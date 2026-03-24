Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον

Σε συγκρατημένο κλίμα αισιοδοξίας, με μία πολύ σημαντική δέσμευση και ένα καλό παραθυράκι για το άμεσο μέλλον, αποχώρησαν οι κτηνοτρόφοι και οι τυροκόμοι της Λέσβου από την έκτακτη σύσκεψη που διοργανώθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την Δευτέρα 23 Μαρτίου. Μία μέρα νωρίτερα, ο αφθώδης πυρετός «έδινε» το δεύτερο κρούσμα στην περιοχή της Πελόπης. Έκτοτε, μέσα σε τρεις ημέρες τα κρούσματα έγιναν πέντε.

Το γεγονός ότι όλα βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από την αρχική εστία, γεννά ελπίδες ότι είναι πιθανό να περιοριστούν εντός της «ζώνης προστασίας» των 3 χιλιομέτρων.

Οσον αφορά τη σύσκεψη της Δευτέρας, διάρκειας δυόμιση ωρών, με παρόντες εκτός από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου αλλά και τους βουλευτές και τους δημάρχους του νησιού, στο τέλος της, ο υπουργός, Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε ότι θα δοθούν τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη της ζημιάς που έχει προκύψει σε κτηνοτρόφους και τυροπαραγωγούς. Επίσης, το διάστημα από τις 15 Μαρτίου θα αποζημιωθεί το γάλα που έχει παραληφθεί, βάσει τιμολογίων, έως την άρση των μέτρων.

Σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί προτάσεις αντιμετώπισης της κρίσης από τον Λέσβιο Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή ο οποίος συναντήθηκε με τους παραγωγούς του νησιού. Εκτός από το ζήτημα των αποζημιώσεων και της διάθεσης του γάλακτος, τα οποία η κυβέρνηση σε πρώτη φάση δεσμεύτηκε να ρυθμίσει, ο κ. Δουδωνής είχε θίξει και άλλες νευραλγικές παραμέτρους για να αντιμετωπιστεί ο αφθώδης πυρετός στο νησί.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε να μεταβούν κτηνίατροι άμεσα στο νησί για έχουμε την ιχνηλασιμότητα της νόσου, μέτρα υγειονομικά, με απολυμαντικούς σταθμούς, καθώς και αναστολή των υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων προς το Δημόσιο, για όσο διάστημα διαρκέσει η παρούσα κατάσταση.

Πίσω, στη σύσκεψη που έγινε τη Δευτέρα στο ΥΠΑΑΤ, εξίσου σημαντικό είναι και το παραθυράκι που άφησε ο υπουργός για προσαρμογές στο θέμα της διακίνησης παλαιών τυροκομικών προϊόντων, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης – σ.σ. να επιτραπεί δηλαδή τυριά που έχουν τυποποιηθεί προγενέστερα του κρούσματος αφθώδους πυρετού να μπορούν να δαικινούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό-.

Σημειώνεται ότι όσο η Λέσβος παραμένει σε lockdown, δεν μπορούν καθόλου να «βγουν» από το νησί κρέατα, γαλακτομικά και τυροκομικά προϊόντα.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ακόμα πως «ό,τι χρειαστεί και ό,τι προκύψει από αυτή την κρίση θα τύχει στήριξης από την κυβέρνηση», μεταφέροντας την εντολή του πρωθυπουργού πως «οποιαδήποτε ζημιά προκύψει θα αποζημιωθεί».

Η ανακούφιση κτηνοτρόφων και τυροκόμων για το γεγονός πως το γάλα θα συνεχίσει απρόσκοπτα να αξιοποιείται στα τυροκομεία του νησιού φάνηκε και στη δήλωση του κτηνοτρόφου Μανώλη Κωνσταντιδέλλη, πρόεδρο του Συνεταιρισμού Μεσοτόπου Λέσβου: «Μετά από πολύωρη σύσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας ανταλλάξαμε απόψεις, βρέθηκε μια λύση. Η λύση είναι ότι, από τις 15 του μήνα που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα και έως να αρθούν τα μέτρα, θα αποζημιώνεται το γάλα κανονικά στις τυροκομικές επιχειρήσεις και στα συνεταιριστικά τυροκομεία. Τις επόμενες ημέρες ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, ώστε να ανοίξει και το κομμάτι των ελέγχων, για να μπορούν να βγαίνουν τα ώριμα τυριά εκτός Λέσβου».

Σύμφωνα με τον Ταξιάρχη Βέρρο, δήμαρχο Δυτικής Λέσβου – εκεί όπου βρίσκεται η συντριπτική πλειονότητα των εκτροφών αιγοπροβάτων και βοοειδών στο νησί-, υπάρχει ακόμα και μια μικρή χαραμάδα ελπίδας, αν δεν προκύψουν νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού έξω από τη «ζώνη προστασίας» των 3 χιλιομέτρων, να μπορέσουν να φύγουν για την πασχαλινή αγορά κάποια από τα 70.000 αμνοερίφια τα οποία είχαν έτοιμα προς σφαγή οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η άφιξη κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο νησί την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Οι ειδικοί θα προχωρήσουν σε ελέγχους για τα μέτρα βιοασφάλειας που εφαρμόζονται στο νησί.

