«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 20:24

«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου», απαντά το Ιράν στις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Spotlight

Η ένταση βρίσκεται ξανά στο «κόκκινο» στη Μέση Ανατολή, καθώς η αμερικανική αρμάδα, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο Λίνκολν, πλέει προς το Ιράν και ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το θεοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη.

«Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται προ το Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα προτιμούσα να μην συμβεί κάτι, αλλά παρακολουθούμε (το Ιράν) πολύ στενά», είπε ο Τραμπ την Παρασκευή, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Μαχητικά F-35 και F-18 είναι σε ύψιστη ετοιμότητα εάν ο Αμερικανός πρόεδρος δώσει εντολή επίθεσης στα ιρανικά εδάφη.

Το αεροπλανοφόρο, το οποίο καταπλέει στην περιοχή από την Ασία, συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά, εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk. Όταν φτάσουν ανοιχτά του Ιράν, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με ακόμη τρία πολεμικά πλοία.

Η Τεχεράνη εκτοξεύει απειλές για γενικευμένο πόλεμο

«Αυτή τη φορά, θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατό τρόπο για να την αποκρούσουμε», διαμηνύει εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ιράν.

Εν τω μεταξύ, η Βρετανία στέλνει μαχητικά Typhoon στο Κατάρ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της περιφερειακής ασφάλειας. Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν πως περιμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη.

«Οι δυνάμεις του στρατού ξηράς, παράλληλα με τις δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, θα υπερασπιστούν το έδαφος του Ιράν και δεν θα διστάσουν να κάνουν οποιεσδήποτε θυσίες», λένε χαρακτηριστικά.

Συναγερμός έχει σημάνει και στο Ισραήλ. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει το ιρανικό καθεστώς, να μην εκτελέσει δια απαγχονισμού 800 διαδηλωτές, μιλώντας για «κόκκινη γραμμή».

Όμως, ο γενικός εισαγγελέας στην Τεχεράνη απάντησε πως η ιρανική ηγεσία δεν δέχεται εντολές από ξένες δυνάμεις.

Ακυρώσεις πτήσεων μπροστά στο φόβο αμερικανικής επίθεσης

Την ίδια στιγμή, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa, η Air France και η KLM ακύρωσαν πτήσεις προς χώρες της Μέσης Ανατολής, το Σαββατοκύριακο, με τον φόβο αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.

«Κρύβεται» ο Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κρύβεται σε καταφύγιο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το αντιπολιτευόμενο ειδησεογραφικό site «Iran International», καθώς η χώρα προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ, εν μέσω αυξημένων εντάσεων για την άγρια καταστολή των διαδηλώσεων νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Η ίδια πηγή μεταδίδει πως ο Χαμενεΐ κατέφυγε σε υπόγεια καταφύγια μετά από εκτίμηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων για «αυξημένο κίνδυνο πιθανής επίθεσης των ΗΠΑ», καθώς μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι ενισχυμένο και διαθέτει σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

Διαψεύδει η Τεχεράνη

«Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χοσεΐνι Χαμενεΐ, λαμβάνει μέτρα ασφαλείας, αλλά δεν κρύβεται σε καταφύγιο», δήλωσε ο γενικός πρόξενος του Ιράν στη Μουμπάι.

Μιλώντας αποκλειστικά στο NDTV το Σάββατο, ο γενικός πρόξενος Σαΐντ Ρεζά Μοσαϊέμπ Μοτλάγκ ανέφερε ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών υποκίνησαν τις διαδηλώσεις στη χώρα του και ότι Ιράν και Ινδία προσπαθούν να διατηρήσουν τη συνεργασία τους, παρά την απειλή των κυρώσεων.

Πάνω από 5.000 οι νεκροί κατά την καταστολή των διαδηλώσεων

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 5.002 ανθρώπων κατά την διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας που συγκλόνισε το Ιράν, στην συντριπτική τους πλειονότητα διαδηλωτών.

Σύμφωνα με την οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, 4.714 από τους νεκρούς είναι διαδηλωτές, 42 ανήλικοι, 207 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 39 περαστικοί.

Η οργάνωση συνεχίζει να ερευνά για 9.787 ακόμη πιθανούς θανάτους.

Το έργο της επαλήθευσης από την HRANA και άλλες οργανώσεις είναι πολύπλοκο, λόγω της επιβολής αποκλεισμού του Ίντερνετ από τις ιρανικές αρχές, που ισχύει από τις 8 Ιανουαρίου.

Η HRANA ανεβάζει στις 26.852 τον αριθμό των συλλήψεων.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάνει τις 25.000.

Την Τετάρτη, οι ιρανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα έναν πρώτο απολογισμό 3.117 νεκρών. Σύμφωνα με το καθεστώς της Τεχεράνης, οι 2.427 είναι «μάρτυρες», δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί, και όχι «ταραξίες», όπως χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές.

