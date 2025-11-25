Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Νέα εστία έντασης προκαλεί η συζήτηση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η Μόσχα, μέσω της Μαρίας Ζαχάροβα, απάντησε στη δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν ότι «μόνο οι Ευρωπαίοι έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν τι θα γίνει με τα παγωμένα ρωσικά assets που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά χέρια».

Αυστηρή δήλωση από την εκπρόσωπο του ρωσικού ΥΠΕΞ

Απαντώντας στον Γάλλο πρόεδρο, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, δηλώνει ότι όσοι έχουν παράνομα στα χέρια τους ρωσική περιουσία και δεν την επιστρέψουν, θα χαρακτηριστούν ως «κλέφτες» και θα υποστούν αυστηρές κυρώσεις.

Η ανάρτηση της Μαρίας Ζαχάροβα

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όσοι έχουν παράνομα στα χέρια τους τα χρήματα της Ρωσίας πρέπει να τα επιστρέψουν, αν δεν θέλουν να θεωρηθούν ευρω-κλέφτες και να λάβουν τη σκληρότερη δυνατή απάντηση για το έγκλημά τους», έγραψε σε ανάρτησή της.

Maria Zakharova, 25 November Macron: «Only Europeans have the right to decide what will happen to the frozen assets of the Russian Federation in the hands of Europeans.» Only Russia has the right to decide what will happen to the assets of the Russian… pic.twitter.com/88tEpOqM9f — Maria Zakharova (Commentary) (@_MariaZakharova) November 25, 2025

Θυμίζουμε πως με αφορμή τις συζητήσεις για την ενίσχυση της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «ρίξει στο τραπέζι» την ιδέα αξιοποίησης των ρωσικών «παγωμένων» κεφαλαίων. Οι Ευρωπαίοι επεξεργάζονται σχέδιο, για τη χρήση αυτών των χρημάτων τα οποία ξεπερνούν τα 200 δισ. ευρώ.