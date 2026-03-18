«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους

Το Ιράν ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λόγω των ισραηλινών πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους της χώρας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ, ενώ εξέδωσαν εντολές εκκένωσης από πετροχημικά εργοστάσια.

Οι εντολές εκκένωσης αφορούν τα:

1. Διυλιστήριο Samref – Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

2. Κοίτασμα φυσικού αερίου Al-Hasan – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

3. Πετροχημικό συγκρότημα Jubail – Jubail, Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

4. Πετροχημικό συγκρότημα Mesaieed και Mesaieed Holding Company (θυγατρική της Chevron) – Κατάρ

5. Διυλιστήριο Ras Laffan (Φάσεις 1 και 2) – Κατάρ

«Αυτές οι περιοχές έχουν καταστεί άμεσοι και νόμιμοι στόχοι και ενδέχεται να υποστούν επιθέσεις τις επόμενες ώρες. Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι πολίτες, οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι να εκκενώσουν αμέσως αυτές τις περιοχές και να μετακινηθούν χωρίς καθυστέρηση σε ασφαλείς αποστάσεις, προκειμένου να προστατεύσουν τη ζωή τους», αναφέρουν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Το Ισραήλ χτυπάει ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν

Τα κρατικά μέσα του Ιράν και διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι το Ισραήλ έπληξε κοιτάσματα φυσικού αερίου και διυλιστήρια πετρελαίου στα νότια της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, το Ισραήλ έπληξε και τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιράν που συνδέονται με το υπεράκτιο κοίτασμα South Pars.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους, ότι ισραηλινά μαχητικά πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον των υποδομών φυσικού αερίου στην επαρχία Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν.