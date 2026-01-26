Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους

Οι Ευρωπαίοι έχουν «παραιτηθεί από την ελευθερία τους», σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Η Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να απαγορεύσει πλήρως το 2027 τις προμήθειες του ρωσικού φυσικού αερίου.

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS, η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι είναι δύσκολο να πούμε σε αυτό το στάδιο αν οι Ευρωπαίοι «είναι ικανοποιημένοι υποτελείς ή δυστυχισμένοι σκλάβοι».

Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Zvezda, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «σίγουρα χάνει την ανεξαρτησία της απαγορεύοντας τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, όπως και να το χαρακτηρίσετε».

«Είναι δύσκολο να πούμε σε αυτό το στάδιο αν είναι ικανοποιημένοι υποτελείς ή δυστυχισμένοι σκλάβοι. Ο χρόνος θα δείξει», πρόσθεσε. «Αλλά σε κάθε περίπτωση, έχουν παραιτηθεί από την ελευθερία τους».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα απαγορεύσει τις προμήθειες ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 2027 και φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

📃Today the Council gave the final greenlight to a regulation to phase out Russian pipeline and liquefied natural gas imports into the EU. Read more about the EU’s efforts to end its reliance on Russian energy ➡https://t.co/ybynJbUpjE pic.twitter.com/G5Y6lR1ITg — EU Council (@EUCouncil) January 26, 2026

Η δήλωση του Βέβερ

Η φράση που χρησιμοποίησε η Μαρία Ζαχάροβα ήταν ίδια του Βέλγου πρωθυπουργού για τις σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βεβέρ δήλωσε ότι η απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παραχωρηθεί η Γροιλανδία θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπρέπεια της Ευρώπης. Και σημείωσε ότι η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη να είναι «ικανοποιημένος υποτελής» των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όχι «δυστυχισμένος σκλάβος».

Ο Μπαρτ ντε Βέβερ τόνισε ότι, μέχρι στιγμής οι Ευρωπαίοι «ήταν επιεικείς» απέναντι στην Ουάσιγκτον και προσπάθησαν να ευχαριστήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως με τη βοήθεια δασμών, για να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του στη σύγκρουση κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία.