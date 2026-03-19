Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%

Το ράλι τους συνέχισαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς η Μέση Ανατολή φλέγεται, με τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή να πυροδοτούν φόβους για κρίση εφοδιασμού.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent Μαΐου ήταν 4,5% υψηλότερα στα 112,19 δολάρια στις 8:10 π.μ. ώρα Ελλάδος, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate για τον Απρίλιο αυξήθηκαν πάνω από 1% στα 97,32 δολάρια.

Ο ανώτερος σύμβουλος ενέργειας της Gulf Oil, Τομ Κλόζα, προειδοποίησε μέσω CNBC ότι οι αγορές θα μπορούσαν να εισέλθουν σε ένα σενάριο «όλα τα στοιχήματα είναι εκτός» εάν η σύγκρουση επεκταθεί πέρα ​​από τον Κόλπο και αρχίσει να στοχεύει ενεργειακές υποδομές σε άλλες περιοχές, όπως η Ευρώπη ή οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μπορείτε να φανταστείτε την αντίδραση στον κόσμο εάν το Ιράν στοχεύσει εκτός του Περσικού Κόλπου, ένα διυλιστήριο στο Ρότερνταμ ή μια εγκατάσταση κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες; Τότε είναι που όλα τα στοιχήματα θα έχουν πέσει έξω», είπε.

Το πετρέλαιο σε ανοδική πορεία από τις αρχές 2026

Μια τέτοια μετατόπιση θα σηματοδοτούσε μια στροφή από τον περιορισμένο γεωπολιτικό κίνδυνο σε ένα παγκόσμιο σοκ εφοδιασμού, όπου τα παραδοσιακά μοντέλα τιμολόγησης και οι υποθέσεις κινδύνου δεν ισχύουν πλέον. Σε αυτό το περιβάλλον, οι φόβοι για εκτεταμένες διαταραχές στη διύλιση και τη διανομή καυσίμων θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακραία αστάθεια, με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να αυξάνονται απότομα, καθώς οι traders τιμολογούν στα χειρότερα σενάρια και αγωνίζονται να εξασφαλίσουν προμήθειες.

«Μεταβαίνουμε από ένα πρόβλημα αλυσίδας εφοδιασμού σε ένα δυνητικά πρόβλημα εφοδιασμού. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τα προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού διορθώνονται γρήγορα», εξήγησε στο CNBC ο Νταν Πίκερινγκ, ιδρυτής και CIO της Pickering Energy Partners.

«Εάν αρχίσετε να αλλάζετε την ικανότητα παραγωγής, είτε πρόκειται για LNG είτε για πετρέλαιο, και ξαφνικά δεν μπορείτε να μετακινήσετε την ίδια ποσότητα όγκων επειδή οι όγκοι δεν υπάρχουν… Αυτή είναι μια κλιμάκωση».

Η ευρύτερη εικόνα στο ενεργειακό τοπίο του Κόλπου

Το Κατάρ επισήμανε την Τετάρτη ότι οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε μια βασική εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η ενέργεια αυτή ακολούθησε την προειδοποίηση της Τεχεράνης για επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ μιας εγκατάστασης επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Ιράν.

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές» στη βιομηχανική πόλη Ras Laffan, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής LNG στον κόσμο, πρόσθεσε το Κατάρ.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο Ras Laffan, ανέφερε η QatarEnergy σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ δήλωσε αργότερα ότι η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε την επίθεση ως «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας», προειδοποιώντας ότι απειλεί την εθνική ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα. Πρόσθεσε ότι το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τέθηκαν σε επιφυλακή μετά την επίθεση του Ισραήλ σε ιρανική εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου.

Το Κατάρ είχε ήδη αναστείλει την παραγωγή LNG στις 2 Μαρτίου μετά τις ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ras Laffan και τη Βιομηχανική Πόλη Mesaieed. Η χώρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ΥΦΑ στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών, σύμφωνα με την Kpler.

Οι κλιμακούμενες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής κινδυνεύουν να εμβαθύνουν το σοκ εφοδιασμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν. Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο διαχειριζόταν περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου, έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί.

Πηγή: ot.gr