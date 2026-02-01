newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01 Φεβρουαρίου 2026, 21:01

Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Τα αποθέματα φυσικού αερίου της ΕΕ έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο για αυτή την εποχή του έτους από πριν την ενεργειακή κρίση του 2022, καθώς η ήπειρος μπήκε στο χειμώνα με αποθέματα χαμηλότερα από το κανονικό και ο κρύος καιρός επιταχύνει την κατανάλωσή τους, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα αυτή την εβδομάδα, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα μηνών.

Οι τιμές έχουν επίσης επηρεαστεί από τις σφοδρές χειμερινές καταιγίδες στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν διαταράξει τις εγχώριες αγορές φυσικού αερίου και έχουν ανεβάσει τις ευρωπαϊκές τιμές, καθώς η ήπειρος έχει γίνει όλο και πιο εξαρτημένη από το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) που μεταφέρεται δια θαλάσσης, μετά από μια απότομη μείωση των προμηθειών μέσω αγωγών από τη Ρωσία.

Αποθήκες φυσικού αερίου με πληρότητα 43%

Σύμφωνα με τον κλάδο Gas Infrastructure Europe, η ΕΕ έχει έλλειμμα περίπου 130 πλήρων φορτίων φυσικού αερίου σε σύγκριση με το επίπεδο πριν από ένα χρόνο, με 490 τεραβάτ-ώρες αποθήκευσης στις 29 Ιανουαρίου. Αυτό έχει αφήσει το φυσικό αέριο στις δεξαμενές αποθήκευσης στο 43% της χωρητικότητάς τους, το χαμηλότερο εποχιακό επίπεδο από το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε σοβαρή κρίση ενεργειακού εφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές αποθήκες εξαντλήθηκαν ταχύτερα από το συνηθισμένο κατά τη διάρκεια του μήνα έως τα μέσα Ιανουαρίου, μια κίνηση που ήταν ιδιαίτερα έντονη σε χώρες όπως η Γερμανία, όπου η κυβερνητική πολιτική είχε ως αποτέλεσμα να αποθηκευτεί λιγότερο φυσικό αέριο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, δήλωσε στους FT η Natasha Fielding, αναλύτρια φυσικού αερίου στην Argus.

Η Γερμανία μπήκε στο χειμώνα με περίπου 20% λιγότερο φυσικό αέριο σε αποθήκευση από ό,τι στο υψηλότερο επίπεδο του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα τόσο των συνθηκών της αγοράς όσο και των αλλαγών στην πολιτική.

Τα τελευταία χρόνια, οι τιμές ορισμένων προθεσμιακών συμβολαίων φυσικού αερίου έχουν αντιστραφεί, με τις τιμές του καλοκαιριού να είναι υψηλότερες από τις τιμές των χειμερινών συμβολαίων. Αυτό οφείλεται στις κυβερνητικές εντολές που απαιτούν την αποθήκευση μεγαλύτερης ποσότητας φυσικού αερίου για την προετοιμασία του χειμώνα, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των τιμών το καλοκαίρι και, παραδόξως, δυσχέρανε την οικονομική δημιουργία αποθεμάτων από τους εμπόρους, σύμφωνα με τον Fielding.

Το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο, τόσο η Γερμανία όσο και η ΕΕ χαλάρωσαν τους στόχους αποθήκευσης σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν την αγορά και να ενθαρρύνουν μια πιο ευέλικτη συμπεριφορά αποθήκευσης. Αυτές οι αποφάσεις βασίστηκαν σε μια πιο «χαλαρή» άποψη για τις συνθήκες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής υπερπροσφοράς, με χώρες όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς να είναι πιθανό να αυξήσουν την παραγωγή τους, σύμφωνα με την Olympe Mattei d’Ornano, αναλύτρια παγκόσμιου LNG στη BloombergNEF.

Ακόμη και σε ένα ακραίο σενάριο, όπως συνθήκες παρόμοιες με το σοβαρό κύμα κρύου που έπληξε την Ευρώπη το 2018, η βορειοδυτική Ευρώπη θα διατηρούσε το 11% των αποθεμάτων της μέχρι το τέλος Μαρτίου, ένα επίπεδο που δεν είναι αρκετά χαμηλό για να προκαλέσει διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με την Mattei d’Ornano.

Οι τιμές του φυσικού αερίου είναι πιθανό να μειωθούν καθώς τελειώνει η περίοδος θέρμανσης και νέες εγκαταστάσεις τίθενται σε λειτουργία, πρόσθεσε. Η θέση των επενδυτών έχει αλλάξει παράλληλα με την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την αποθήκευση. Στοιχεία της Argus δείχνουν ότι τα hedge funds είχαν μετακινηθεί σε καθαρή θετική θέση στο Intercontinental Exchange μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, υποδηλώνοντας αυξανόμενες προσδοκίες για υψηλότερες τιμές, αντιστρέφοντας τις καθαρές αρνητικές θέσεις τους μια εβδομάδα νωρίτερα. Πολλά hedge funds, τα οποία συνήθως λαμβάνουν θέσεις βραχυπρόθεσμης διάρκειας, είχαν προηγουμένως στοιχηματίσει στην πτώση των τιμών από τον Οκτώβριο.

