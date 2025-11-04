Γιατί ο Πεσκόφ, η Ζαχάροβα και οι άλλοι θυμήθηκαν τους «Αγγλοσάξονες»;

Στο επίσημο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας που δημοσιεύτηκε το 2023 υπάρχει μια ενότητα με τίτλο «Οι ΗΠΑ και άλλα αγγλοσαξονικά κράτη». Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ έχει κάνει λόγο για «αγγλοσαξωνικά» ΜΜΕ. Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, είχε δηλώσει «ο αγγλοσαξονικός κόσμος δεν θα σταματήσει ποτέ… Είναι σαν ένα αχόρταγο τέρας». Προς τι όμως αυτή η εμμονή με τους «Αγγλοσάξονες» και τι σημαίνει αυτό;

Εξετάζοντας επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν δηλώσεις που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών διαπίστωσαν μια αισθητή αύξηση στις αναφορές σε «Αγγλοσάξονες» μετά την εισβολή στην Ουκρανία — 86 μέσα στο 2022, έναντι μόλις 27 τα προηγούμενα 20 χρόνια.

«Οι αναφορές στους Αγγλοσάξονες αντανακλούν την άποψη της Ρωσίας ότι η παγκόσμια πολιτική καθοδηγείται από μια «σύγκρουση πολιτισμών», στην οποία η Ρωσία εκπροσωπεί τις αξίες της παραδοσιακής Ευρώπης — και αξιοποιούν έναν αιώνιο φόβο για δόλια δυτική διείσδυση στο ρωσικό κράτος» αναφέρουν οι Πίτερ Ράτλαντ καθ. Πολ. Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Wesleyan και Ελιζαβέτα Γκάουφμαν Επίκ. Καθ. Ρωσικού Δημόσιου Λόγου και Πολιτικής, στο Πανεπιστήμιο Γκρόνινγκεν, οι οποίοι πραγματοποίησαν την έρευνα.

Ποιοι ήταν οι Αγγλοσάξονες;

Σημειώνεται ότι οι Αγγλοσάξονες ήταν γερμανικά φύλα -Ιούτοι, Άγγλοι και Σάξονες- που εισέβαλαν στην Αγγλία τον 5ο και 6ο αιώνα. Ο Αλφρέδος ο Μέγας ενοποίησε τα αντιμαχόμενα φέουδα της νότιας Αγγλίας τον 9ο αιώνα και αυτοανακηρύχθηκε βασιλιάς του αγγλοσαξονικού βασιλείου.

Η περίοδος των αγγλοσαξόνων τερματίστηκε όταν ακολούθησε μετά από αιώνες, η εισβολή των Νορμανδών το 1066. Μετά τον 16ο αιώνα όμως, όπως αναφέρουν οι δύο ειδικοί, οι λόγιοι άρχισαν να αναφέρονται στις αγγλοσαξονικές ρίζες των Άγγλων, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσουν την προτεσταντική χώρα από την καθολική Ευρώπη.

Το 1964 Αμερικανός καθηγητής E. Digby Baltzell δημοσίευσε το «The Protestant Establishment», που καθιέρωσε τον όρο «White Anglo-Saxon Protestant», ή WASP, για να αναφέρεται σε Αμερικανούς μεσοαστούς ευρωπαϊκής καταγωγής.

Όπως αναφέρουν οι δύο ειδικοί σε ανάλυσή τους στο The Conversation πολλοί επιστήμονες σταμάτησαν να κάνουν αναφορές στους «Αγγλοσάξονες» λόγω των ρατσιστικών συνδηλώσεων, καθώς μέχρι τη δεκαετία του 2000, ήταν μια ορολογία που χρησιμοποιούν οι υπερασπιστές της λευκής ανωτερότητας.

