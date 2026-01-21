Η κρατική τηλεόραση στο Ιράν μετέδωσε σήμερα ότι συνολικά 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του μεγάλου κινήματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, το οποίο κατεστάλη αιματηρά, επικαλούμενη το Ιρανικό Ίδρυμα Βετεράνων Πολέμου και Μαρτύρων.

Οι διαδηλώσεις συγκλόνισαν το Ιράν

Παράλληλα, όργανο ασφαλείας που συνδέεται με το ιρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε τον ίδιο αριθμό νεκρών από τις πρόσφατες ταραχές στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Iran officially counts 3,117 deaths in December-January unrest: report https://t.co/2YycI7ZzGq pic.twitter.com/5Sly9qWoTl — China Xinhua News (@XHNews) January 21, 2026

Η τηλεόραση του Ιράν αναφέρθηκε σε «μάρτυρες», συνυπολογίζει και τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας

Ανάμεσα στους νεκρούς, οι 2.427, εκ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, θεωρούνται «μάρτυρες» σύμφωνα με την ισλαμική έννοια του όρου, καθώς ήταν «αθώα» θύματα, πρόσθεσε η τηλεόραση επικαλούμενη ανακοίνωση του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR, που έχει την έδρα της στη Νορβηγία, τα στοιχεία της οποίας παραθέτει ο ΟΗΕ, τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, αλλά ο απολογισμός μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τις 20.000.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο ημέρες ο αρχηγός της αστυνομίας στο Ιράν έδωσε διορία τριών ημερών σε όσους «εμπλέκονται άθελά τους σε ταραχές» ώστε να παραδοθούν στις αρχές.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Αχμάντ Ρεζά Ραντάν, διαβεβαίωσε ότι θα τύχουν «μεγαλύτερης επιείκιας».

Ο αρχηγός της αστυνομίας στο Ιράν είπε ότι «οι νέοι που άθελά τους ενεπλάκησαν σε ταραχές θεωρούνται άνθρωποι που εξαπατήθηκαν και όχι στρατιώτες του εχθρού». Ωστόσο, ανώτερος κληρικός έχει ζητήσει να εκτελεστούν οι συλληφθέντες, ως «υπηρέτες των ΗΠΑ».