Πηγή: ot.gr

Wall Street
Wall Street: Εβδομάδα κερδών και στοιχεία απασχόλησης – Πώς θα «τεστάρουν» τις μετοχές

Wall Street: Εβδομάδα κερδών και στοιχεία απασχόλησης – Πώς θα «τεστάρουν» τις μετοχές

World
Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;

Σε μια αγορά που έχει κουραστεί από την πίτσα και κυνηγά τις χαμηλές τιμές, η Papa Johns επιστρατεύει τη νοσταλγία για να ξαναφέρει πελάτες στα καταστήματά της

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 (vid)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 (vid)

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ επί του Ολυμπιακού στο 59ο λεπτό του ντέρμπι, από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν και κεφαλιά του Βάργκα. Η επίθεση των γηπεδούχων ωστόσο ξεκίνησε από οφσάιντ του Γκατσίνοβιτς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνάντηση ανώτατων Αμερικανών και Ισραηλινών στο Πεντάγωνο με θέμα τις εντάσεις με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.02.26

ΗΠΑ: Συνάντηση ανώτατων Αμερικανών και Ισραηλινών στο Πεντάγωνο με θέμα τις εντάσεις με το Ιράν

Η συνάντηση είχε θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι ΗΠΑ απειλούν το Ιράν με επέμβαση, ενώ παράλληλα επιδιώκουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Την ετοιμότητά του εξετάζει Ισραήλ.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Πολύ δύσκολη και περίπλοκη εβδομάδα για εμάς – Δεν έχω ξαναδεί παρόμοια ατμόσφαιρα»
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Λουτσέσκου: «Πολύ δύσκολη και περίπλοκη εβδομάδα για εμάς – Δεν έχω ξαναδεί παρόμοια ατμόσφαιρα»

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό και ο προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε στην συγκλονιστική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί της ομάδας του, λέγοντας πως δεν έχει ζήσει ξανά κάτι τέτοιο.

Σύνταξη
Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση

Αύριο Δευτέρα ο Κυρ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει επισήμως, μέσω τηλεοπτικού μηνύματος, τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το Μαξίμου επισπεύδει για να αλλάξει ατζέντα και ποντάρει τα ρέστα του στο «Μητσοτάκης ή χάος»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντισυστημικό ΠΑΣΟΚ θέλει ο Δούκας – Συνεδριακή απόφαση για μετεκλογικές συνεργασίες θέλει και ο Γερουλάνος
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

Αντισυστημικό ΠΑΣΟΚ θέλει ο Δούκας – Συνεδριακή απόφαση για μετεκλογικές συνεργασίες θέλει και ο Γερουλάνος

Η «αντισυστημικότητα» του Χάρη Δούκα και το μήνυμα του Παύλου Γερουλάνου για το μετεκλογικό τοπίο - Η σύγκλιση των δύο για το θέμα των συνεργασιών και οι ζυμώσεις ενόψει συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ελλάδα – Κροατία 23-6: Ώρα… μεταλλίου για την Εθνική
Άλλα Αθλήματα 01.02.26

Ελλάδα – Κροατία 23-6: Ώρα… μεταλλίου για την Εθνική

Η Ελλάδα διέλυσε με 23-6 την αδύναμη Κροατία στην τελευταία... προπόνηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών, τερμάτισε πρώτη, αήττητη και καλύτερη στον Ε' όμιλο και περιμένει τον αντίπαλό της στον ημιτελικό.

Σύνταξη
Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;
Βία και bots 01.02.26

Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;

Ο Τομ Κρουζ, ο σταρ που ταύτισε το όνομά του με την αγάπη για τη βρετανική κουλτούρα και την υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, πήρε την ξαφνική απόφαση να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του στο Knightsbridge

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)

O Ολυμπιακός «άγγιξε» το 0-1 στο 19ο λεπτό του ντέρμπι της Φιλαδέλφειας, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Στρακόσα κράτησε το μηδέν με μεγάλη επέμβαση στο κοντινό που έκανε ο Ροντινέι.

Σύνταξη
Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)
Μπάσκετ 01.02.26

Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)

Εξελίξεις αναμένονται στον Παναθηναϊκό μετά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά πάντων στην ομάδα, ως αντίδραση στην ήττα των «πρασίνων» από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1: Νίκη για τα αδικοχαμένα παιδιά του – Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Νίκη αφιερωμένη στα αδικοχαμένα «παιδιά του» ο ΠΑΟΚ - Συγκλονιστικές στιγμές (4-1)

Συγκίνηση, δάκρυα και έντονα φορτισμένες στιγμές στην Τούμπα, καθώς ο ΠΑΟΚ τίμησε τους επτά οπαδούς του που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο δικέφαλος νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε – Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές
Θρίλερ 01.02.26

Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε στη Νέα Πέραμο - Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα - Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν

Σύνταξη
Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά
Σήμερα 01.02.26

Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά

Η αντίστροφη μέτρηση για την 68η απονομή των Grammys έφτασε στο τέλος της, με το Crypto.com Arena του Λος Άντζελες να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελίτ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος
Ελλάδα 01.02.26

Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» δήλωσε ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Σύνταξη
Χρέη: Πώς μπορείτε να… θυμηθείτε πού χρωστάτε – Η νέα πλατφόρμα
Χρέη 01.02.26

Πώς μπορείτε να... θυμηθείτε πού χρωστάτε - Η νέα πλατφόρμα

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη και δωρεάν εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης, από στεγαστικά δάνεια μέχρι leasing

Σύνταξη
Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν
Κόσμος 01.02.26

Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν

Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 01.02.26

Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επρόκειτο να γίνουν Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου, αλλα αναβλήθηκαν λόγω της κρίσης ΗΠΑ-Ιράν. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι η συνάντηση θα γίνει 4-5 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της
Σύμβολικές χειρονομίες; 01.02.26

Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της

Η απαίτηση για επιστροφή των πολύτιμων ακτικειμένων από την Γαλλία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με χώρες όπως η Αλγερία, το Μάλι και το Μπενίν να ζητούν πίσω τα έργα που τους ανήκουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
