Καταρρίφθηκαν δύο ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία

Δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψαν τα ελληνικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot που βρίσκονται ανεπτυγμένα στη Σαουδική Αραβία.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν πως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας , έβαλε δύο βλήματα και κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

«Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προχώρησε σε δήλωση για την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων από τη συστοιχία Patriot, υπογραμμίζοντας πως «θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν»

Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, «η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό αλλά επίσης έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Ξέρετε ίσως η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μία τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων αλλά και όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μία πολύ μεγάλη απειλή. Η προστασία των διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή τη συγκυρία μία τεράστια σημασία. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν».