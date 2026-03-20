Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 17:59

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση

Τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα στο Ιράν με αυτόν που παρουσίαζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, συνέκρινε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο 'κερδίζουμε'»

Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε την προειδοποίηση ότι το Ιράν δεν θα δείξει καθόλου αυτοσυγκράτηση αν οι ενεργειακές του υποδομές δεχθούν ξανά πλήγμα.

«Είμαστε άνδρες και γυναίκες με αρχές. Οι Ιρανοί δεν επιτίθενται αιφνιδιαστικά στους αντιπάλους τους ενώ βρίσκονται σε διάλογο. Μόνο όταν δεχόμαστε επίθεση ανταποκρινόμαστε με ισχύ. Διαθέτουμε πληροφορίες για τα ισραηλινά σχέδια επίθεσης σε υποδομές. Για άλλη μια φορά: Μηδενική αυτοσυγκράτηση αν δεχθούν επίθεση οι υποδομές μας», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του.

Η ειρωνεία Αραγτσί για τον πόλεμο στο Βιετνάμ

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι όσα λένε οι ΗΠΑ για τον πόλεμο απέχουν από την πραγματικότητα. «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει ένα πράγμα, η πραγματικότητα λέει άλλο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ακριβώς τη στιγμή που οι αμερικανικές αρχές ισχυρίζονται ότι οι αεροπορικές άμυνες του Ιράν έχουν καταστραφεί, ένα F-35 χτυπήθηκε. Καθώς δηλώνουν ότι ο ναυτικός στόλος του Ιράν έχει εξαφανιστεί, το USS Gerald Ford οπισθοχωρεί και το USS Abraham Lincoln απομακρύνεται ακόμη περισσότερο», προσθέτει/

Ο κορυφαίος Ιρανός διπλωμάτης συνέχισε συγκρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα με τον τρόπο που παρουσίαζαν τον καταστροφικό για τις ΗΠΑ πόλεμο του Βιετνάμ στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο ‘κερδίζουμε’», σχολίασε ειρωνικά.

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Κόσμος
Τραμπ: Δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε με το Ιράν, κανείς δεν θέλει να είναι ηγέτης

Τραμπ: Δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε με το Ιράν, κανείς δεν θέλει να είναι ηγέτης

Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Κόσμος 20.03.26

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Ισπανία 20.03.26

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής
Κόσμος 20.03.26

Σε ρεπορτάζ του BBC σημειώνεται ότι ενδεχόμενη διαπραγμάτευση για τις βάσεις θα ήταν περίπλοκη, δεδομένου ότι στην ιδρυτική διακήρυξη για την ανεξαρτησία της Κύπρου συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Τουρκία και οι δύο κοινότητες του νησιού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Dpa: Για πρώτη φορά 24ωρη απεργία στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι
Γερμανία 20.03.26

Πρόκειται για την πρώτη 24ωρη απεργία στην ιστορία του dpa. Εξακολουθεί να παρέχει περιεχόμενο στους πελάτες του, οι οποίοι ωστόσο έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων αλλά και περιορισμένης ύλης.

Σύνταξη
Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου
Στη Μεσόγειο 20.03.26

«Ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν δεν θα αποτρέψει την Γαλλία από την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, όπου ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται αμείωτος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Axios: Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ στο Ιράν – Τι θέλει να πετύχει;
Κόσμος 20.03.26

Ενώ το νησί Χαργκ είναι κρίσιμο για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάληψή του θα πείσει την Τεχεράνη να κάνει ειρήνη με τους όρους του Τραμπ

Σύνταξη
«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα
Αλυσίδα εξόντωσης 20.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου η εξόντωση των εχθρών βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και η λογοδοσία χάνει το νόημα της

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές
Την Κυριακή 20.03.26

Οι σχηματισμοί της παραδοσιακής δεξιάς αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με ενδεχόμενες συμμαχίες της με την άκρα δεξιά. Στο δεύτερο γύρο, η συνεργασία δεξιά επισημοποιήθηκε μόνο σε τρεις κοινότητες στην Γαλλία

Σύνταξη
Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

H δήλωση αυτή έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από πλήγμα

Σύνταξη
Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Κόσμος 20.03.26

Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Σύνταξη
Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Ιράν 20.03.26

Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Κόσμος 20.03.26

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Το ραντεβού του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, παραφωνίες για το μέλλον του κόμματος στη Βουλή. Τελικές αποφάσεις συντεταγμένα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου

Σωτήρης Μπολάκης
Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Ισπανία 20.03.26

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού
Ελλάδα 20.03.26

Η UVEX 1/26 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και προαγωγής της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Σύνταξη
ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής
Κόσμος 20.03.26

Σε ρεπορτάζ του BBC σημειώνεται ότι ενδεχόμενη διαπραγμάτευση για τις βάσεις θα ήταν περίπλοκη, δεδομένου ότι στην ιδρυτική διακήρυξη για την ανεξαρτησία της Κύπρου συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Τουρκία και οι δύο κοινότητες του νησιού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 20.03.26

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Βόλο (22/3, 19:00), με τους Ζίβκοβιτς-Κένι να υποβάλλονται σε θεραπεία, ενώ ο Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος

Σύνταξη
Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Το άσπρο - μαύρο 20.03.26

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών. Βιάστηκε και εκτέθηκε.

Σύνταξη
Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 20.03.26

Η αστυνομική έρευνα έγινε με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης πουλώντας ένα Ευαγγέλιο του 1745 - Έγινε έφοδος σε αποθήκη στο Ελληνικό όπου εντοπίστηκαν χρήματα και πάνω από 500 πίνακες

Σύνταξη
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 20.03.26

Στο νέο επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά τους αθλητές του Περιστερίου Betsson, Βλάντο Γιάνκοβιτς και Σι Τζει Χάρις, σε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση

Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου
Αναμείνατε στο ακουστικό 20.03.26

«Μακριά από τις αγωνίες» του λαού, λένε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες ότι δεν... είναι έτοιμος, ακόμα, να μας πει κάτι

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

