι». Την Τρίτη, έκαναν κινητοποίηση έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, διαμαρτυρόμενοι για τη μη συμπερίληψη της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λέσβου στη συνάντηση με τον υπουργό.

«Η κτηνοτροφία είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας του νησιού. Επηρεάζεται όλη η οικονομική αλυσίδα», είπε στα «ΝΕΑ» ο Στρατής Κόμβος, γραμματέας της Ομοσπονδίας, δηλώνοντας την ανησυχία του ότι οι κτηνοτρόφοι θα «πληρώσουν τα σπασμένα». Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ίδιου, στο νησί υπάρχουν 400.000 πρόβατα και 800-900 βοοειδή. Υπολογίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν σφαχθεί 450 πρόβατα και περίπου 30 βοοειδή.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή εντοπίστηκε δεύτερο κρούσμα της νόσου σε κοντινή περιοχή από τη μονάδα που είχε εντοπιστεί και το πρώτο, στις 16 Μαρτίου. Ηδη από την περασμένη Παρασκευή το νησί έχει τεθεί σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης και έχει απαγορευθεί η εξαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και νωπών κρεάτων για να αποφευχθεί η διασπορά. Εντός Λέσβου, γάλα και σφάγια μπορούν να διατεθούν μόνο κατόπιν κατάλληλης θερμικής επεξεργασίας.

Σημειώνεται ότι στο νησί υπηρετούν μόνιμα εννέα κτηνίατροι, ενώ τις τελευταίες ημέρες στάλθηκαν προς αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης ένας κτηνίατρος του Στρατού και άλλοι δύο από το αρμόδιο υπουργείο.

Ενδημική στην Τουρκία

Ως ένα «πολύ επικίνδυνο ιογενές νόσημα με μεγάλη μεταδοτικότητα» χαρακτήρισε μιλώντας στα «ΝΕΑ» τον αφθώδη πυρετό ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, καθηγητής Ιολογίας – Ιογενών Νοσημάτων και πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προσθέτοντας πως προσβάλλει βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, ενώ δεν είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νόσος δεν μεταδίδεται μόνο από ζώο σε ζώο αλλά και από αντικείμενα, ανθρώπινες δραστηριότητες ή ακόμα και από τον αέρα.

«Ανήκει στην ίδια κατηγορία νοσημάτων με την ευλογιά, μόνο που εδώ δεν περιμένεις να δεις εάν θα έχουμε πολλά κρούσματα σε ζώα για να τα περιορίσεις. Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί σε μια χώρα, αμέσως μπαίνουν περιορισμοί στη διακίνηση ζώων και κτηνοτροφικών προϊόντων», σημείωσε.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι ο τύπος της νόσου που εντοπίστηκε στη Λέσβο φέρεται να ενδημεί στην Τουρκία. Σε αυτό αναφέρθηκαν και οι κτηνοτρόφοι του νησιού, οι οποίοι σημείωσαν ότι το προηγούμενο διάστημα, γνωρίζοντας ότι υπήρχαν κρούσματα στα απέναντι παράλια, έκαναν εκκλήσεις για μέτρα πρόληψης, οι οποίες όμως δεν εισακούστηκαν.

