Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Τη Δευτέρα 6 Μαρτίου ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε πως η Ελλάδα «θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν».

Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η μεταφορά στη Βόρεια Ελλάδα μίας πυροβολαρχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16.

Σε συνέχεια αυτών των αποφάσεων και των κινήσεων που ακολούθησαν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε πως την Πέμπτη ο Δένδιας θα βρεθεί την Πέμπτη στη Σόφια μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Ατάνας Ζαπριάνοφ για διμερείς συνομιλίες ενώ θα γίνει δεκτός και από τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Αντρέι Γκιούροφ.

Η επίσκεψη Δένδια στη Βουλγαρία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού στη Βουλγαρία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς Άμυνας, Ασφάλειας και Καινοτομίας».

Η απόφαση αποστολής δυνάμεων στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας ήταν πολιτική και είχε περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα.

Τα προβλήματα της Τουρκίας στην αεράμυνα

Με δεδομένο μάλιστα ότι η Βουλγαρία έχει στενές σχέσεις με την Τουρκία, το αίτημα βοήθειας που απευθύνθηκε προς την Αθήνα θεωρήθηκε ως ένα ακόμα κομμάτι του παζλ στην διεύρυνση του γεωπολιτικού αποτυπώματος της χώρας, με βάση τις επικρατούσες συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλγαρία είναι χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και δεν διαθέτει συστήματα αεράμυνας.

Πρόβλημα στο συγκεκριμένο πεδίο αντιμετωπίζει και η Τουρκία, η οποία ναι μεν έχει αγοράσει τους S-400 από την Ρωσία, ωστόσο αυτοί δεν είναι διασυνδεδεμένοι με τα συστήματα του ΝΑΤΟ, υπό το φόβο υποκλοπής πληροφοριών.

Και για αυτό αντιμετωπίζει οξύτατη κριτική στο εσωτερικό της χώρας η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει τις κυβερνητικές αποφάσεις για τους S-400 που έχουν σαν αποτέλεσμα, όπως λένε η χώρα να είναι απροστάτευτη.

Από τη Γερμανία οι Patriot στην Τουρκία

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως οι Patriot που μεταφέρθηκαν στην Μαλάτεια της Τουρκίας προέρχονται σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το NTV από την ΝΑΤΟική βάση Ramstein της Γερμανίας.

Όπως μετέδωσε την Τρίτη το CNN Turk οι Patriot έφτασαν στο Κιουρετζίκ από τη Γερμανία. Μετά την πρώτη εκτόξευση πυραύλου από το Ιράν, η Τουρκία ενίσχυσε τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας.

Και αξιοποιώντας την ιδιότητα της ως κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ, αποφασίστηκε να αυξηθεί η ασφάλεια του Κιουρετζίκ και του Ιντσιρλίκ, οι οποίες είναι ΝΑΤΟικές.

Η απόφαση για την ανάπτυξη Patriot στο Κιουρετζίκ στη Μαλάτεια της Νοτιοανατολικής Τουρκίας ελήφθη επίσης μετά την πρώτη εκτόξευση πυραύλου.

Να σημειωθεί ότι πυραύλους Patriot έχει διαθέσει στην Τουρκία και η Ισπανία, οι οποίοι βρίσκονται στο Ιντσιρλίκ από το 2015.

Οι Patriot που αναπτύσσονται και στο Κιουρετζίκ, όπως σημειώνει το CNN Turk είναι ένα πιο προηγμένο μοντέλο από αυτούς στο Ιντσιρλίκ – το μοντέλο Patriot PAC-3. Περιγράφονται ως το πιο προηγμένο σύστημα αεράμυνας, ικανό να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Το σύστημα δεν θα προστατεύει όπως αναφέρεται μόνο το Κιουρετζίκ, αλλά θα καλύπτει και μια ευρεία περιοχή κατά μήκος της γραμμής Ιντσιρλίκ-Κιουρετζίκ, που περιλαμβάνει τη Νοτιοανατολική περιοχή.

Ενώ η συνεργασία και οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ θα συνεχιστούν.

Το κενό που ενίσχυσε το ρόλο της Ελλάδας

Με την Τουρκία να βασίζεται αυτή τη στιγμή στη δημιουργία μίας ΝΑΤΟικής ομπρέλα για την προστασία της, ενώ η Ελλάδα εμφανίζεται να είναι σε θέση να συνδράμει και άλλες χώρες.

Το κενό άλλωστε που έχει δημιουργηθεί στην τουρκική άμυνα, ήταν αυτό που επέτρεψε την ελληνική διείσδυση, με την πλήρη συναίνεση του ΝΑΤΟ, που θέλει να δώσει στίγματα πολιτικής.

Και αυτό περνάει και από την αναδιάταξη δυνάμεων αεράμυνας επί ελληνικού εδάφους, με αιχμή των πόλεμο στο Ιράν, με στρατιωτικούς αναλυτές να υπογραμμίζουν, την ίδια στιγμή, πως ο πόλεμος στην Ουκρανία επίσης είναι σε εξέλιξη, σημειώνοντας μάλιστα τη θέση της Βουλγαρίας στο χάρτη.

Διπλωμάτες υπογραμμίζουν τις κινήσεις της Αθήνας και την προσπάθεια να αυξήσει την επιρροή της στην ευρύτερη περιοχή, σημειώνοντας ωστόσο πως αυτό θα πρέπει να διαχωριστεί από την Τουρκία και να μην επιτραπεί να οξύνει τα πνεύματα.

Τονίζουν μάλιστα στο in πως απαιτείται από την Αθήνα να ξεπεράσει την άμεση επιδίωξη και να σκιαγραφήσει τα διπλωματικά οφέλη που επιδιώκει μακροπρόθεσμα από τις εν λόγων κινήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο υπενθύμιζαν το μέγεθος της Τουρκίας, τη θέση της στο χάρτη και το ρόλο που έχει αποκτήσει τόσο για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, όσο και για την ΕΕ.