Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 09:28
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας
Αφθώδης πυρετός: Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας στη Λέσβο
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Μαρτίου 2026, 06:00

Αφθώδης πυρετός: Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας στη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός έχει θέσει τη Λέσβο σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης από την Παρασκευή - Δέσμευση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων

Γιώργος Σχοινάς, Δήμητρα Σκούφου
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Τα πρώτα μέτρα στήριξης των τυροκόμων και κτηνοτρόφων της Λέσβου στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης που έχει προκύψει από την εμφάνιση αφθώδους πυρετού ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, έπειτα από σύσκεψη που είχε στο υπουργείο με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου, τον περιφερειάρχη, τους βουλευτές και τους δημάρχους του νησιού.

«Αν δεν περιοριστεί η νόσος, οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο σοβαρές για το σύνολο της ελληνικής κτηνοτροφίας»

Η ηγεσία του υπουργείου δεσμεύτηκε για την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου, με βάση τα τιμολόγια για το γάλα που θα παραλαμβάνουν καθημερινά τα τυροκομεία. Η αποζημίωση θα αφορά το γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού.

Στη συζήτηση τέθηκε από τους εκπροσώπους των φορέων της Λέσβου επιτακτικά η ανάγκη για άμεση ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και καταβολή των χρημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην καταρρεύσει η τοπική οικονομία.

Επανεξετάζονται διαρκώς τα μέτρα

Ο Κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι είναι αναγκαία η ευλαβική εφαρμογή, από όλους, των μέτρων βιοασφάλειας που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 202/687, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ιός δεν θα εξέλθει από το νησί. Επεσήμανε, δε, ότι η πορεία των μέτρων θα επανεξετάζεται διαρκώς, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσαρμογών, ιδίως ως προς τη διακίνηση παλαιών τυροκομικών προϊόντων, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης.

«Αν δεν περιοριστεί η νόσος, οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο σοβαρές για το σύνολο της ελληνικής κτηνοτροφίας», είπε ο υπουργός σημειώνοντας πως «ό,τι χρειαστεί και ό,τι προκύψει από αυτή την κρίση θα τύχουν στήριξης από την κυβέρνηση».

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι στο νησί δηλώνουν «συγκρατημένα αισιόδοξοι». Την Τρίτη, έκαναν κινητοποίηση έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, διαμαρτυρόμενοι για τη μη συμπερίληψη της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λέσβου στη συνάντηση με τον υπουργό.

«Η κτηνοτροφία είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας του νησιού. Επηρεάζεται όλη η οικονομική αλυσίδα», είπε στα «ΝΕΑ» ο Στρατής Κόμβος, γραμματέας της Ομοσπονδίας, δηλώνοντας την ανησυχία του ότι οι κτηνοτρόφοι θα «πληρώσουν τα σπασμένα». Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ίδιου, στο νησί υπάρχουν 400.000 πρόβατα και 800-900 βοοειδή. Υπολογίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν σφαχθεί 450 πρόβατα και περίπου 30 βοοειδή.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή εντοπίστηκε δεύτερο κρούσμα της νόσου σε κοντινή περιοχή από τη μονάδα που είχε εντοπιστεί και το πρώτο, στις 16 Μαρτίου. Ηδη από την περασμένη Παρασκευή το νησί έχει τεθεί σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης και έχει απαγορευθεί η εξαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και νωπών κρεάτων για να αποφευχθεί η διασπορά. Εντός Λέσβου, γάλα και σφάγια μπορούν να διατεθούν μόνο κατόπιν κατάλληλης θερμικής επεξεργασίας.

Σημειώνεται ότι στο νησί υπηρετούν μόνιμα εννέα κτηνίατροι, ενώ τις τελευταίες ημέρες στάλθηκαν προς αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης ένας κτηνίατρος του Στρατού και άλλοι δύο από το αρμόδιο υπουργείο.

Ενδημική στην Τουρκία

Ως ένα «πολύ επικίνδυνο ιογενές νόσημα με μεγάλη μεταδοτικότητα» χαρακτήρισε μιλώντας στα «ΝΕΑ» τον αφθώδη πυρετό ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, καθηγητής Ιολογίας – Ιογενών Νοσημάτων και πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προσθέτοντας πως προσβάλλει βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, ενώ δεν είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νόσος δεν μεταδίδεται μόνο από ζώο σε ζώο αλλά και από αντικείμενα, ανθρώπινες δραστηριότητες ή ακόμα και από τον αέρα.

«Ανήκει στην ίδια κατηγορία νοσημάτων με την ευλογιά, μόνο που εδώ δεν περιμένεις να δεις εάν θα έχουμε πολλά κρούσματα σε ζώα για να τα περιορίσεις. Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί σε μια χώρα, αμέσως μπαίνουν περιορισμοί στη διακίνηση ζώων και κτηνοτροφικών προϊόντων», σημείωσε.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι ο τύπος της νόσου που εντοπίστηκε στη Λέσβο φέρεται να ενδημεί στην Τουρκία. Σε αυτό αναφέρθηκαν και οι κτηνοτρόφοι του νησιού, οι οποίοι σημείωσαν ότι το προηγούμενο διάστημα, γνωρίζοντας ότι υπήρχαν κρούσματα στα απέναντι παράλια, έκαναν εκκλήσεις για μέτρα πρόληψης, οι οποίες όμως δεν εισακούστηκαν.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Κόσμος
Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου

Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου

Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
Στη σκιά του πολέμου 26.03.26

Η «νάρκη» για τον κατώτατο μισθό πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης

«Κλειδώνει» στο υπουργικό συμβούλιο ο κατώτατος μισθός. Θα επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άσκηση περιορισμένων προσδοκιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΔΝΤ: Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία – Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη
Νέοι κίνδυνοι 26.03.26

Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία - Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη

Πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το 2026 προειδοποιεί για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας και νέους κινδύνους. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Γεώργιος Μαζιάς
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική
Δηλώσεις οικονομολόγου 25.03.26

Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική

Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
Στη σκιά του πολέμου 26.03.26

Η «νάρκη» για τον κατώτατο μισθό πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης

«Κλειδώνει» στο υπουργικό συμβούλιο ο κατώτατος μισθός. Θα επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άσκηση περιορισμένων προσδοκιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

