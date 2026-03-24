Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν επηρεάζει μόνο τις οικονομίες της Μέσης Ανατολής. Αντίθετα, έχει αυξήσει το κόστος, έχει βλάψει την εμπιστοσύνη και έχει περιορίσει την αύξηση της παραγωγής μεταξύ των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και φυσικά να κλονίσει όλη την παγκόσμια οικονομία.

Αυτό αποδεικνύουν τα στοιχεία έρευνας για τον Δείκτη Υπεύθυνων Προμηθειών (PMI) και συνιστούν μια πρώιμη ένδειξη για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν σε όλο τον κόσμο. Τα στοιχεία του PMI βασίζονται σε έρευνες στελεχών στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Απότομη αύξηση πληθωρισμού

Σύμφωνα με τον Κρις Γουίλιαμσον, ανώτερο οικονομολόγο της S&P Global, η οποία συγκεντρώνει τα δεδομένα για τον PMI, o πόλεμος στη Μέση Ανατολή «έπληξε την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου τον Μάρτιο, καθυστερώντας την αύξηση (της παραγωγής) ενώ οδήγησε τον πληθωρισμό απότομα υψηλότερα».

Εξήγησε ότι ο πλήρης αντίκτυπος στον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου, καθώς και από τη διάρκεια των διαταραχών στις αγορές ενέργειας και τη ναυτιλία, πρόσθεσε στην έκθεσή του.

Σημαντικά αρνητικός είναι ο οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν και στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τον Κρις Γουίλιαμσον, η αύξηση της παραγωγής στις 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ «επιβραδύνθηκε, φτάνοντας σχεδόν σε στασιμότητα» τον Μάρτιο. Και αυτό εξαιτίας της μείωσης της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.

«Το κόστος των επιχειρήσεων αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και πάνω από τρία χρόνια εν μέσω της απότομης αύξησης των τιμών της ενέργειας και του στραγγαλισμού των αλυσίδων εφοδιασμού που προκύπτει από τον πόλεμο», σημείωσε σε άλλη έκθεση.

Στασιμοπληθωρισμός…

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη πρόσθεσε ο Κρις Γουίλιαμσον, αναφερόμενος σε μια κατάσταση όπου η οικονομική ανάπτυξη παραμένει στάσιμη ακόμη και όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται. Αυτό το εφιαλτικό σενάριο συχνά σημαίνει ότι οι αυξήσεις μισθών δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τις αυξανόμενες τιμές, τις οποίες οι κεντρικές τράπεζες καταπολεμούν αυξάνοντας τα επιτόκια που επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική παραγωγή.

Οι έρευνες έδειξαν ότι οι αρχικές αναγνώσεις των δεικτών PMI του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωζώνης παρέμειναν σε επεκτατικό έδαφος – δηλαδή, πάνω από 50 – αλλά μειώθηκαν απότομα από τον προηγούμενο μήνα, σε χαμηλά έξι και δέκα μηνών αντίστοιχα.

Πηγή: BBC