Στροφή-μυστήριο στο Κρεμλίνο – Ο πνευματικός σύμβουλος του Πούτιν εκθειάζει τους… Ευαγγελικούς του Τραμπ

Στην ομιλία του στο Φόρουμ Βαλντάι στο Σότσι, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, όχι μόνο επικρότησε την προσέγγιση της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, πως δεν είναι «υποκριτική», αλλά δήλωσε πως τη Ρωσία τη συμφέρει η πλήρης αποκατάσταση των σχέσεων με ΗΠΑ. Είναι τυχαίο που ταυτόχρονα ο πνευματικός σύμβουλος του Πούτιν εκθειάζει τους… άλλοτε «μισητούς» Ευαγγελιστές στις ΗΠΑ;

Λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή στις ΗΠΑ, Τσάρλι Κερκ, δημοσιεύτηκε στη Ρωσία ένα άρθρο θαυμασμού στον ίδιο και στο έργο του από τον Μητροπολίτη Τύχωνα Σεβκουνόφ έναν από τους επικρατέστερους για τον πατριαρχικό θρόνο και, για πολλούς, πνευματικό σύμβουλο του Ρώσου προέδρου.

Μερικά ενδεικτικά σημεία του άρθρου του:

«Αυτό που είναι ιδιαίτερα αξιοθαύμαστο στον Τσάρλι Κερκ είναι η προθυμία του να πηγαίνει και να μιλά για τη Βασιλεία των Ουρανών, για τις παραδοσιακές αξίες, για τις συντηρητικές αρχές—στα πιο ακατάλληλα, υποτίθεται, μέρη, εκεί όπου οι κάτοικοι, στη μεγάλη τους πλειονότητα, δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα τέτοιο»

«…δεν φοβήθηκε να είναι το «μαύρο πρόβατο», δεν φοβήθηκε να πάει κόντρα στο ρεύμα, δεν φοβήθηκε να πει την αλήθεια όπως την καταλάβαινε, ακόμη κι αν αυτό συχνά προκαλούσε θυμό και απόρριψη».

«Το παράδειγμα του Τσάρλι Κερκ είναι μάθημα για εμάς»

«Η ζωή και ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ -ολόκληρο το έργο της ζωής του- δεν μπορεί παρά να προκαλεί τον βαθύτερο σεβασμό».

«Άλλοι -κατάπληκτοι και λυπημένοι που δεν είναι πια στη ζωή- ανακάλυψαν σ’ αυτόν έναν απρόσμενο συγγενή στην ψυχή».

Αυτή η μετατόπιση συνιστά σαφή ρήξη με το ρωσικό ορθόδοξο αφήγημα περί πνευματικής ανωτερότητας έναντι της υλιστικής Δύσης. Για χρόνια, οι ιδεολόγοι της ρωσικής Ορθοδοξίας παρουσίαζαν το έθνος τους ως το τελευταίο προπύργιο της αυθεντικής χριστιανοσύνης απέναντι σε μια άθεη, φιλελεύθερη Δύση.

Σύμφωνα με τον Ρώσο δημοσιογράφο ειδικό σε ζητήματα θρησκείας, Σεργκέι Τσάπνιν, είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ οι Ρώσοι συντηρητικοί -που επί δεκαετίες κατήγγειλαν τη δυτική παρακμή- τώρα ανακαλύπτουν ξαφνικά ομοϊδεάτες σε Αμερικανούς ακτιβιστές.

«Η επιλογή της στιγμής ήταν κάτι περισσότερο από συμβολική — αποκάλυπτε μια πίστη αναπλασμένη για γεωπολιτικούς σκοπούς» λέει ο Τσάπνιν σε ανάλυσή του στους Moscow Times».

Το κείμενο του Μητροπολίτη, μάλιστα προωθήθηκε αμέσως από τον Κιρίλ Ντμιτρίεφ, που ως διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), έχει διαδραματίσει κεντρικό παρασκηνιακό ρόλο στην καλλιέργεια σχέσεων με Αμερικανούς επιχειρηματικούς και πολιτικούς παράγοντες.

Μια νέα στρατηγική

Έτσι, ο Τσάπνιν υπογραμμίζει ότι η προθυμία του μητροπολίτη να «διεκδικήσει» τον Κερκ ως σύμμαχο υποδηλώνει μια νέα στρατηγική: την αναζήτηση κοινής γραμμής με Δυτικούς συντηρητικούς για να νομιμοποιηθούν διεθνώς οι πολιτικές θέσεις της Ρωσίας.

«Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι αυτό αν ληφθεί υπόψη η ιστορική αντιπάθεια της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τον αμερικανικό Προτεσταντισμό. Ο Κερκ, άλλωστε, εκπροσωπεί ακριβώς τον τύπο της ατομικιστικής, ευαγγελικής χριστιανοσύνης που οι Ρώσοι ορθόδοξοι θεολόγοι παραδοσιακά επέκριναν ως θεολογικά ρηχή και πολιτισμικά διαβρωτική. Κι όμως, ένας από τους πιο προβεβλημένους ιεράρχες της Ρωσίας προβάλλει έναν προτεστάντη ακτιβιστή ως πρότυπο για την ορθόδοξη νεολαία».

Γιατί λοιπόν η σπουδή να αγιοποιηθεί ένας Αμερικανός ακτιβιστής που ελάχιστοι Ρώσοι γνώριζαν;

Η απάντηση σύμφωνα με τον Ρώσο αναλυτή βρίσκεται σε αυτό που συμβολίζει ο Κερκ: ως φίλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσφέρει στους Ρώσους συντηρητικούς ένα βολικό σύμβολο και έναν κενό καμβά για μυθοπλασία.

«Το προφίλ του -νέος, εξοικειωμένος με τα μέσα, απροκάλυπτα συντηρητικός- παρέχει υπόδειγμα για Ρώσους ορθόδοξους ακτιβιστές. Η περιγραφή που κάνει ο Τύχων για τον ακτιβισμό του Κερκ στα πανεπιστήμια μοιάζει με εγχειρίδιο στρατολόγησης, υπονοώντας ότι η ορθόδοξη νεολαία πρέπει να μιμηθεί το δημόσιο στυλ του» εξηγεί ο Τσάπνιν.

Το δίδαγμα του Τσάρλι Κερκ δείχνει πώς η θρησκευτική γλώσσα μπορεί να επιστρατευθεί για την πολιτική, πώς οι πνευματικές παραδόσεις μπορεί να υποταχθούν σε γεωπολιτικούς στόχους και πώς το όνομα του Χριστού μπορεί να εξαφανιστεί ενώ οι αξίες Του προβάλλονται μεγαλόφωνα, καταλήγει ο Σεργκέι Τσάπνιν.