Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Η Ρωσία θα συνεδριάσει σύντομα για να συζητήσει τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε δηλώσει χθες ότι η Ρωσία μπορεί να σταματήσει τώρα τις προμήθειες, εν μέσω της απότομης αύξησης των τιμών που προκλήθηκε από την κρίση στο Ιράν. Ο ίδιος συνέδεσε την πιθανή απόφαση – η οποία, όπως είπε, δεν έχει ληφθεί ακόμη – με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύει τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής LNG στην ΕΕ

«Θα συναντηθούμε σύντομα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου, για να συζητήσουμε την τρέχουσα κατάσταση με τις ενεργειακές εταιρείες και πιθανές οδούς μεταφοράς για τις δικές μας ενεργειακές προμήθειες», ανέφερε ο Νόβακ – που είναι ο άνθρωπος του Πούτιν στα ενεργειακά θέματα – μιλώντας στους δημοσιογράφους

«Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό σύντομα με τις ενεργειακές μας εταιρείες καιΗ θα δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε πιο επικερδώς τους πόρους μας», προσέθεσε.

Να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν μειωθεί απότομα από το 2022 λόγω των κυρώσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επίσης πουλάει φυσικό αέριο μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού της Μαύρης Θάλασσας, σε χώρες όπως η Ουγγαρία , η Σλοβακία και η Σερβία.

Ο Αλεξάντερ Νόβακ είπε ότι το ρωσικό φυσικό αέριο καλύπτει πλέον του 12% των προμηθειών της Ευρώπης.