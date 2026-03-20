Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα στο Ιράν με αυτόν που παρουσίαζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, συνέκρινε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο 'κερδίζουμε'»
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε την προειδοποίηση ότι το Ιράν δεν θα δείξει καθόλου αυτοσυγκράτηση αν οι ενεργειακές του υποδομές δεχθούν ξανά πλήγμα.
«Είμαστε άνδρες και γυναίκες με αρχές. Οι Ιρανοί δεν επιτίθενται αιφνιδιαστικά στους αντιπάλους τους ενώ βρίσκονται σε διάλογο. Μόνο όταν δεχόμαστε επίθεση ανταποκρινόμαστε με ισχύ. Διαθέτουμε πληροφορίες για τα ισραηλινά σχέδια επίθεσης σε υποδομές. Για άλλη μια φορά: Μηδενική αυτοσυγκράτηση αν δεχθούν επίθεση οι υποδομές μας», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του.
We are men and women of principles. Iranians do not sneak attack adversaries while engaged in dialogue. Only when attacked do we powerfully respond.
We have intelligence on Israeli plans to strike infrastructure. Once again: ZERO restraint if our infrastructure is attacked. pic.twitter.com/O00YrSZquv
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 20, 2026
Η ειρωνεία Αραγτσί για τον πόλεμο στο Βιετνάμ
Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι όσα λένε οι ΗΠΑ για τον πόλεμο απέχουν από την πραγματικότητα. «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει ένα πράγμα, η πραγματικότητα λέει άλλο», σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Ακριβώς τη στιγμή που οι αμερικανικές αρχές ισχυρίζονται ότι οι αεροπορικές άμυνες του Ιράν έχουν καταστραφεί, ένα F-35 χτυπήθηκε. Καθώς δηλώνουν ότι ο ναυτικός στόλος του Ιράν έχει εξαφανιστεί, το USS Gerald Ford οπισθοχωρεί και το USS Abraham Lincoln απομακρύνεται ακόμη περισσότερο», προσθέτει/
Ο κορυφαίος Ιρανός διπλωμάτης συνέχισε συγκρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα με τον τρόπο που παρουσίαζαν τον καταστροφικό για τις ΗΠΑ πόλεμο του Βιετνάμ στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο ‘κερδίζουμε’», σχολίασε ειρωνικά.
U.S. government says one thing, reality says another
Right as U.S. authorities claim Iran’s air defences r gone, an F-35 gets hit. As they declare Iran’s navy finished, USS Gerald Ford turns back, and USS Abraham Lincoln drifts farther away
Different decade, same “we’re winning”
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 20, 2026
