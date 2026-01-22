Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ιράν να σταματήσει να επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποιώντας πως εάν δεν το κάνει, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC από το Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ είπε, αναφερόμενος στο Ιράν: «Πρέπει να σταματήσουν με τα πυρηνικά» (φωτογραφία, επάνω).

Οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση, προειδοποιεί ο Τραμπ, εάν το Ιράν δεν σταματήσει να επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Yπενθυμίζοντας την αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί, «θα ξανασυμβεί».

Σχολιάζοντας τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως οι αρχές σκόπευαν να απαγχονίσουν 837 ανθρώπους την Πέμπτη.

«Τους είπα: Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό», συνέχισε και ανέφερε ότι «πυροβολούσαν πολίτες αδιακρίτως στους δρόμους».

«Ελπίζουμε πως δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες», πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Χιλιάδες νεκροί

Η κρατική τηλεόραση στο Ιράν, επικαλούμενη το Ιρανικό Ιδρυμα Βετεράνων Πολέμου και Μαρτύρων, μετέδωσε χθες Τετάρτη ότι συνολικά 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του μεγάλου κινήματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, το οποίο κατεστάλη αιματηρά.

Παράλληλα, όργανο ασφαλείας που συνδέεται με το ιρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε τον ίδιο αριθμό νεκρών από τις πρόσφατες ταραχές στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Ανάμεσα στους νεκρούς, οι 2.427, που ανήκαν στις δυνάμεις ασφαλείας, θεωρούνται «μάρτυρες» σύμφωνα με την ισλαμική έννοια του όρου, καθώς ήταν «αθώα» θύματα, πρόσθεσε η τηλεόραση επικαλούμενη ανακοίνωση του Ιδρύματος.