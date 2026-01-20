Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
20.01.2026 | 22:11
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ
Stories 20 Ιανουαρίου 2026 | 22:20

Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ

Οι απόγονοι της θρησκευτικής και πολιτικής ελίτ του Ιράν ζουν μια ζωή βουτηγμένη στη χλιδή και την υπερβολή πυροδοτώντας περισσότερη οργή στη χώρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Ενώ το Ιράν φλέγεται και η οικονομία της χώρας καταρρέει κάτω από το βάρος των κυρώσεων, μια κάστα προνομιούχων, οι Aghazadeh, ζει μια ζωή που θυμίζει χολιγουντιανό δράμα. Την ίδια στιγμή που οι δρόμοι της Τεχεράνης είναι πεδίο μάχης και ο αριθμός των νεκρών από τη βίαιη κρατική καταστολή ξεπερνά τις 5.000.

Τα παιδιά των αξιωματούχων του καθεστώτος, από τη Δανία μέχρι το Ντουμπάι, επιδεικνύουν προκλητικά πλούτο που προέρχεται από τις πολιτικές διασυνδέσεις των πατέρων τους, τροφοδοτώντας την οργή μιας γενιάς που δεν έχει τίποτα να χάσει.

Η «Gossip Girl» αριστοκρατία της Τεχεράνης που αποκαλούνται από τους Gen Ζ του Ιράν ως Aghazadeh —όρος που κάποτε σήμαινε «παιδί ευγενών» και πλέον περιγράφει τους διεφθαρμένους κληρονόμους— αποτελούν το απόλυτο σύμβολο της κρατικής υποκρισίας.

Η Ανάμιντ Χοσεϊνί, μοντέλο και σύζυγος του γιου του πρεσβευτή του Ιράν στη Δανία, έγινε το πρόσωπο αυτής της πρόκλησης όταν εμφανίστηκε με κασμιρένιο παλτό και τσάντα που κοστίζει περισσότερο από τις ετήσιες απολαβές ενός μέσου Ιρανού.

Μια ελίτ απογόνων που καταναλώνει δυτική πολυτέλεια, ενώ το καθεστώς που την προστατεύει δαιμονοποιεί τη Δύση ως τον «Μεγάλο Σατανά»

Ανάμιντ Χοσεϊνί

Η ζωή τους στην Ελαχίε, το «Μπέβερλι Χιλς» της Τεχεράνης, είναι γεμάτη πολυτελή διαμερίσματα και σπορ αυτοκίνητα, την ίδια ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας καταστέλλουν βίαια κάθε διαμαρτυρία για το κόστος ζωής.

Η οργή των πολιτών δεν πηγάζει μόνο από τον πλούτο, αλλά από την πλήρη έλλειψη λογοδοσίας. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, οι οικογένειες αυτών των «χρυσών παιδιών» διασφαλίζουν ότι η ζωή τους θα παραμείνει εύκολη, ανεξάρτητα από τα δεινά που υφίσταται ο υπόλοιπος πληθυσμός.

Είναι μια ελίτ που καταναλώνει δυτική πολυτέλεια, ενώ το καθεστώς που την προστατεύει δαιμονοποιεί τη Δύση ως τον «Μεγάλο Σατανά».

Η αυτοκρατορία της καταστρατήγησης των κυρώσεων

Πίσω από τις φωτογραφίες στο Instagram κρύβεται ένας σκοτεινός μηχανισμός διακίνησης κεφαλαίων. Οι αδελφοί Σαμχανί, γιοι του πρώην επικεφαλής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διοικούν από το Ντουμπάι μια ναυτιλιακή αυτοκρατορία που πιστεύεται ότι παρακάμπτει συστηματικά τις αμερικανικές κυρώσεις.

Ενώ ο λαός του Ιράν αντιμετωπίζει ελλείψεις σε βασικά αγαθά, οι «mules» (μεταφορείς) του καθεστώτος μεταφέρουν κεφάλαια μέσω εικονικών λογαριασμών στην Ευρώπη και τη Μεγάλη Βρετανία.

Τα κεφάλαια αυτά συχνά «θωρακίζονται» σε υπεράκτιες εταιρείες στην Καραϊβική ή μετατρέπονται σε ακίνητα, κοσμήματα και έργα τέχνης για να αποφύγουν τον εντοπισμό σημειώνουν οι The Times.

Τα τελευταία χρόνια, η νέα γενιά των Aghazadeh στρέφεται μαζικά στα κρυπτονομίσματα, μια μέθοδο που καθιστά τον πλούτο τους σχεδόν αόρατο στις διεθνείς αρχές, εξασφαλίζοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίζουν το ατέρμονο πάρτι τους μακριά από τα πεδία των μαχών της Τεχεράνης.

Διασπορά των 5.000 γόνων

Σάσα Σομπχανί

Σάσα Σομπχανί

Η πιο κραυγαλέα αντίφαση εντοπίζεται στη γεωγραφία της ιρανικής ελίτ. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, περίπου 5.000 Aghazadeh ζουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ δεκάδες άλλοι σπουδάζουν στην Οξφόρδη ή διδάσκουν σε πανεπιστήμια της Σκωτίας.

Ακόμη και οι απόγονοι του Αγιατολάχ Χομεϊνί έχουν εγκατασταθεί στον Καναδά, την ώρα που οι συγγενείς του Αγιατολάχ Χαμενεΐ ζουν στη Γαλλία και τη Βρετανία.

