Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05 Μαρτίου 2026, 16:17

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Spotlight

Η Ρωσία θα συνεδριάσει σύντομα για να συζητήσει τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε δηλώσει χθες ότι η Ρωσία μπορεί να σταματήσει τώρα τις προμήθειες, εν μέσω της απότομης αύξησης των τιμών που προκλήθηκε από την κρίση στο Ιράν. Ο ίδιος συνέδεσε την πιθανή απόφαση – η οποία, όπως είπε, δεν έχει ληφθεί ακόμη – με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύει τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής LNG στην ΕΕ

«Θα συναντηθούμε σύντομα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου, για να συζητήσουμε την τρέχουσα κατάσταση με τις ενεργειακές εταιρείες και πιθανές οδούς μεταφοράς για τις δικές μας ενεργειακές προμήθειες», ανέφερε ο Νόβακ – που είναι ο άνθρωπος του Πούτιν στα ενεργειακά θέματα – μιλώντας στους δημοσιογράφους

«Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό σύντομα με τις ενεργειακές μας εταιρείες καιΗ θα δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε πιο επικερδώς τους πόρους  μας», προσέθεσε.

Να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν μειωθεί απότομα από το 2022 λόγω των κυρώσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επίσης πουλάει φυσικό αέριο μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού της Μαύρης Θάλασσας, σε χώρες όπως η Ουγγαρία , η Σλοβακία και η Σερβία.

Ο Αλεξάντερ Νόβακ είπε ότι το ρωσικό φυσικό αέριο καλύπτει πλέον του 12% των προμηθειών της Ευρώπης.

Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Κόσμος
Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέρριψαν αμερικανικό F-15

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέρριψαν αμερικανικό F-15

Stream newspaper
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 2% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Ασιατικές αγορές 05.03.26

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου

Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών καθώς το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξάνεται κατά 1,86% στα 76,05 δολάρια.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία
Οικονομία 03.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία, μετά την άρνηση της Μαδρίτης να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην στρατιωτική τους επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι
On Field 05.03.26

Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι

Οι δύο 11αδες του Μεντιλίμπαρ στα ματς που έχει παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, το 4-2-3-1, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Μαρτίνς και η απουσία του Ροντινέι

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο
Βουλή 05.03.26

Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο

«Με χαρά άκουσα την κυβέρνηση να λέει πως 'η Κύπρος κείται πλησίον' αναφερόμενη στην αποστολή φρεγατών και F-16. Μήπως όμως η Κύπρος ακόμα 'κείται μακράν' για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το καλώδιο; Ας μας πει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 05.03.26

Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η Γαλλία διαθέτει αεροπορική βάση σε αμερικανικά αεροσκάφη υποστήριξης που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σύνταξη
Στέγαση: Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας
Αδιέξοδο 05.03.26

Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας και την υπερβολική επιβάρυνση κόστους στέγασης

Η στέγαση εξελίσσεται σε δομική και συστημική κρίση με την Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην ΕΕ και να είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ένωσης με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)
Τένις 05.03.26

«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο Απόστολος Τσιτσιπάς είχε μεγάλη ένταση με τον chair umpire Μοχάμεντ Λαγιανί.

Σύνταξη
Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν – Τουρκική ανησυχία
Κόσμος 05.03.26

Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν - Τουρκική ανησυχία

Το υπ. Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο θέσεις «αυτονομιστικών οργανώσεων» που σκόπευαν να εισέλθουν στη χώρα μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες

Σύνταξη
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
Απάτη crypto 05.03.26

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης - Η δομή και η ιεραρχία της οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;
«Συμφωνώ με Σάντσεθ» 05.03.26

Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και τόνισε πως είναι θεσμική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη η σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών

Σύνταξη
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»

Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές»

Σύνταξη
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Kατάλογος μνημείων UNESCO 05.03.26

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη του επικεφαλής της Άστον Μάρτιν, Άντριαν Νιούι, ο οποίος ανέφερε πως πρόβλημα στο μονοθέσιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρολογική βλάβη στους οδηγούς της!

Σύνταξη
Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού
Τα ζητούμενα 05.03.26

Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, συζητήθηκαν σε συνάντηση της δημάρχου Σίφνου στο Υπουργείο Υγείας.

Σύνταξη
Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία
Ελλάδα 05.03.26

Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία

Το υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πλέον τη συλλογή των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής ως μνημείο νεότερης ιστορίας, με προτεραιότητες τη συντήρηση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του υλικού

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Μέση Ανατολή: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι
Ελλάδα 05.03.26

Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα, σήμερα από το Ντουμπάι και αύριο από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς θα υποβάλετε ένσταση
ΑΑΔΕ 05.03.26

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα πρόστιμα και οι οφειλές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων

Σύνταξη
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
90s vibes 05.03.26

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο - «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους
Έρευνα 05.03.26

Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους

Παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι οι νέοι άνδρες της Gen Z έχουν πιο συντηρητικές απόψεις για τους ρόλους των φύλων σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