Κινητοποίησεις από άκρη σε άκρη της Λέσβου – Το νησί στηρίζεται στην κτηνοτροφία

Το τεράστιο διακύβευμα για την οικονομία της Λέσβου, της οποίας το ζωικό κεφάλαιο φτάνει τα 450.000 ζώα, όπως και οι μαχητικές κινητοποιήσεις και η οργή κτηνοτρόφων, τυροκόμων αλλά και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, φαίνεται πως ήταν οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν την κυβέρνηση στο να λάβει άμεσα, αποφάσεις στήριξης των κτηνοτρόφων του νησιού, δεδομένου και του σκληρού lockdown που έχει επιβληθεί στο νησί.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υφυπουργού του ΥΠΠΑΑΤ στο νησί, ο κ. Κέλλας φυγαδεύτηκε μετά το κύμα οργής που εισέπραξε από τους συγκεντρωμένους έξω από το κτίριο της Περιφέρειας.

Η συσπείρωση της τοπικής κοινωνίας από άκρη σε άκρη στη Λέσβο, φάνηκε και την Δευτέρα 23 Μαρτίου, ημέρα που διοργανώθηκε η έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΠΑΤ, όπου μια γενικευμένη κινητοποιήση εξαπλώθηκε σε ολόκλήρο το νησί. Είχε προηγηθεί την Κυριακή αποκλεισμός οχημάτων από το να εισέλθουν στο πλοίο της γραμμής.

Ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου παρέμειναν κλειστοί και λειτούργησαν με προσωπικό ασφαλείας, το ίδιο και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (εκτός από την Κτηνιατρική) ενώ κλειστά έμειναν και το Επιμελητήριο Λέσβου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου, οι Πολεοδομίες και οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων. Σε αποχή προχώρησαν και τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης. Η εμπορική αγορά της Καλλονής «σίγησε»., με όλα τα καταστήματα να παραμένουν κλειστά, ενώ πρατήρια βενζίνης έμειναν κλειστά και στη Δυτική Λέσβο, εκεί όπου έδωσε και το πρώτο του κρούσμα ο ξειαρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός – στο χωριό Πελόπη-.

«Το νησί μας βασίζεται σε ποσοστό 70% στην κτηνοτροφία. Καταλαβαίνετε πως ο αντίκτυπος από τον αφθώδη πυρετό είναι τεράστιος» περιγράφει στο in την κρισιμότητα της κατάστασης, ο αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ανδρέας Αξής.

Οπως πρσθέτει: «Το γάλα είναι τεράστιο ζήτημα. 250 τόνοι γάλακτος τη μέρα παράγονται στη Λέσβο. Είναι πολύ θετική η απόφαση το ότι θα συνεχίζουν τα τυροκομεία να παραλαμβάνουν το γάλα και θα συνεχίσουν να παράγουν τυριά, όμως αυτό δεν έχει απεριόριστο ορίζοντα. Κάποια στιγμή θα γεμίσουν οι αποθήκες. Ας ελπίσουμε να μην επεκταθεί το νόσημα».

Διαμάχη για το ποιος δεν προστάτευσε το νησί ενώ ο αφθώδης πυρετός στην απέναντι μεριά της Λέσβου σάρωνε

Την ίδια στιγμή, ένα τένις ευθυνών έχει ξεκινήσει ανάμεσα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το ΥΠΑΑΤ ως προς το ποιος έχει την ευθύνη για το ότι η Λέσβος είχε αναιμική προστασία και υποτυπώδη – αν όχι ανύπαρκτα- μέτρα προστασίας για την αποτροπή εισόδου του αφθώδους πυρετού στο νησί, όταν ακριβώς απέναντι από τη Λέσβο, στα παράλια της Τουρκία, ο αφθώδης πυρετός «επελαύνει».

Η θέση του ΥΠΑΑΤ είναι πως είχε σταλεί έγγραφο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το οποίο περιέγραφε τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για να θωρακιστεί το νησί.

Μιλώντας στο in η Αναστασία Αντωνέλη, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Λέσβου, λέει πως υπήρξε ενα έγγραφο το οποίο περιέγραφε μέτρα αλλά αυτό απευθυνόταν συγκεκριμένα στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο και αφορούσε την ευλογιά των προβάτων και όχι τον αφθώδη πυρετό.

Ακόμα και έτσι, ο έλεγχος της πολιτείας, μετά το έγγραφο, για να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης στη Λέσβο, δεδομένης της τόσο ευάλωτης θέσης της, δεν υπήρξε παρά τις συνεχείς ανησυχητικές εξελίξεις (λίγο πριν εισέλθει ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο ξεκίνησε να δίνει πολλαπλά κρούσματα στην Κύπρο).

Η κ. Αντωνέλη κατακεραυνώνει τη στάση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. «Εχουμε έναν ιό που μεταδίδεται αρερογενώς και είναι εξαιρετικά επιθετικός και μεταδοτικός. Εχουμε την αίσθηση ότι αναζητούν έναν… σταθμάρχη, ενώ στη δική μας περίπτωση, σταθμάρχης δεν υπάρχει. Η μετάθεση ευθυνών δεν τιμά κανέναν. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες εκτελεστικά όργανα είναι. Ηταν θέμα χρόνου να συμβεί. Εκτός από την Περιφέρεια, υπάρχει και το υπουργείο Ναυτιλίας αλλά και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία μάλιστα εδρεύει στη Λέσβο. Μόνο την Περιφέρεια δείχνουν με το δάχτυλο ενώ η ευλογιά συνεχίζει την πορεία της επί τόσους μήνες».

Τέλος, η αντιπεριφερειάρχης αναφέρει και το γεγονός πως το ΥΠΑΑΤ Τ έστειλε στη Λέσβο, δύο κτηνιάτρους για να ενισχύσουν την εννιαμελή ομάδα που εργάζεται στο νησί, την Κυριακή 21 Μαρτίου, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την καταγραφή του πρώτου κρούσματος.