Ο ρώσος προεδρικός ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ έκρινε σήμερα Παρασκευή ότι η παγκόσμια αγορά ενέργειας «δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή» χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν για χρονικό διάστημα χονδρικά ενός μήνα τις πωλήσεις ρωσικού αργού και υποπροϊόντων του που μεταφέρονται από δεξαμενόπλοια (στη φωτογραφία αρχείου από kremlin.ru, επάνω, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ).

«Δίχως το ρωσικό πετρέλαιο, η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή»

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ουσιαστικά το προφανές: δίχως το ρωσικό πετρέλαιο, η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή», σχολίασε ο κ. Ντμίτριεφ μέσω Telegram, με φόντο την απογείωση των τιμών του μαύρου χρυσού μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίτερα την απόφασή της να επιτρέψει προσωρινά — για περίπου έναν μήνα — την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, καθώς οι τιμές εξερράγησαν μετά το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν.

Ως την 11η Απριλίου

Το υπουργείο Ενέργειας εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι πρόκειται για ένα «στοχευμένο, βραχυπρόθεσμο μέτρο» που ισχύει μόνο για το πετρέλαιο το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαμετακόμιση.