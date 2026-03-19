Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Διεθνής Οικονομία 19 Μαρτίου 2026, 06:00

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η πρόσφατη, σχεδόν θεαματική αναδίπλωση της Ουάσιγκτον απέναντι στη Ρωσία όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα, φέρνει στο φως μια σκληρή, αλλά συχνά αποσιωπημένη αλήθεια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η σύγχρονη παγκόσμια διπλωματία. Εν μέσω μιας σοβαρής κρίσης με το Ιράν, η οποία απειλεί να εκτινάξει τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να χαλαρώσουν τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στο ρωσικό πετρέλαιο. Αυτή η στροφή δεν είναι απλώς μια τακτική κίνηση στη σκακιέρα της εξωτερικής πολιτικής. Αντιθέτως, αποκαλύπτει περίτρανα ότι τα οικονομικά μέτρα και οι κυρώσεις δεν αποτελούν εργαλεία απονομής δικαιοσύνης, αλλά πρωτίστως ωμά εργαλεία επιβολής ισχύος. Το γεγονός ότι η Δύση είναι διατεθειμένη να παραμερίσει τις ηθικές της δεσμεύσεις για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των αγορών, μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε το αφήγημα που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια.

Όπως εύστοχα αναλύει ο διακεκριμένος μελετητής Ilan Kapoor σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του, το οποίο δημοσιεύτηκε στο έγκριτο διεθνές μέσο Social Europe, η πραγματική λογική πίσω από τις κυρώσεις απέχει παρασάγγας από τις διακηρύξεις περί ηθικής ακεραιότητας. Σε αυτή την ανάλυση, αξίζει να σταθούμε στην κεντρική θέση του Kapoor: η προθυμία της αμερικανικής κυβέρνησης να κάνει τα στραβά μάτια και να επιτρέψει τη ροή ρωσικού πετρελαίου, προκειμένου να αποσοβηθεί μια πιθανή ενεργειακή κρίση λόγω του Ιράν, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ηθικό περιτύλιγμα που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να δικαιολογήσει αυτά ακριβώς τα μέτρα. Σύμφωνα με τον συντάκτη του Social Europe, αυτό που παρακολουθούμε δεν είναι τίποτα λιγότερο από την ξεκάθαρη επικράτηση του απόλυτου πραγματισμού έναντι των θεμελιωδών αρχών.

Μπροστά στον άμεσο κίνδυνο ενός νέου ενεργειακού σοκ, η Ουάσιγκτον εξέπεμψε σαφή μηνύματα ευελιξίας σχετικά με τις ροές του ρωσικού «μαύρου χρυσού». Είναι πραγματικά οξύμωρο, αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται ακριβώς για το ίδιο αγαθό που οι δυτικές κυβερνήσεις πάσχιζαν επί σειρά ετών να περιορίσουν και να αποκλείσουν από τις διεθνείς αγορές, ως άμεση απάντηση στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Η αναδίπλωση αυτή δεν δείχνει απλώς μια στιγμιαία αδυναμία, αλλά υπογραμμίζει μια βαθύτερη, δομική αντίφαση στο εσωτερικό του δυτικού μπλοκ: οι ηγεσίες, οι οποίες μέχρι πρότινος ορκίζονταν στην αδήριτη αναγκαιότητα του οικονομικού στραγγαλισμού της Ρωσίας, τώρα κάνουν αθόρυβα πίσω υπό το βάρος των παγκόσμιων οικονομικών πιέσεων.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο αποκαλύπτεται σε όλο της το μέγεθος η στρατηγική ασυνέπεια που διέπει τέτοιου είδους αποφάσεις. Τα καθεστώτα των κυρώσεων φαίνεται πως αυστηροποιούνται ή χαλαρώνουν όχι με βάση τη βαρύτητα των παραπτωμάτων που υποτίθεται ότι τιμωρούν και επιθυμούν να αποτρέψουν, αλλά καθαρά με γνώμονα τη γεωπολιτική συγκυρία και τη σκοπιμότητα της εκάστοτε στιγμής. Η περίπτωση της Ρωσίας αποτελεί ίσως το πιο ξεκάθαρο, απτό παράδειγμα αυτής της συστημικής υποκρισίας. Από την αρχή της ουκρανικής κρίσης, το επίσημο αφήγημα επέμενε πως οι περιορισμοί στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας ήταν απολύτως απαραίτητοι για την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και την αποτροπή της ωμής επιθετικότητας. Σήμερα, ωστόσο, παρατηρούμε αυτό το ίδιο αφήγημα να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στον φόβο της ακρίβειας και των ελλείψεων.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο φέρνει στην επιφάνεια μια βαθύτερη, πικρή αλήθεια για τη φύση των κυρώσεων συνολικά. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για μηχανισμούς ηθικής επιβολής ή υπεράσπισης πανανθρώπινων αξιών, αλλά για εργαλεία γεωπολιτικής διαχείρισης. Τα ισχυρά κράτη τα αναπτύσσουν για να επηρεάσουν άμεσα συμπεριφορές, να αναδιαμορφώσουν τις παγκόσμιες αγορές προς όφελός τους και να επαναπροσδιορίσουν με ευνοϊκούς όρους τις σχέσεις εξουσίας. Όταν οι εκάστοτε συνθήκες το απαιτούν, τα εργαλεία αυτά προσαρμόζονται, ακυρώνοντας εν ριπή οφθαλμού την υποτιθέμενη «ιερότητα» του αρχικού τους σκοπού.

