Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό

Τον συνεταιρισμό της Στύψης Λέσβου επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα της ΝΕ Λέσβου Γιώργο Μήλιο και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη Λέσβο.

Ο κ. Δουδωνής συζήτησε με τους παραγωγούς για τις δραματικές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία του νησιού από τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό και ζήτησε από το υπουργείο συγκεκριμένες απαντήσεις για τα 6 μέτρα που πρότεινε για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να μην αφεθεί αβοήθητος ο κτηνοτροφικός κόσμος του νησιού που περνάει δύσκολες στιγμές.

Δουδωνής: Δεν μπορούν να αφήνουν την κτηνοτροφία της Λέσβου να πεθάνει

«Σήμερα είμαι στη Στύψη. Μίλησα με τον συνεταιρισμό της Στύψης για την κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται με το κρούσμα του αφθώδους πυρετού» δήλωσε ο κ. Δουδωνής, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση στις προτάσεις που κατέθεσε και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας του νησιού.

«Χθες έκανα έξι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης. 6 προτάσεις που μπορούν να δώσουν μία διέξοδο. Θυμίζω τα κυριότερα: απολυμαντικά κέντρα, αποζημιώσεις, επιστρεπτέα προκαταβολή και βέβαια το ζήτημα με τα τυποποιημένα προϊόντα και τα προϊόντα που έχουν ήδη παραχθεί. Δεν έχω ακούσει απάντηση. Επανήλθα με ερώτηση και αναφορά προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Δεν γίνεται να αφήνουν την κτηνοτροφία της Λέσβου να πεθάνει» τόνισε ο κ. Δουδωνής.

Ο κ. Δουδωνής κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγωρία, καθώς, όπως είπε, ενώ «επί μήνες γνωρίζουμε την ύπαρξη κρουσμάτων στις απέναντι ακτές, δεν ελήφθη κανένα προληπτικό μέτρο» με αποτέλεσμα πλέον οι συνέπειες να είναι ανυπολόγιστες.

Οι έξι προτάσεις που κατέθεσε ο Παν. Δουδωνής

Με τους παραγωγούς της Λέσβου να αντιμετωπίζουν το φάσμα της καταστροφής καλεί σε άμεση δράση και καταθέτει έξι προτάσεις.

1. Κτηνίατροι άμεσα εδώ, για να έχουμε την ιχνηλασιμότητα της νόσου

2. Μέτρα υγειονομικά, με απολυμαντικούς σταθμούς και μέσω αυτών

3. Να έχουμε την εξαγωγή από το νησί των γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία και, κατά τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν κίνδυνο να μεταδώσουν τη νόσο.

4. Πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση στο ζήτημα και των παραγωγών και των τυροκομείων, με επιστρεπτέα προκαταβολή για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η κατάσταση και βέβαια,

5. Αποζημιώσεις στην πραγματική τιμή του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, για να μπορέσουν να έχουν οι παραγωγοί το αντίστοιχο του κόπου τους. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν επίσης με

6. Αναστολή, μέσω παρέμβασης, των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για όσο διάστημα διαρκέσει η παρούσα κατάσταση.