Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο μεταρρυθμιστής πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν επέκρινε έντονα αυτή που φωτογράφισε ως υποκριτική στάση των ΗΠΑ και της Ευρώπης όσον αφορά τα πρόσφατα γεγονότα στο Ιράν, με το πρόσχημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με δηλώσεις που δημοσίευσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο IRNA.

«Αυτές οι χώρες προσποιούνται ότι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ έχουν υποστηρίξει τα πιο ειδεχθή και απάνθρωπα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το σιωνιστικό καθεστώς στη Γάζα», δήλωσε ο πρόεδρος Πεζέσκιαν σε συνάντηση με Ιρανούς κυβερνήτες τη Δευτέρα.

«Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γεγονότων στη χώρα μας, υποστήριξαν επίσημα τους ταραξίες και τις βίαιες ενέργειες», πρόσθεσε. «Δεν ενδιαφέρονται για τη ζωή του ιρανικού λαού. Αντίθετα, ο πρωταρχικός τους στόχος και η απληστία τους είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, οι πόροι και ο πλούτος αυτής της χώρας» διευκρίνισε.

‌

Ο πρόεδρος Πεζέσκιαν τόνισε ότι «ένας από τους κύριους τομείς στους οποίους έχει επικεντρωθεί ο εχθρός για να πλήξει τη χώρα είναι τα μέσα διαβίωσης του λαού. Εάν εξασφαλιστεί η ικανοποίηση του κοινού σε αυτόν τον τομέα, οι στόχοι του εχθρού θα ματαιωθούν».

Ποιες είναι οι απαιτήσεις των ΗΠΑ από το Ιράν – Η απάντηση Αραγκτσί

Οι όροι που θέτουν οι ΗΠΑ, δημόσια ή έχουν διαρρεύσει, για να μην επιτεθούν στο Ιράν είναι η πλήρης εξάλειψη του εμπλουτισμένου ουρανίου, οι περιορισμοί στους πυραύλους μακράς εμβέλειας, η απαγόρευση του εμπλουτισμού ουρανίου στο εσωτερικό της χώρας και ο τερματισμός της υποστήριξης αντιστασιακών ομάδων ή οργανώσεων στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε σήμερα ότι «Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ για την εξάλειψη των αποθεμάτων ουρανίου και τη δέσμευση για μηδενικό εμπλουτισμό είναι μη ρεαλιστικές, ενώ οι απαιτήσεις τους σχετικά με το πρόγραμμα πυραύλων και την υποστήριξη των συμμάχων μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

Το ναυτικό του Ιράν ετοιμάζεται για αυξημένο ρόλο

Ο διοικητής της Ναυτικής Δύναμης του Ιρανικού Στρατού, υποναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, αναφερόμενος στον στόλο της χώρας και τις αυξανόμενες δυνατότητές του, δήλωσε ότι το Ιρανικό Ναυτικό λειτουργεί ως άγκυρα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ο ναύαρχος Ιράνι υπογράμμισε τη σημασία και το κύρος του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή και πέραν αυτής, μιλώντας στους φοιτητές του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου Ιμάμ Αλί τη Δευτέρα.

Αναφερόμενος στη συνεχή και ισχυρή παρουσία του Ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στα ανοιχτά ύδατα, είπε ότι η κυματίζουσα εθνική σημαία χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας αποτελεί σαφές μήνυμα «ειρήνης και φιλίας» προς τους γείτονες και «σοβαρή προειδοποίηση» προς τους κακόβουλους. Τόνισε ότι το Πολεμικό Ναυτικό εδραιώνει τη θέση του Ιράν ως ναυτικής δύναμης στη νέα γεωμετρία της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων.

Η μεγάλη δύναμη του Ιρανικού Ναυτικού την δεδομένη στιγμή είναι τα ταχύπλοα που φέρουν πυραύλους. Πρόκειται για μικρά ευέλικτα πλοία, που μπορούν να μεταφέρουν 2 ή περισσότερους πυραύλους με τα οποία σκοπεύουν να πλησιάσουν την αμερικανική αρμάδα εφόσον χρειαστεί και με την ταυτόχρονη χρήση drones σε σμήνη να δημιουργήσουν μια πλειάδα στόχων, όπου εκ των πραγμάτων οι αμερικανικές άμυνες δεν θα μπορούν να καταρρίψουν.

Η εμπειρία των ΗΠΑ απέναντι στην Ανσάρ Αλλάχ της Υεμένης ήταν αρκετά πικρή, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσουν μια ολόκληρη αρμάδα στις επιθέσεις τους.

Το Ιράκ ετοιμάζεται να συνδράμει το Ιράν

Η ισχυρή ιρακινή οργάνωση Χάτσντ αλ Τσααμπί ή αλλιώς Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης, η οποία περιλαμβάνει σχεδόν 70 ένοπλες φατρίες και περίπου 238.000 μαχητές, υποστηριζόμενη και οπλισμένη από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, κάλεσε τους μαχητές της να «προετοιμαστούν για έναν παγκόσμιο πόλεμο» σε υποστήριξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, σε περίπτωση σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα κέντρα κατάταξης στη Βαγδάτη είναι ανοιχτά και οι μαχητές των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης μπορούν να πάνε να υπογράψουν πως είναι έτοιμοι να πάνε να πολεμήσουν και αν χρειαστεί να πεθάνουν. Να σημειωθεί πως οι περισσότερες ομάδες των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης είναι εμπειροπόλεμες από τις μάχες με το Ισλαμικό Κράτος, σιιτικού θρησκεύματος και έχουν εκπαιδευτεί από το Ιράν.