Με εκατομμύρια ακολούθους, ο Σομπχανί ποζάρει σε ιδιωτικά τζετ και σούπερ-γιότ ενώ καταζητείται από την Τεχεράνη για ξέπλυμα χρήματος και παράνομο τζόγο

Η περίπτωση του Σάσα Σομπχανί, γιου πρώην πρεσβευτή στη Βενεζουέλα, είναι ενδεικτική. Με εκατομμύρια ακολούθους, ποζάρει σε ιδιωτικά τζετ και σούπερ-γιότ, ενώ πλέον καταζητείται από την Τεχεράνη για ξέπλυμα χρήματος και παράνομο τζόγο.

Αυτό το «ψηφιακό τσίρκο» των προνομιούχων δεν είναι απλώς μια επίδειξη πλούτου· είναι η σπίθα που συντηρεί τη φωτιά της εξέγερσης στο Ιράν, καθώς ο λαός συνειδητοποιεί ότι το αίμα του μετατρέπεται σε κρυπτονομίσματα και επενδύσεις σε ακίνητα στο εξωτερικό.

Οι γόνοι του αίματος

Οι Aghazadeh επιμένουν να συνεχίζουν να τροφοδοτούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εικόνες από χλιδάτα πάρτι και πανάκριβα σπορ αυτοκίνητα, την ίδια στιγμή που η χώρα βυθίζεται στη μεγαλύτερη αιματοχυσία των τελευταίων δεκαετιών.

Η επιδειξιομανία και η προκλητική αδιαφορία τους έχει προκαλέσει οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο αυτή η επίδειξη ισχύος είναι και μια ωμή υπενθύμιση της ταξικής ανισότητας που τροφοδοτεί την τρέχουσα εξέγερση.

Για τον μέσο Ιρανό που βλέπει το νόμισμα της χώρας να καταρρέει και τα βασικά αγαθά να εξαφανίζονται, αυτές οι εικόνες αποτελούν την απόλυτη απόδειξη της διαφθοράς.

Οι Aghazadeh κατηγορούνται ότι καρπώνονται τα έσοδα από το πετρέλαιο και τους κρατικούς πόρους, την ώρα που το καθεστώς των γονιών τους εξοντώνει κάθε φωνή αντίστασης.

Η ικανότητά τους να παρακάμπτουν τους αυστηρούς ισλαμικούς νόμους περί ενδυμασίας και αλκοόλ, οι οποίοι επιβάλλονται με αίμα στον υπόλοιπο πληθυσμό, αποκαλύπτει το βαθύ χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η οργή των διαδηλωτών στρέφεται πλέον ευθέως κατά της οικονομικής ελίτ, η οποία φαίνεται να είναι πλήρως θωρακισμένη από τις διεθνείς κυρώσεις.

Ενώ το εμπάργκο στραγγαλίζει τη μεσαία τάξη, τα «παιδιά του καθεστώτος» βρίσκουν πάντα τρόπους να εισάγουν τα τελευταία μοντέλα supercar, συχνά μέσω κυκλωμάτων που συνδέονται άμεσα με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η προκλητικότητα αυτή λειτούργησε ως καταλύτης για τις μαζικές κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου του 2026, μετατρέποντας τον φθόνο σε πολιτική δράση.

Σύμφωνα με αναλυτές, η επίδειξη πλούτου στο Instagram λειτουργεί ως «καύσιμο» για τις φωτιές που ανάβουν στις πλατείες. Ο κόσμος βλέπει τους γόνους των αξιωματούχων να ζουν μια ζωή δυτικού τύπου, την οποία το ίδιο το κράτος δαιμονοποιεί και ποινικοποιεί για τους πολλούς.

Η αντίθεση είναι πλέον μη βιώσιμη: από τη μία πλευρά ο θάνατος στο πεζοδρόμιο για μια ελευθερία λόγου και από την άλλη η ασυδοσία της ελίτ πίσω από τις κλειστές πόρτες των βόρειων προαστίων της Τεχεράνης.

Μνημεία διαφθοράς σε μια χώρα που πενθεί

Η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να καταγγέλλουν ότι τα κέρδη από την καταστολή και τον έλεγχο της οικονομίας χρηματοδοτούν αυτόν ακριβώς τον τρόπο ζωής.

Οι φωτογραφίες με τα κλειδιά των Maserati και τα πανάκριβα κοσμήματα είναι τεκμήρια μιας κάστας που ευημερεί πάνω στην εξαθλίωση.  Καθώς το Ιράν μετράει τους νεκρούς του, η «χρυσή νεολαία» της Τεχεράνης φαίνεται να ζει σε μια παράλληλη πραγματικότητα, προστατευμένη από τα όπλα των δυνάμεων ασφαλείας.

Η ιστορία θα καταγράψει πιθανότατα αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες ως τα σύγχρονα «παλάτια των Βερσαλλιών», όπου η προκλητική άγνοια της ελίτ για την οδύνη του λαού προκάλεσε την τελική έκρηξη.

Για τους εξεγερμένους Ιρανούς, κάθε φωτογραφία ενός Aghazadeh είναι μια ακόμη υπενθύμιση για το τι ακριβώς πολεμούν: ένα καθεστώς που κηρύττει την ασκητικότητα ενώ πνίγεται στη χλιδή και το αίμα.

Kεντρική φωτό ο Σάσα Σομπχανί

