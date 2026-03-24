newspaper
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον
Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026, 16:03

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον

«Με το μαλακό» πηγαίνει η κυβέρνηση τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού - Ο αφθώδης πυρετός φέρνει task force Ευρωπαίων ειδικών στο νησί- Για αποποίηση των ευθυνών της κατηγορεί την κυβέρνηση η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα - 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Spotlight

Σε συγκρατημένο κλίμα αισιοδοξίας, με μία πολύ σημαντική δέσμευση και ένα καλό παραθυράκι για το άμεσο μέλλον, αποχώρησαν οι κτηνοτρόφοι και οι τυροκόμοι της Λέσβου από την έκτακτη σύσκεψη που διοργανώθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την Δευτέρα 23 Μαρτίου. Μία μέρα νωρίτερα, ο αφθώδης πυρετός «έδινε» το δεύτερο κρούσμα στην περιοχή της Πελόπης. Έκτοτε, μέσα σε τρεις ημέρες τα κρούσματα έγιναν πέντε.

Το γεγονός ότι όλα βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από την αρχική εστία, γεννά ελπίδες ότι είναι πιθανό να περιοριστούν εντός της «ζώνης προστασίας» των 3 χιλιομέτρων.

Οσον αφορά τη σύσκεψη της Δευτέρας, διάρκειας δυόμιση ωρών, με παρόντες εκτός από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου αλλά και τους βουλευτές και τους δημάρχους του νησιού, στο τέλος της, ο υπουργός, Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε ότι θα δοθούν τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη της ζημιάς που έχει προκύψει σε κτηνοτρόφους και τυροπαραγωγούς. Επίσης, το διάστημα από τις 15 Μαρτίου θα αποζημιωθεί το γάλα που έχει παραληφθεί, βάσει τιμολογίων, έως την άρση των μέτρων.

Σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί προτάσεις αντιμετώπισης της κρίσης από τον Λέσβιο Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή ο οποίος συναντήθηκε με τους παραγωγούς του νησιού. Εκτός από το ζήτημα των αποζημιώσεων και της διάθεσης του γάλακτος, τα οποία η κυβέρνηση σε πρώτη φάση δεσμεύτηκε να ρυθμίσει, ο κ. Δουδωνής είχε θίξει και άλλες νευραλγικές παραμέτρους για να αντιμετωπιστεί ο αφθώδης πυρετός στο νησί.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε να μεταβούν κτηνίατροι άμεσα στο νησί για έχουμε την ιχνηλασιμότητα της νόσου, μέτρα υγειονομικά, με απολυμαντικούς σταθμούς, καθώς και αναστολή των υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων προς το Δημόσιο, για όσο διάστημα διαρκέσει η παρούσα κατάσταση.

Πίσω, στη σύσκεψη που έγινε τη Δευτέρα στο ΥΠΑΑΤ, εξίσου σημαντικό είναι και το παραθυράκι που άφησε ο υπουργός για προσαρμογές στο θέμα της διακίνησης παλαιών τυροκομικών προϊόντων, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης – σ.σ. να επιτραπεί δηλαδή τυριά που έχουν τυποποιηθεί προγενέστερα του κρούσματος αφθώδους πυρετού να μπορούν να δαικινούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό-.

Σημειώνεται ότι όσο η Λέσβος παραμένει σε lockdown, δεν μπορούν καθόλου να «βγουν» από το νησί κρέατα, γαλακτομικά και τυροκομικά προϊόντα.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ακόμα πως «ό,τι χρειαστεί και ό,τι προκύψει από αυτή την κρίση θα τύχει στήριξης από την κυβέρνηση», μεταφέροντας την εντολή του πρωθυπουργού πως «οποιαδήποτε ζημιά προκύψει θα αποζημιωθεί».

Η ανακούφιση κτηνοτρόφων και τυροκόμων για το γεγονός πως το γάλα θα συνεχίσει απρόσκοπτα να αξιοποιείται στα τυροκομεία του νησιού φάνηκε και στη δήλωση του κτηνοτρόφου Μανώλη Κωνσταντιδέλλη, πρόεδρο του Συνεταιρισμού Μεσοτόπου Λέσβου: «Μετά από πολύωρη σύσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας ανταλλάξαμε απόψεις, βρέθηκε μια λύση. Η λύση είναι ότι, από τις 15 του μήνα που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα και έως να αρθούν τα μέτρα, θα αποζημιώνεται το γάλα κανονικά στις τυροκομικές επιχειρήσεις και στα συνεταιριστικά τυροκομεία. Τις επόμενες ημέρες ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, ώστε να ανοίξει και το κομμάτι των ελέγχων, για να μπορούν να βγαίνουν τα ώριμα τυριά εκτός Λέσβου».

