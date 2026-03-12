Δένδιας: Οι Patriot και τα F-16 καλύπτουν τον βουλγαρικό εναέριο χώρο και τον προστατεύουν από απειλές

Στην Σόφια βρέθηκε την Πέμπτη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατόπιν και του αιτήματος της Βουλγαρίας για συμβολή της Ελλάδας στην προστασία της από ενδεχόμενες επιθέσεις στη σκιά του πολέμου Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν.

«Θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση, αγαπητέ μου Ατάνας, στο αίτημά σου, στο αίτημα της Βουλγαρίας, για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Και είμαι πολύ περήφανος και ευτυχής που μια πυροβολαρχία Patriot καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από οιεσδήποτε πυραυλικές απειλές και ένα ζεύγος ελληνικών F-16 καλύπτει τον βουλγαρικό εναέριο χώρο, το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου, από οποιαδήποτε άλλη απειλή συμπεριλαμβανομένων των drones. Επίσης, έχω στείλει δύο αξιωματικούς, δύο ανώτατους αξιωματικούς, για να υπάρχει συντονισμός με το κέντρο επιχειρήσεων των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας στις κοινές δηλώσεις του με τον βούλγαρο ομόλογο του, Ατάνας Ζαπριάνοφ.

Δημιουργία εναρμονισμένου στρατιωτικού διαδρόμου

Αναφερόμενος στα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος, πέραν της παρούσας κρίσης, ο Δένδιας αναφέρθηκε στο θέμα της κινητικότητας, που πράγματι την πρωτοβουλία την έχουν τα Υπουργεία Μεταφορών αλλά «ενδιαφέρει πάρα πολύ και τα Υπουργεία Άμυνας».

Όπως είπε «υπάρχουν δύο επιστολές που φέρουν την υπογραφή μου για την επέκταση του δικτύου αγωγών και για τη δημιουργία εναρμονισμένου στρατιωτικού διαδρόμου. Και μάλιστα, αγαπητέ μου Ατάνας, η δεύτερη νομίζω φέρει και τη δική σου υπογραφή. Συμφωνήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί για να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και με τους Ρουμάνους συναδέλφους μας, ώστε ό,τι πρέπει να γίνει να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατόν».

Δένδιας για SAFE

Δένδιας και Ζαπριάνοφ αναφέρθηκαν και στο ζήτημα του SAFE καθώς και της καινοτομίας στην άμυνα, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να επιμένει πως «ο κανονισμός SAFE χρειάζεται μεταρρύθμιση ενόψει του SAFE 2 και χαίρομαι που είχαμε κοινές απόψεις για το ζήτημα αυτό και για το πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών, ώστε, και συνομιλώντας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο ενίσχυσης του ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος και του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας».

Ο Δένδιας αναφέρθηκε και στην «Ατζέντα 2030», σημειώνοντας πως αποτελεί τη συνολική μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων «σε μια ολιστική προσέγγιση που την ονομάζουμε «Ασπίδα του Αχιλλέα»».

Επεσήμανε δε ότι «κομμάτι αυτής της ολιστικής προσέγγισης είναι και το σύστημα anti-drone, ή σύστημα «Κένταυρος», το οποίο χρησιμοποιούμε ήδη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στην Ερυθρά Θάλασσα και έξω από την Κύπρο».

Και σημείωσε ότι η Αθήνα ενδιαφέρεται για συνεργασία με το βουλγαρικό οικοσύστημα καινοτομίας στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης.

Η Ελλάδα έχει να προσφέρει στη Βουλγαρία και στην Ευρώπη

«Είμαστε δύο χώρες, δεν είμαστε μεγάλες χώρες, κατά συνέπεια η επικοινωνία μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας νομίζω ότι έχει να προσφέρει και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία αλλά και στην Ευρώπη» κατέληξε ο Δένδιας.

Ο Ζαπριάνοφ από την πλευρά του, σύμφωνα με τη διερμηνεία, σημείωσε πως Ελλάδα και Βουλγαρία αξιοποίησαν την επίσκεψη Δένδια ως κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και ως καλοί γείτονες για να συζητήσουν για τις προκλήσεις για την ασφάλεια στο κόσμο καθώς και για να πραγματοποιήσουν μια ανασκόπηση του σχεδίου της διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο του οποίου οι δυο χώρες συνεργάζονται πολύ ενεργά.

Αθήνα και Σόφια, σύμφωνα με τον Ζαπριάνοφ διαπίστωσαν την κοινή ανησυχία για τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο οποίος συνεχίζει να αποσταθεροποιεί την Ευρώπη.

Σημείωσε ότι η Βουλγαρία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και της ΕΕ, αλλά και των διμερών της σχέσεων υποστηρίζει την Ουκρανία στην υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της και κατά των γειτονικών απειλών που αντιμετωπίζει.

Η επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν οδηγούν στην αποσταθεροποίηση της περιοχής

Τόνισε δε πως η επιχείρηση που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν επίσης οδήγησε στην αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Για τη Βουλγαρία τόσο οι απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν κατά της Κύπρου, μιας χωράς μέλος και της ΕΕ όσο και οι δύο επιθέσεις κατά της Τουρκίας επίσης προκαλούν ανησυχία.

Ο Ζαπριάνοφ δήλωσε ευγνώμων στον Δένδια που ανταποκρίθηκε αμέσως στην έκκληση μας για την στήριξη της βουλγάρικης Εθνικής Άμυνας και του βουλγαρικού εναέριου χώρου με την αποστολή μιας πυροβολαρχίας PATRIOT.

Μιλώντας για τη στρατιωτική κινητικότητα ο βούλγαρος Υπουργός Άμυνας μίλησε για την πρωτοβουλία της ΕΕ για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας η οποία αφενός αφορά την οικονομική διασύνδεση και αφετέρου αφορά τη στρατιωτική μετακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού και σε αυτό το τομέα έχουμε ένα πρότζεκτ μαζί με την Ελλάδα.

Και διαπιστώθηκε όπως είπε η κοινή αντίληψη ότι πάρα το γεγονός ότι τα Υπουργεία Μεταφορών έχουν τον ειδικό ρόλο σε αυτό το τομέα, τα Υπουργεία Άμυνας θα πρέπει επίσης να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των προτζεκτς και στην τεκμηρίωση τους ενώπιον της ΕΕ.

Μεγάλο πεδίο συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας διαπίστωσε τέλος ο Ζαπριάνοφ και στο πεδίο του SAFE με κοινά προτζεκς επίσης για την διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών και σε αυτό το χώρο, αλλά και σε ότι αφορά την αμυντική καινοτομία.