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του «Αγγλοσάξονας» -ως όρος που έχουν ιδιοποιηθεί οι ομάδες λευκής ανωτερότητας- πρέπει να ιδωθεί και η σύγχρονη ρωσική χρήση» λένε. «Η ρωσική προπαγάνδα εδώ και καιρό επιχειρεί να αναδείξει τη ριζοσπαστική δεξιά στην Ευρώπη και την Αμερική, με την οποία ο «εθνικός συντηρητισμός» του Πούτιν έχει στενή συγγένεια. Το κάνει για να σπείρει διχόνοια στις δυτικές δημοκρατίες και να ρηγματώσει τη φιλελεύθερη διεθνή τάξη. Ο στόχος είναι να παρουσιαστούν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο ως πολεμοκάπηλες αγγλοσαξονικές χώρες, ενθαρρύνοντας έτσι τους Γάλλους, τους Γερμανούς και άλλους Ευρωπαίους να μην ακολουθήσουν το παράδειγμά τους».

Μια άλλη οπτική

Για τους δύο ειδικούς, ο Ρώσος ηγέτης επικαλούμενος «απαρχαιωμένη ορολογία που είναι δημοφιλής σε ομάδες λευκής ανωτερότητας, με στόχο να σπείρει διχόνοια και αντιπαλότητα στη Δύση, ο Πούτιν φαίνεται να οπισθοχωρεί σε έναν φαντασιακό κόσμο του μεσαιωνικού παρελθόντος».

Ωστόσο, αυτή μπορεί να είναι η μια όψη, καθώς οι φαίνεται ότι Ρώσοι αφήνουν και μια πολιτισμική «πόρτα» ανοιχτή προς τους Αμερικανούς.

Σύμφωνα με τον Ρώσο δημοσιογράφο ειδικό σε ζητήματα θρησκείας, Σεργκέι Τσάπνιν, είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ οι Ρώσοι συντηρητικοί -που επί δεκαετίες κατήγγειλαν τη δυτική παρακμή- τώρα ανακαλύπτουν ξαφνικά ομοϊδεάτες σε Αμερικανούς ακτιβιστές.

Με αφορμή άρθρο του πνευματικού πατέρα του Πούτιν που τιμούσε την μνήμη του Ευαγγελικού Τσάρλι Κερκ, Μητροπολίτη Τύχωνα Σεβκουνόφ, ο Τσάπνιν υπογραμμίζει ότι η προθυμία του μητροπολίτη να «διεκδικήσει» τον Κερκ ως σύμμαχο υποδηλώνει μια νέα στρατηγική: την αναζήτηση κοινής γραμμής με Δυτικούς συντηρητικούς για να νομιμοποιηθούν διεθνώς οι πολιτικές θέσεις της Ρωσίας.

Μήνυμα του Λουγκοβόι στους Αμερικανούς για συμπόρευση ΗΠΑ-Ρωσίας, στο πλαίσιο του ήδη διαμορφωμένου σε επίπεδο κορυφής, Αμερικανο-Ρωσικού Άξονα. #StopUSA pic.twitter.com/j6PCBkHSlY — RealPolitik (@machiavelli_gr) October 20, 2025

«Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι αυτό αν ληφθεί υπόψη η ιστορική αντιπάθεια της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τον αμερικανικό Προτεσταντισμό. Ο Κερκ, άλλωστε, εκπροσωπεί ακριβώς τον τύπο της ατομικιστικής, ευαγγελικής χριστιανοσύνης που οι Ρώσοι ορθόδοξοι θεολόγοι παραδοσιακά επέκριναν ως θεολογικά ρηχή και πολιτισμικά διαβρωτική. Κι όμως, ένας από τους πιο προβεβλημένους ιεράρχες της Ρωσίας προβάλλει έναν προτεστάντη ακτιβιστή ως πρότυπο για την ορθόδοξη νεολαία».

«Η επιλογή της στιγμής ήταν κάτι περισσότερο από συμβολική — αποκάλυπτε μια πίστη αναπλασμένη για γεωπολιτικούς σκοπούς» λέει ο Τσάπνιν σε ανάλυσή του στους Moscow Times».

Πιο πρόσφατα, ο Ρώσος επιχειρηματίας και πολιτικός Αντρέι Λουγκοβόι με μήνυμά του στα social media προς τους Αμερικανούς ζητούσε συμπόρευση ΗΠΑ-Ρωσίας, στο πλαίσιο του ήδη διαμορφωμένου σε επίπεδο κορυφής, Αμερικανο-Ρωσικού Άξονα. Κάνε λόγο για κοινή χριστιανική πίστη και κοινές οικογενειακές παραδόσεις.