Σύμφωνα με τον Ταξιάρχη Βέρρο, δήμαρχο Δυτικής Λέσβου – εκεί όπου βρίσκεται η συντριπτική πλειονότητα των εκτροφών αιγοπροβάτων και βοοειδών στο νησί-, υπάρχει ακόμα και μια μικρή χαραμάδα ελπίδας, αν δεν προκύψουν νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού έξω από τη «ζώνη προστασίας» των 3 χιλιομέτρων, να μπορέσουν να φύγουν για την πασχαλινή αγορά κάποια από τα 70.000 αμνοερίφια τα οποία είχαν έτοιμα προς σφαγή οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η άφιξη κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο νησί την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Οι ειδικοί θα προχωρήσουν σε ελέγχους για τα μέτρα βιοασφάλειας που εφαρμόζονται στο νησί.

Κινητοποίησεις από άκρη σε άκρη της Λέσβου – Το νησί στηρίζεται στην κτηνοτροφία

Το τεράστιο διακύβευμα για την οικονομία της Λέσβου, της οποίας το ζωικό κεφάλαιο φτάνει τα 450.000 ζώα, όπως και οι μαχητικές κινητοποιήσεις και η οργή κτηνοτρόφων, τυροκόμων αλλά και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, φαίνεται πως ήταν οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν την κυβέρνηση στο να λάβει άμεσα, αποφάσεις στήριξης των κτηνοτρόφων του νησιού, δεδομένου και του σκληρού lockdown που έχει επιβληθεί στο νησί.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υφυπουργού του ΥΠΠΑΑΤ στο νησί, ο κ. Κέλλας φυγαδεύτηκε μετά το κύμα οργής που εισέπραξε από τους συγκεντρωμένους έξω από το κτίριο της Περιφέρειας.

Η συσπείρωση της τοπικής κοινωνίας από άκρη σε άκρη στη Λέσβο, φάνηκε και την Δευτέρα 23 Μαρτίου, ημέρα που διοργανώθηκε η έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΠΑΤ, όπου μια γενικευμένη κινητοποιήση εξαπλώθηκε σε ολόκλήρο το νησί. Είχε προηγηθεί την Κυριακή αποκλεισμός οχημάτων από το να εισέλθουν στο πλοίο της γραμμής.

Ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου παρέμειναν κλειστοί και λειτούργησαν με προσωπικό ασφαλείας, το ίδιο και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (εκτός από την Κτηνιατρική) ενώ κλειστά έμειναν και το Επιμελητήριο Λέσβου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου, οι Πολεοδομίες και οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων. Σε αποχή προχώρησαν και τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης. Η εμπορική αγορά της Καλλονής «σίγησε»., με όλα τα καταστήματα να παραμένουν κλειστά, ενώ πρατήρια βενζίνης έμειναν κλειστά και στη Δυτική Λέσβο, εκεί όπου έδωσε και το πρώτο του κρούσμα ο ξειαρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός – στο χωριό Πελόπη-.

«Το νησί μας βασίζεται σε ποσοστό 70% στην κτηνοτροφία. Καταλαβαίνετε πως ο αντίκτυπος από τον αφθώδη πυρετό είναι τεράστιος» περιγράφει στο in την κρισιμότητα της κατάστασης, ο αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ανδρέας Αξής.

Οπως πρσθέτει: «Το γάλα είναι τεράστιο ζήτημα. 250 τόνοι γάλακτος τη μέρα παράγονται στη Λέσβο. Είναι πολύ θετική η απόφαση το ότι θα συνεχίζουν τα τυροκομεία να παραλαμβάνουν το γάλα και θα συνεχίσουν να παράγουν τυριά, όμως αυτό δεν έχει απεριόριστο ορίζοντα. Κάποια στιγμή θα γεμίσουν οι αποθήκες. Ας ελπίσουμε να μην επεκταθεί το νόσημα».

Διαμάχη για το ποιος δεν προστάτευσε το νησί ενώ ο αφθώδης πυρετός στην απέναντι μεριά της Λέσβου σάρωνε

Την ίδια στιγμή, ένα τένις ευθυνών έχει ξεκινήσει ανάμεσα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το ΥΠΑΑΤ ως προς το ποιος έχει την ευθύνη για το ότι η Λέσβος είχε αναιμική προστασία και υποτυπώδη – αν όχι ανύπαρκτα- μέτρα προστασίας για την αποτροπή εισόδου του αφθώδους πυρετού στο νησί, όταν ακριβώς απέναντι από τη Λέσβο, στα παράλια της Τουρκία, ο αφθώδης πυρετός «επελαύνει».

Η θέση του ΥΠΑΑΤ είναι πως είχε σταλεί έγγραφο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το οποίο περιέγραφε τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για να θωρακιστεί το νησί.

Μιλώντας στο in η Αναστασία Αντωνέλη, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Λέσβου, λέει πως υπήρξε ενα έγγραφο το οποίο περιέγραφε μέτρα αλλά αυτό απευθυνόταν συγκεκριμένα στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο και αφορούσε την ευλογιά των προβάτων και όχι τον αφθώδη πυρετό.

Ακόμα και έτσι, ο έλεγχος της πολιτείας, μετά το έγγραφο, για να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης στη Λέσβο, δεδομένης της τόσο ευάλωτης θέσης της, δεν υπήρξε παρά τις συνεχείς ανησυχητικές εξελίξεις (λίγο πριν εισέλθει ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο ξεκίνησε να δίνει πολλαπλά κρούσματα στην Κύπρο).

