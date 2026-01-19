Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομία καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»

Ο αρχηγός της αστυνομίας στο Ιράν έδωσε διορία τριών ημερών σε όσους «εμπλέκονται άθελά τους σε ταραχές» ώστε να παραδοθούν στις αρχές. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Αχμάντ Ρεζά Ραντάν, διαβεβαίωσε ότι θα τύχουν «μεγαλύτερης επιείκιας».

Ο αρχηγός της αστυνομίας στο Ιράν είπε ότι «οι νέοι που άθελά τους ενεπλάκησαν σε ταραχές θεωρούνται άνθρωποι που εξαπατήθηκαν και όχι στρατιώτες του εχθρού». Ωστόσο, ανώτερος κληρικός έχει ζητήσει να εκτελεστούν οι συλληφθέντες, ως «υπηρέτες των ΗΠΑ».

Οι ιρανικές αρχές έχουν αποδυθεί σε βίαιη καταστολή όσων συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στο Ιράν, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου με οικονομικά αιτήματα, αλλά εξελίχθηκαν σε αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις. Σε αυτές, σύμφωνα με τις αρχές του Ιράν σκοτώθηκαν 5.000 άνθρωποι, ενώ έχουν συλληφθεί 3.000.

Ωστόσο, οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν πει ότι οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 20.000.

«Στασιαστές», όργανα των ΗΠΑ

Η ιρανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τους πολίτες που διαμαρτύρονταν «στασιαστές» που χειραγωγούνται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και πως αυτοί οι υποκινούμενοι από ξένες δυνάμεις άνθρωποι μετέτρεψαν τις ειρηνικές διαδηλώσεις σε «ταραχές».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των δικαστικών αρχών στο Ιράν, Ασγάρ Τζαχανγκίρ, όσοι έχουν συλληφθεί για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις «θα δικαστούν με ταχείες διαδικασίες». Και προειδοποίησε ότι ορισμένες από τις κατηγορίες επισύρουν την ποινή του θανάτου.

Ιρανός αξιωματούχος στην περιοχή δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές επαλήθευσαν ότι τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διαδηλώσεις στο Ιράν. Μεταξύ αυτών, είπε, είναι περίπου 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, κατηγορώντας «τρομοκράτες και ένοπλους ταραξίες» για τη δολοφονία «αθώων Ιρανών».

Κυρίως στις κουρδικές περιοχές

Ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί, δήλωσε στο Reuters ότι μερικές από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων σημειώθηκαν στις ιρανικές κουρδικές περιοχές στο βορειοδυτικό Ιράν. Πρόκειται για περιοχή όπου οι Κούρδοι αυτονομιστές δραστηριοποιούνται και όπου οι εξάρσεις ήταν από τις πιο βίαιες σε προηγούμενες περιόδους αναταραχής.

«Ο τελικός απολογισμός δεν αναμένεται να αυξηθεί απότομα», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» υποστήριξαν και εξόπλισαν όσους βγήκαν στους δρόμους.

HRANA: 24.000 συλλήψεις

Η αμερικανική ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων HRANA έχει από την πλευρά της δηλώσει ότι ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 3.308. Ωστόσο, επισήμανε, εξετάζονται προς επιβεβαίωση ακόμη 4.382 υποθέσεις. Επίσης, ανέφερε ότι έχει επιβεβαιώσει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Η ιρανική κουρδική οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, δήλωσε ότι μεταξύ των περιοχών όπου υπήρχαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στα τέλη Δεκεμβρίου υπήρχαν κουρδικές περιοχές στα βορειοδυτικά.