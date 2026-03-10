Τρία χρόνια έχουν συμπληρωθεί από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με την κοινή γνώμη να μη βγάζει από το κάδρο των ευθυνών την κυβέρνηση. Στο ερώτημα αν πιστεύουν ότι έγινε από την κυβέρνηση προσπάθεια συγκάλυψης το 67% απαντά «ναι» και μόλις είναι 24% απαντά «όχι».

67% θεωρεί ότι στα Τέμπη έγινε από την κυβέρνηση προσπάθεια συγκάλυψης

Στη δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha, το ποσοστό, αν και υποχωρεί λίγο σε σχέση με ένα χρόνο πριν (72%), εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό παρά τις προσπάθειες του Μαξίμου να αποτινάξει από πάνω του την κατηγορία.

Επίσης, στην ίδια δημοσκόπηση, υπάρχει εντονότατη δυσπιστία για την ατιμωρησία των ενόχων καθώς το 73% θεωρεί ότι οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα τιμωρηθούν.

Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη

Στο μεταξύ, το ερώτημα για τις ενέργειες μετά το δυστύχημα καταδεικνύουν την παντελείς έλλειψη εμπιστοσύνης. Το 68% (συγκριτικά με το 81% πέρυσι) κρίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει όσα έπρεπε ώστε να είναι ασφαλή τα ταξίδια με το τρένο.

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης η εταιρεία διερευνά και την ικανοποίηση των πολιτών από το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Καθόλου ικανοποιημένο απαντά το 52%, λίγο το 23% και πολύ/αρκετά επίσης το 23% που κερδίζει δύο μονάδες σε σχέση με τη μέτρηση τον Νοέμβριο του 2025.

Στο ερώτημα της δημοσκόπησης για άλλο πρόσωπο που θα μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποσοστό της τάξης του 54% θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλος ενώ το 15% δεν γνωρίζει/ δεν απαντά.

Επτά στους δέκα ερωτηθέντες δεν αναγνωρίζουν εναλλακτική επιλογή. Τα ποσοστά των εναλλακτικών είναι χαμηλά και τα πρόσωπα δεν θεωρούνται πρωθυπουργίσιμοι. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει ποσοστό 5%, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ από 2% συγκεντρώνουν οι Μαρία Καρυστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου 2%.

Στο ερώτημα για τους επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης, ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκονται στην κορυφή με 34% και 16% αντίστοιχα. Στη τρίτη θέση με μεγάλη απόσταση είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο «Κανένας» προηγείται με 48%.

Στο ερώτημα περί βιαιοπραγιών για ασήμαντη αφορμή στον δρόμο, φαινόμενο που παρατηρείται σχεδόν καθημερινά, τα ποσοστά καταδεικνύουν μία ανησυχητική εικόνα καθώς το 53% απάντησε θετικά στο ερώτημα.