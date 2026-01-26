Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» και η συνοδεία του βρίσκονται πλέον στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά για επίθεση, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι «θα απαντήσει».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Κατάρ προειδοποίησε ότι δεν θα επιτρέψει χρήση του εδάφους του για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση.

«Βρίσκονται εδώ»

Η Κεντρική Διοίκηση του Αμερικανικού Στρατού στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln έχει περάσει στην περιοχή ευθύνης της.

Αυτή η κίνηση της «αρμάδας», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ήρθε μετά την προειδοποίηση του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, οι δυνάμεις του έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη». Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει σαφώς το Ιράν, από το Νταβός, ότι «αν δεν σταματήσουν με τα πυρηνικά», «θα ξανασυμβεί» μια επίθεση όπως αυτή το καλοκαίρι.

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026



Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν έναν «τεράστιο στόλο» που κατευθύνεται προς το Ιράν, «για κάθε περίπτωση» που θα πρέπει να αναλάβει δράση. Ωστόσο, πρόσθεσε, «ίσως να μην χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τους Ιρανούς ηγέτες κατά της δολοφονίας ειρηνικών διαδηλωτών, αλλά και κατά των εκτελέσεων των ατόμων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των αναταραχών. Ο Τραμπ έχει θέσει δύο «κόκκινες γραμμές», από τις οποίες θα εξαρτηθεί η αμερικανική επίθεση. Τη δολοφονία ειρηνικών διαδηλωτών και τις εκτελέσεις συλληφθέντων.

BREAKING: USS Abraham Lincoln aircraft carrier accompanied by destroyers has arrived in the Middle East and is now within striking range of Iran. pic.twitter.com/uMHwMQ8JNZ — Current Report (@Currentreport1) January 25, 2026

«Για την ασφάλεια και τη σταθερότητα»

Στην ανακοίνωσή της, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η CENTCOM ανάφερε ότι η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου και της ομάδας κρούσης έγινε «για την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Στην ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου «Λίνκολν» περιλαμβάνονται τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους: το USS Frank E. Petersen, Jr., το USS Spruance και το USS Michael Murphy. Το αεροπλανοφόρο μεταφέρει μοίρες πολεμικών αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και μαχητικά F-35C, αλλά και ελικόπτερα MH-60R/S.

Ο αμερικανικός στρατός έχει στο παρελθόν αυξήσει τις δυνάμεις του στη Μέση Ανατολή σε περιόδους αυξημένων εντάσεων, κινήσεις που συχνά ήταν αμυντικές. Ωστόσο, συγκεντρώθηκαν σημαντικές δυνάμεις το περασμένο καλοκαίρι, ενόψει των επιθέσεων του Ιουνίου κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Εκτός από το αεροπλανοφόρο και τα πολεμικά πλοία, το Πεντάγωνο μετακινεί επίσης μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας στη Μέση Ανατολή.

Το Σαββατοκύριακο, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει άσκηση στην περιοχή «για να επιδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης αεροπορικής ισχύος μάχης».

Η Τεχεράνη, και οι σύμμαχοί της, προειδοποιούν

Το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Nournews, ένα ειδησεογραφικό πρακτορείο που πρόσκειται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ανέφερε ότι ο στρατηγός Μοχάμεντ Πακπούρ προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ «να αποφύγουν οποιονδήποτε λάθος υπολογισμό».

Ο Πακπούρ είπε επίσης ότι «οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και το αγαπημένο Ιράν είναι πιο έτοιμοι από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, να εκτελέσουν τις εντολές και τις οδηγίες του Αρχιστράτηγου».

Σήμερα, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Ιράν, στρατηγός Ρεζά Ταλαεΐ-Νικ, προειδοποίησε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν σε επίθεση. Διότι, είπε, «θα αντιμετωπιστεί με μια απάντηση που θα είναι πιο επώδυνη και πιο αποφασιστική από ό,τι στο παρελθόν».

Επίσης, υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές στο Ιράκ και την Υεμένη απείλησαν με νέες επιθέσεις.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, άφησαν να εννοηθεί ότι είναι έτοιμοι να επαναλάβουν τις επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι, σε σύντομο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα, έδειξαν ένα πλοίο να φλέγεται. Και υπήρχε ως λεζάντα η λέξη: «Σύντομα».

Αργότερα, μετέδωσαν πλάνα από την επίθεσή τους τον Ιανουάριο του 2024 στον Κόλπο του Άντεν στο υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ δεξαμενόπλοιο Marlin Luanda. Πρόκειται για ένα από τα πάνω από 100 πλοία που δέχτηκαν επίθεση στο πλαίσιο μιας εκστρατείας υποστήριξης των Παλαιστινίων, ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι Χούθι σταμάτησαν τις επιχειρήσεις αυτές μετά από την τελευταία εκεχειρία. Αλλά έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ξανά, εάν χρειαστεί.

«Ολοκληρωτικός πόλεμος»

Επίσης, η παραστρατιωτική ομάδα Καταΐμπ Χεζμπολάχ του Ιράκ, η οποία υποστηρίζεται από τους Φρουρούς της Επανάστασης, προειδοποίησε ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση στο Ιράν. Είπε, το βράδυ της Κυριακής ότι το αποτέλεσμα θα ήταν ένας «ολοκληρωτικός πόλεμος» στη Μέση Ανατολή.

Σε δήλωσή του, ο Άχμαντ «Αμπού Χουσεΐν» Αλ-Χαμινταουΐ, της οργάνωσης, ανέφερε:

«Επιβεβαιώνουμε στους εχθρούς ότι ο πόλεμος κατά της (Ισλαμικής) Δημοκρατίας δεν θα είναι εκδρομή για πικνίκ. Αντίθετα, θα γευτείτε τις πιο πικρές μορφές θανάτου και τίποτα δεν θα απομείνει από εσάς στην περιοχή μας».

Χεζμπολάχ: «Θα αμυνθούμε»

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ωστόσο, ομάδα που στηρίζεται από το Ιράν, ήταν πιο προσεκτική στις δηλώσεις της. Ανέφερε ότι προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αποφεύγοντας να ξεκαθαρίσει τα σχέδιά της, αν το Ιράν δεχθεί πλήγμα. Η Χεζμπολάχ έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα από τον πόλεμο με το Ισραήλ το 2024.

Ο ηγέτης της, σεΐχης Ναΐμ Κασέμ, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στους υποστηρικτές της οργάνωσης, δήλωσε:

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών, πολλά κόμματα μου έθεσαν ένα σαφές και ειλικρινές ερώτημα: Εάν το Ισραήλ και η Αμερική κηρύξουν πόλεμο εναντίον του Ιράν, θα παρέμβει η Χεζμπολάχ ή όχι;»

Και πρόσθεσε ότι η ομάδα προετοιμάζεται για «πιθανή επιθετικότητα και είναι αποφασισμένη να αμυνθεί» εναντίον της. Όσο όμως για το πώς θα ενεργήσει, είπε, «αυτές οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν από τη μάχη και θα τις καθορίσουμε σύμφωνα με τα συμφέροντα που υπάρχουν».

ΗΑΕ: «Όχι από την επικράτειά μας»

Καθώς ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου, του εδάφους ή των χωρικών υδάτων τους για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Επισήμαναν ότι θα εργαστούν μέσω του διαλόγου για εξεύρεση διπλωματικών λύσεων.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι θα τονίσουν τον διάλογο και τις διπλωματικές λύσεις.