newspaper
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Πολιτική Γραμματεία 23 Μαρτίου 2026, 16:20

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Δουδωνής που έχει ασχοληθεί από την αρχή με το θέμα του αφθώδους πυρετού που πλήττει τη Μυτιλήνη, επέκρινε έντονα την κυβερνητική ολιγωρία, παρουσιάζοντας παράλληλα την πρότασή του έξι σημείων για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Τόνισε μάλιστα ότι το κόστος το μέτρων αυτών είναι ελάχιστο (από 8 μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ) μπροστά στον προϋπολογισμό του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημαίνοντας μάλιστα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δηλώσει ότι θα καλυφθούν σχετικά κονδύλια, γεγονός που καθιστά την κυβερνητική απραξία παντελώς αδικαιολόγητη.

«Σε ένα σύνολο προϋπολογισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 1,5 δισεκατομμυρίου και με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει βγει και να έχει πει ότι θα καλύψει τα χρήματα, δεν μπορεί ένα νησί να καταστρέφεται για ένα τέτοιο ποσό το οποίο δεν έχει την πολιτική βούληση το Υπουργείο να το δώσει» είπε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά αυτή του κ. Δουδωνή προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Τσιόδρα, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, με την τον κ Δουδωνή να απαντάει «δεν μπορεί ένα νησί να καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας».

Τα έξι μέτρα

Υπενθυμίζεται ότι τα έξι μέτρα που έχει ανακοινώσει ο κ. Δουδωνής είναι:

1. Άμεση αποστολή κτηνιάτρων για την ιχνηλασιμότητα της νόσου.

2. Εφαρμογή υγειονομικών μέτρων με απολυμαντικούς σταθμούς.

3. Δυνατότητα εξαγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Παρέμβαση για τη στήριξη παραγωγών και τυροκομείων μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής για όσο διαρκεί η κρίση.

5. Αποζημιώσεις στην πραγματική τιμή του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ώστε να καλυφθεί το εισόδημα των παραγωγών.

6. Αναστολή των άμεσων υποχρεώσεων των παραγωγών προς το Δημόσιο και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Δουδωνής: Το μόνο κόμμα που «υποκατέστησε» τη Δικαιοσύνη ήταν η ΝΔ καλύπτοντας τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Αιχμηρή και ουσιαστική ήταν η παρέμβαση του Παναγιώτη Δουδωνή και για τη μεγάλη δίκη για τα Τέμπη που ξεκίνησε σήμερα, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για πολιτική συγκάλυψη και για απόπειρα περιορισμού των ευθυνών.

Όπως υποστήριξε, κρίσιμα ζητήματα δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας, ενώ επέρριψε ευθέως ευθύνες στην κυβερνητική πλειοψηφία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν πολιτικά πρόσωπα. «Δεν πήγε ποτέ υπό δικαστική κρίση γιατί κάλυψε η Νέα Δημοκρατία τον Καραμανλή», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδική αναφορά έκανε στην υπόθεση της σύμβασης 717, τονίζοντας ότι αν είχε υλοποιηθεί, «τα παιδιά θα είχαν ζήσει», ενώ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτρεψε τον ουσιαστικό έλεγχο του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιλογή των κατηγοριών έγινε με τρόπο που, όπως είπε, οδηγεί σε ευνοϊκή μεταχείριση, επιμένοντας πως δεν έχουν τεθεί όλα τα κρίσιμα στοιχεία στο τραπέζι της Δικαιοσύνης.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Δουδωνής η κυβέρνηση δεν επέτρεψε την εξέταση όλων των πτυχών της υπόθεσης, τονίζοντας πως «δεν πήγε ποτέ υπό δικαστική κρίση γιατί κάλυψε η Νέα Δημοκρατία τον Καραμανλή».

Σας θυμίζω τον Καραμανλή, ο οποίος εμένα που ήμουν ο εισηγητής της πρότασης προανακριτικής μου φώναζε «δεν ντρέπεσαι». Δηλαδή φώναζε σ’ αυτούς που ζητούσανε να γίνει ό,τι θα γινότανε κατά το Σύνταγμα για κάθε πολίτη, να λέει σ’ αυτούς ο άνθρωπος ο οποίος κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φταίει, να λέει «δεν ντρέπεσαι».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανατροπή το άλμα στις 2.100 μονάδες στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανατροπή το άλμα στις 2.100 μονάδες στην αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Απόρρητο