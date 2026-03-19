Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο

Οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Κατάρ έχουν προκαλέσει ζημιές σε εγκαταστάσεις που παράγουν το 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) της μονάδας και θα χρειασθούν τρία έως πέντε χρόνια για την αποκατάστασή τους, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy Σάαντ αλ-Καάμπι, αναφερόμενος στο Ras Laffan, το μεγαλύτερο κέντρο υγροποίησης φυσικού αερίου στον κόσμο.

Η QatarEnergy ανακοίνωσε νωρίτερα «σημαντικές ζημιές» στο Ras Laffan, έπειτα από κύματα διαδοχικών επιθέσεων που προκάλεσαν «μεγάλες πυρκαγιές», οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο.

«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ – το Κατάρ και η περιοχή – θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», τόνισε χαρακτηριστικά ο αλ-Καάμπι, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Οι ενεργειακές υποδομές του Κόλπου που έχουν γίνει στόχος επιθέσεων

Ακολουθεί ο κατάλογος με τις σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις που έχουν γίνει στόχος επίθεσης από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σαουδική Αραβία

Το διυλιστήριο Samref, που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του στρατηγικού λιμανιού Γιανμπού στην Σαουδική Αραβία, επλήγη από drones, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο.

«Drone συνετρίβη στο σαουδαραβικό διυλιστήριο του Samref που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη», ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα, το σαουδαραβικό υπουργείο είχε ανακοινώσει μέσω του Χ ότι αναχαιτίσθηκε βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς το Γιανμπού, που στεγάζει την βιομηχανική ζώνη και αποτελεί σημαντικό λιμάνι εξαγωγής του σαουδαραβικού αργού μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Το διυλιστήριο Samref ανήκει στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό κολοσσό Aramco και στην Mobil Yanbu Refining Company Inc., θυγατρική της ExxonMobil. Εχει δυναμικότητα άνω των 400.000 βαρελιών ανά ημέρα.

Κατάρ: Ras Laffan

Το Ras Laffan, στο βόρειο Κατάρ, είναι το μεγαλύτερο κέντρο υγροποίησης φυσικού αερίου στον κόσμο.

Η ενεργειακή μονάδα έχει δεχθεί επανειλημμένως επιθέσεις από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

Ιράν: South Pars

Οι ιρανικές επιθέσεις κατά του Ras Laffan στο Κατάρ αποτελούν απάντηση στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της υπεράκτιας ιρανικής μονάδας παραγωγής φυσικού αερίου South Pars, από όπου προέρχεται το 70% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στη χώρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν γνώριζαν τίποτα» για την ισραηλινή επίθεση, απείλησε να καταστρέψει το σύνολο των εγκαταστάσεων, αν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις κατά του Κατάρ.

Το κοίτασμα αυτό, συγκεκριμένα το νότιο τμήμα του με την ονομασία North Dome ή North Field, εκμεταλλεύεται το Κατάρ. Σύμφωνα με την QatarEnergy, το North Field περιέχει περίπου το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Το Κατάρ συνδέεται με μία σειρά μακροπρόθεσμων συμφωνιών για το LNG, μεταξύ άλλων, με την γαλλική Total, την βρετανική Shell, την ινδική Petronet, την κινεζική Sinopec και την ιταλική Eni.

Ιράν: Νήσος Χαργκ

Τερματικός σταθμός για την εξαγωγή του 90% του πετρελαίου του Ιράν, η νήσος Χαργκ βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές και το Σάββατο έγινε στόχος αμερικανικών επιθέσεων, όμως οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι εξαγωγές συνεχίζονται κανονικά και δεν υπήρξαν θύματα.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταστρέψει το νησί αν συνεχιστεί το μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ruwais

Το διυλιστήριο Ruwais στο Άμπου Ντάμπι είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, σύμφωνα με την εθνική εταιρεία Adnoc.

Αναγκάσθηκε να διακόψει την λειτουργία του την περασμένη εβδομάδα για προληπτικούς λόγους, έπειτα από επίθεση drone στη ζώνη, δήλωσε πληροφορημένη πηγή χωρίς να διευκρινίσει αν επλήγη το ίδιο το διυλιστήριο.

Η Adnoc δεν γνωστοποίησε το συμβάν

Σαουδική Αραβία: Ras Tanura

Η σαουδαραβική χερσόνησος του Ρας Τανούρα στον Κόλπο φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στην Μέση Ανατολή με δυναμικότητα 550.000 βαρ./ημ. Το Ras Tanura αποτελεί πυλώνα του ενεργειακού τομέα της Σαουδικής Αραβίας.

Το διυλιστήριο έγινε κατ’ επανάληψη στόχος επιθέσεων. Κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, έγινε στόχος ιρανικού drone που προκάλεσε πυρκαγιά και μερική διακοπή της λειτουργίας του.

Έκτοτε, η λειτουργία του αποκαταστάθηκε πλήρως, σύμφωνα με το Bloomberg.