Η κ. Αντωνέλη κατακεραυνώνει τη στάση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. «Εχουμε έναν ιό που μεταδίδεται αρερογενώς και είναι εξαιρετικά επιθετικός και μεταδοτικός. Εχουμε την αίσθηση ότι αναζητούν έναν… σταθμάρχη, ενώ στη δική μας περίπτωση, σταθμάρχης δεν υπάρχει. Η μετάθεση ευθυνών δεν τιμά κανέναν. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες εκτελεστικά όργανα είναι. Ηταν θέμα χρόνου να συμβεί. Εκτός από την Περιφέρεια, υπάρχει και το υπουργείο Ναυτιλίας αλλά και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία μάλιστα εδρεύει στη Λέσβο. Μόνο την Περιφέρεια δείχνουν με το δάχτυλο ενώ η ευλογιά συνεχίζει την πορεία της επί τόσους μήνες».

Τέλος, η αντιπεριφερειάρχης αναφέρει και το γεγονός πως το ΥΠΑΑΤ Τ έστειλε στη Λέσβο, δύο κτηνιάτρους για να ενισχύσουν την εννιαμελή ομάδα που εργάζεται στο νησί, την Κυριακή 21 Μαρτίου, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την καταγραφή του πρώτου κρούσματος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ισχυρή πρόοδος, αλλά με «αστερίσκους» σε ενέργεια, ΜμΕ και τράπεζες

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ισχυρή πρόοδος, αλλά με «αστερίσκους» σε ενέργεια, ΜμΕ και τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού
Ελλάδα 24.03.26

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
Ελλάδα 24.03.26

Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας

«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βουλιαγμένη: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη που παρασύρθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου»
Λιμανάκια Βουλιαγμένης 24.03.26

«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον δύτη που χάθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου» - Το τραγικό περιστατικό στο ίδιο σημείο

Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη που παγιδεύτηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σπήλαια στο «πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Σύνταξη
Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές
Ελλάδα 24.03.26

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές

Με την καθαρογραφή της ιστορικής δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές ανοίγει ο δρόμος για να διερευνηθεί επιτέλους το σκάνδαλο των υποκλοπών, χαίνουσα πληγή στο σώμα του Κράτους Δικαίου. Η εμπλοκή της ΕΥΠ, που υπάγεται απευθείας στον Κ.Μητσοτάκη και το πρωθυπουργικό γραφείο με γενικό γραμματέα τον Γρηγόρη Δημητριάδη τότε, το ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator, ο σκοτεινός μηχανισμός με τους «ιδιώτες». Αναγκαία πλέον η έρευνα για κατασκοπεία. Τα καίρια σημεία της απόφασης που αποκαθιστά την τιμή της δικαιοσύνης και δικαιώνει την κοινή λογική.

Βασίλης Ρίζος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού
Ελλάδα 24.03.26

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
«Δώρα» 24.03.26

Απειλές και «συμφωνίες σιωπής»: Πώς ο Έπσταϊν «καθάριζε» τις πληρωμές του Λέον Μπλακ προς γυναίκες

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν διαχειριζόταν πληρωμές, φορολογικά σχήματα και ευαίσθητες υποθέσεις του δισεκατομμυριούχου που αφορούσαν γυναίκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα
Agro-in 24.03.26

Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα

Σύμφωνα με την COPA-COGECA, οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η ΕΕ εντείνουν τις πιέσεις που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur

Σύνταξη
Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»
«Fostering the Future Together» 24.03.26

Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»

Η συμμετοχή της Μακρόν «εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026, η οποία έχει καταστήσει μια από τις προτεραιότητές της την προστασία των παιδιών», σύμφωνα με την γαλλική προεδρία

Σύνταξη
Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Έως τη 1 Οκτωβρίου 2026, παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τον δήμο Μινώα Πεδιάδας λόγω των συνεπειών του σεισμού του 2021, όπως ανακοίνωσε ο δήμος.

Σύνταξη
Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
«Greynaissance» 24.03.26

Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο

Το σούπερ μοντέλο της Βρετανίας, η Ντάφνι Σελφ, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών: Ο κόσμος της μόδας αποτίει φόρο τιμής στη «θρυλική» προσωπικότητα που ενέπνευσε το κίνημα «greynaissance».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι
Ιράν 24.03.26

Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»

Σίγουρος πως το πρόγραμμα των αγώνων δεν θα παίξει ρόλο στα play-off της Super League και πως στο τέλος ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα απ’ όλους, δηλαδή να πανηγυρίσει τον τίτλο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων», Κώστας Καραπαπάς.

Σύνταξη
Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
Ελλάδα 24.03.26

Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας

«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
Επικαιρότητα 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη

«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να 'βγει λάδι' διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον υπουργό Δικαιοσύνης και τις δικαιολογίες του για τη δικαστική αίθουσα

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»

Μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην καθιερωμένη παρέλαση στο Σύνταγμα.

Σύνταξη
Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8

Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα για τα playoffs των θέσεων 5-8 στη Super League – Εκτός έδρας δοκιμασία στη Λιβαδειά για τον Άρη στην πρεμιέρα.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Απόρρητο