QatarEnergy: Επικαλείται ανωτέρα βία για τα συμβόλαια LNG

Κατάσταση ανωτέρας βίας κήρυξε η QatarEnergy την Τρίτη για ορισμένες από τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας LNG που έχουν επηρεαστεί, με αντισυμβαλλόμενους που περιλαμβάνουν πελάτες στην Ιταλία, το Βέλγιο, τη Νότια Κορέα και την Κίνα.

Η εταιρεία είχε ήδη επικαλεστεί την ειδοποίηση σχετικά με τα δεξαμενόπλοια LNG λόγω των κινδύνων ασφαλείας στην περιοχή και της δυσκολίας πλοήγησης στα Στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο σημείο διέλευσης που ουσιαστικά βρίσκεται σε στρατωτικό αποκλεισμό και μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG.

Η κίνηση αυτή από την πλευρά του ενεργειακού κολοσσού του Κατάρ έγινε παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί «πολύ καλές» συνομιλίες μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ιρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις, με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Τεχεράνης να επιμένει ότι ο Τραμπ επιδίωκε «να χειραγωγήσει τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές».

Σοβαρές ζημιές στις υποδομές αναφέρει η QatarEnergy

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η QatarEnergy ανέφερε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις κατά του κέντρου παραγωγής της στο Ras Laffan στις 18-19 Μαρτίου προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου και μετατροπής αερίου σε υγρά.

«Δύο μονάδες παραγωγής LNG και μία μονάδα GTL έχουν υποστεί ζημιές», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Ως αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων, η QatarEnergy αποφάσισε ότι αυτό συνεπάγεται την ανάγκη να κηρύξει περίπτωση ανωτέρας βίας για ορισμένες από τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας LNG που επηρεάστηκαν, με αντισυμβαλλόμενους, συμπεριλαμβανομένων πελατών στην Ιταλία, το Βέλγιο, τη Νότια Κορέα και την Κίνα, να έχουν πληγεί από τη διακοπή. Πέρα από το LNG, οι επιθέσεις οδήγησαν επίσης σε σημαντική μείωση της παραγωγής συμπυκνωμάτων, υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG), ηλίου, νάφθας και θείου».

Άλλες εταιρείες ενέργειας στην περιοχή που έχουν επικαλεστεί ανωτέρα βία από την έναρξη των εχθροπραξιών περιλαμβάνουν την κρατική Bapco Energies του Μπαχρέιν, η οποία αναγκάστηκε να κηρύξει ανωτέρα βία μετά από επίθεση που έπληξε το συγκρότημα διυλιστηρίων της στο Al-Ma’ameer, και την Kuwait Petroleum Corp.

Πηγή: ΟΤ