Τα αποθέματα φυσικού αερίου της ΕΕ έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο για αυτή την εποχή του έτους από πριν την ενεργειακή κρίση του 2022, καθώς η ήπειρος μπήκε στο χειμώνα με αποθέματα χαμηλότερα από το κανονικό και ο κρύος καιρός επιταχύνει την κατανάλωσή τους, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα αυτή την εβδομάδα, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα μηνών.

Οι τιμές έχουν επίσης επηρεαστεί από τις σφοδρές χειμερινές καταιγίδες στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν διαταράξει τις εγχώριες αγορές φυσικού αερίου και έχουν ανεβάσει τις ευρωπαϊκές τιμές, καθώς η ήπειρος έχει γίνει όλο και πιο εξαρτημένη από το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) που μεταφέρεται δια θαλάσσης, μετά από μια απότομη μείωση των προμηθειών μέσω αγωγών από τη Ρωσία.

Αποθήκες φυσικού αερίου με πληρότητα 43%

Σύμφωνα με τον κλάδο Gas Infrastructure Europe, η ΕΕ έχει έλλειμμα περίπου 130 πλήρων φορτίων φυσικού αερίου σε σύγκριση με το επίπεδο πριν από ένα χρόνο, με 490 τεραβάτ-ώρες αποθήκευσης στις 29 Ιανουαρίου. Αυτό έχει αφήσει το φυσικό αέριο στις δεξαμενές αποθήκευσης στο 43% της χωρητικότητάς τους, το χαμηλότερο εποχιακό επίπεδο από το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε σοβαρή κρίση ενεργειακού εφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές αποθήκες εξαντλήθηκαν ταχύτερα από το συνηθισμένο κατά τη διάρκεια του μήνα έως τα μέσα Ιανουαρίου, μια κίνηση που ήταν ιδιαίτερα έντονη σε χώρες όπως η Γερμανία, όπου η κυβερνητική πολιτική είχε ως αποτέλεσμα να αποθηκευτεί λιγότερο φυσικό αέριο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, δήλωσε στους FT η Natasha Fielding, αναλύτρια φυσικού αερίου στην Argus.

Η Γερμανία μπήκε στο χειμώνα με περίπου 20% λιγότερο φυσικό αέριο σε αποθήκευση από ό,τι στο υψηλότερο επίπεδο του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα τόσο των συνθηκών της αγοράς όσο και των αλλαγών στην πολιτική.

Τα τελευταία χρόνια, οι τιμές ορισμένων προθεσμιακών συμβολαίων φυσικού αερίου έχουν αντιστραφεί, με τις τιμές του καλοκαιριού να είναι υψηλότερες από τις τιμές των χειμερινών συμβολαίων. Αυτό οφείλεται στις κυβερνητικές εντολές που απαιτούν την αποθήκευση μεγαλύτερης ποσότητας φυσικού αερίου για την προετοιμασία του χειμώνα, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των τιμών το καλοκαίρι και, παραδόξως, δυσχέρανε την οικονομική δημιουργία αποθεμάτων από τους εμπόρους, σύμφωνα με τον Fielding.

Το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο, τόσο η Γερμανία όσο και η ΕΕ χαλάρωσαν τους στόχους αποθήκευσης σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν την αγορά και να ενθαρρύνουν μια πιο ευέλικτη συμπεριφορά αποθήκευσης. Αυτές οι αποφάσεις βασίστηκαν σε μια πιο «χαλαρή» άποψη για τις συνθήκες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής υπερπροσφοράς, με χώρες όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς να είναι πιθανό να αυξήσουν την παραγωγή τους, σύμφωνα με την Olympe Mattei d’Ornano, αναλύτρια παγκόσμιου LNG στη BloombergNEF.

Ακόμη και σε ένα ακραίο σενάριο, όπως συνθήκες παρόμοιες με το σοβαρό κύμα κρύου που έπληξε την Ευρώπη το 2018, η βορειοδυτική Ευρώπη θα διατηρούσε το 11% των αποθεμάτων της μέχρι το τέλος Μαρτίου, ένα επίπεδο που δεν είναι αρκετά χαμηλό για να προκαλέσει διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με την Mattei d’Ornano.

Οι τιμές του φυσικού αερίου είναι πιθανό να μειωθούν καθώς τελειώνει η περίοδος θέρμανσης και νέες εγκαταστάσεις τίθενται σε λειτουργία, πρόσθεσε. Η θέση των επενδυτών έχει αλλάξει παράλληλα με την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την αποθήκευση. Στοιχεία της Argus δείχνουν ότι τα hedge funds είχαν μετακινηθεί σε καθαρή θετική θέση στο Intercontinental Exchange μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, υποδηλώνοντας αυξανόμενες προσδοκίες για υψηλότερες τιμές, αντιστρέφοντας τις καθαρές αρνητικές θέσεις τους μια εβδομάδα νωρίτερα. Πολλά hedge funds, τα οποία συνήθως λαμβάνουν θέσεις βραχυπρόθεσμης διάρκειας, είχαν προηγουμένως στοιχηματίσει στην πτώση των τιμών από τον Οκτώβριο.

Πηγή: ot.gr