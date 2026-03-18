Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Στόχος επίθεσης έγινε το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια, όπως δήλωσε το Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξήθηκαν μετά τις αναφορές, με το αργό πετρέλαιο Brent να σημειώνει άνοδο 4% στα σχεδόν 108 δολάρια και το φυσικό αέριο να διαπραγματεύεται στην ολλανδική αγορά TTF κατά 5% υψηλότερα στα 53 ευρώ ανά MWh, ανέφεραν οι Financial Times.

Το Ιράν ανέφερε ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το γιγάντιο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και τις σχετικές υποδομές, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και πετροχημικών στην κοντινή Asaluyeh δέχτηκαν επίσης επίθεση, πρόσθεσε.

Το κοίτασμα South Pars/North Dome είναι ένα κοίτασμα συμπυκνώματος φυσικού αερίου που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο. Είναι μακράν το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, με την ιδιοκτησία του να μοιράζεται το Ιράν και το Κατάρ.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), το κοίτασμα κατέχει περίπου 1.800 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (5,1×1013 κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου in situ και περίπου 50 δισεκατομμύρια βαρέλια (7,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα) συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου. Στον κατάλογο των πεδίων φυσικού αερίου, έχει σχεδόν τόσα ανακτήσιμα αποθέματα όσα όλα τα άλλα πεδία μαζί.

Tο κοίτασμα φυσικού αερίου καλύπτει έκταση 9.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων, εκ των οποίων 3.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα (1.400 τετραγωνικά μίλια) (South Pars) βρίσκονται σε ιρανικά χωρικά ύδατα και 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (North Dome) βρίσκονται σε χωρικά ύδατα του Κατάρ.

Το Ιράν προειδοποιεί για αντίποινα σε πετρελαϊκες εγκαταστάσεις σε όλο τον Κόλπο

Το Ιράν εξέδωσε ειδοποιήσεις εκκένωσης για πέντε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε όλο τον Κόλπο, καθώς προετοιμάζεται να αντιδράσει για το πλήγμα στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου του, αναφέρει το Associated Press.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν προειδοποιήσεις ότι θα πραγματοποιηθούν «άμεσες» επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ.

Αυτές είναι το διυλιστήριο Samref και οι εγκαταστάσεις Al Jubail στη Σαουδική Αραβία, το κοίτασμα φυσικού αερίου Al Hosn στα ΗΑΕ, καθώς και οι εγκαταστάσεις Ras Laffan και Masaid πετροχημικών εγκαταστάσεων και εταιρειών στο Κατάρ, τις οποίες το Ιράν δήλωσε ότι «συνδέονται με την Chevron».