Ιστορικά, σε κάθε μεγάλη κρίση, οι κυρώσεις παρουσιάζονταν στην ευρύτερη κοινή γνώμη ως η απολύτως επιβεβλημένη, νόμιμη απάντηση σε πολύ σοβαρές παραβιάσεις των διεθνών κανόνων: είτε επρόκειτο για την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, είτε για απρόκλητες εδαφικές προσαρτήσεις, είτε για κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την επικοινωνιακή τους προώθηση είναι πάντα έντονα φορτισμένη συναισθηματικά και ηθικά. Πίσω όμως από αυτές τις υψηλόφρονες διακηρύξεις, αναδύεται ένας ψυχρός, καθαρά υπολογιστικός ρεαλισμός.

Το βαθύτερο μάθημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι ότι οι οικονομικές κυρώσεις θα πρέπει να εννοούνται περισσότερο ως μια εξίσου βίαιη μορφή πολέμου, η οποία απλώς διεξάγεται με διαφορετικά μέσα. Ο πρωταρχικός τους στόχος παραμένει σταθερός: να αποδυναμώσουν συστηματικά την οικονομία του εκάστοτε αντιπάλου, να περιορίσουν δραστικά τους διαθέσιμους υλικούς πόρους του και εν τέλει να τον εξαναγκάσουν να αλλάξει τις στρατηγικές του επιλογές. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την παραδοσιακή στρατιωτική βία, έτσι και αυτός ο οικονομικός πόλεμος διαμορφώνεται και καθοδηγείται από αμείλικτους υπολογισμούς γύρω από το ρίσκο, το κόστος και τις πιθανές ευκαιρίες.

Αυτό ακριβώς το σημείο εκθέτει ένα ευρύτερο, ειρωνικό παράδοξο της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής. Οι κυβερνήσεις στηρίζονται όλο και περισσότερο στις κυρώσεις, επειδή στο συλλογικό ασυνείδητο φαντάζουν πολύ λιγότερο καταστροφικές και βίαιες από μια κανονική πολεμική σύγκρουση. Ωστόσο, η πραγματικότητα παραμένει κυνική: τα μέτρα αυτά είναι ριζωμένα στους ίδιους ακριβώς υπολογισμούς που γεννούν τις στρατιωτικές συρράξεις.

Εν κατακλείδι, η θεαματική αλλαγή στάσης της Ουάσιγκτον λειτουργεί ως καθρέφτης του ρεαλισμού που κυριαρχεί. Η σταθερότητα αποδείχθηκε ισχυρότερη από την ανάγκη απομόνωσης της Μόσχας. Οι λέξεις αλλάζουν, αλλά η ουσία μένει αναλλοίωτη: οι κανόνες γράφονται από τους ισχυρούς, μετατρέποντας τις κυρώσεις από εργαλεία δικαιοσύνης σε ψυχρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, «με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής» τους, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες
Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο
Άρχισε η δίκη για το email-gate, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού στην πρώην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Την ίδια ώρα άρχισε και η προσπάθεια ξεπλύματος των ευθυνών για τη διαρροή.

Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού
Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ
Νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα South Pars - «Θα το ανατινάξω» απειλεί ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Μέση Ανατολή: Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στον πόλεμο
Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές
Πού οφείλονται οι πύρινες εστίες που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Πώς θα επηρεάσουν τα υψηλά ποσοστά των φετινών βροχών την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ
Παραδίδεται από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου η νέα δικογραφία για 14+3 πολιτικά πρόσωπα

Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς εάν εξαπολυθεί νέα επίθεση σε εγκατάσταση ΥΦΑ του Κατάρ
«Αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», δηλώνει ο Τραμπ, «οι ΗΠΑ (...) θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς».

Βέροια: Αγριος ξυλοδαρμός 24χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δραματική έκκληση για πληροφορίες
Δραματική έκκληση για τυχόν πληροφορίες απευθύνουν συγγενείς της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Βέροια, βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις σε πιλοτή, και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