World
Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα
Κόσμος 24.01.26

Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα

«Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα
Νέες απειλές 24.01.26

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Σε μια αρχική εμπορική συμφωνία που θα μειώσει τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα και σε συνεργασία στον αγροτικό τομέα, κατέληξαν ο Καναδάς και η Κίνα, στα μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
Περιβαλλοντικές οργανώσεις θέλουν να μπλοκάρουν τα σχέδια του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία
Περίπου 40 ενώσεις 24.01.26

Περιβαλλοντικές οργανώσεις θέλουν να μπλοκάρουν τα σχέδια του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία

Ο Τζάρεντ Κούσνερ θέλει να μεταμορφώσει το ακατοίκητο νησί Σάσων, στη νοτιοδυτική Αλβανία -στο οποίο βρισκόταν άλλοτε μια μυστική στρατιωτική βάση- σε πολυτελή τουριστικό προορισμό

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκε στον Βόσπορο η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
Κόσμος 24.01.26

Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και το τσιπ χρονομέτρησης που έφερε στο πόδι του, έδειξαν πως ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα - Ωστόσο, ο κολυμβητής δεν έφτασε ποτέ στη γραμμή τερματισμού

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τον ιδιοκτήτη του μπαρ
Κόσμος 24.01.26

Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Η Ιταλία κατηγορεί τις ελβετικές δικαστικές αρχές για την απόφασή τους και αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του μοιραίου κλαμπ στο Κραν Μοντανά είναι ύποπτος φυγής

Σύνταξη
Μινεσότα: Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους την ημέρα της απεργίας απέναντι στην ICE – 100 συλλήψεις ιερέων
Απεργία 24.01.26

Γέμισαν με διαδηλωτές οι δρόμοι στη Μινεσότα ενάντια στην ICE - 100 συλλήψεις ιερέων που εμπόδιζαν τις απελάσεις

Εκατοντάδες επιχειρήσεις έκλεισαν, σχολεία δεν λειτούργησαν και χιλιάδες Αμερικανοί κατέβηκαν στους δρόμους στη Μινεσότα για να «απελάσουν την ICE» που κυνηγά μετανάστες

Σύνταξη
Ουκρανία: «Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι
Κρίσιμες ώρες 24.01.26

«Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι - Συνεχίζονται οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι εν μέσω στρατιωτικών επιθέσεων

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στο Αμπού Ντάμπι αλλά οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση - «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» οι προτάσεις σε Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κραν Μοντανά: «Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» – Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό
Κραν Μοντανά 24.01.26

«Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» - Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά

Η 24χρονη έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Αγανακτισμένοι οι γονείς της με τους ιδιοκτήτες του μπαρ και τον τρόπο που εκμεταλλεύτηκαν την κόρη τους

Σύνταξη
ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας – 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν
Σφοδρή κακοκαιρία 24.01.26

Συναγερμός στις ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Θερμοκρασίες έως -46°C, 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Σε 220 εκατομμύρια ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία - «Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», σχολίασε μετεωρολόγος 

Σύνταξη
Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» – Η απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού
Κόσμος 24.01.26

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου»: Η απάντηση του Ιράν στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού στην περιοχή

Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή - «Θέλουμε να έχουμε επιλογές», λέει ο Βανς

Σύνταξη
Προμηθέας Πάτρας – Άρης Betsson 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Προμηθέας Πάτρας – Άρης 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)

Ο Άρης Betsson άντεξε στη φθορά των φάουλ (έχασε τρεις παίκτες με 5) και με τέσσερις διψήφιους, αλλά και καθοριστικό τον Κώστα Αντετοκούνμπο (11ριμπ., 3 τάπες) πήρε μεγάλη νίκη με 103-97 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
Taipei 101 24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος λέει γαι την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
Ελλάδα 24.01.26

Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών εξιχνιάσθηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε έξω κέντρο διασκέδασης στις 07-10-2025 στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ατόμου

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα
Κόσμος 24.01.26

Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα

«Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)

Ελληνικό χρώμα έχει η πρώτη ήττα της Μπάγερν στο πρωτάθλημα, καθώς πρωταγωνιστής της Άουγκσμπουργκ ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης που οδήγησε την ομάδα του σε ένα σπουδαίο τρίποντο

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 2-0 την Γουλβς για την 23η αγωνιστική της Premier League, ενώ η Τότεναμ δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Μπέρνλι φέρνοντας ισοπαλία με 2-2. Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.

Σύνταξη
Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)
Ό,τι γυαλίζει 24.01.26

Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Κλεοπάτρα», Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αρραβωνιάστηκε δέκα φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της και παντρεύτηκε οκτώ — δύο φορές με τον ίδιο άντρα, τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον. Στα δάχτυλά της φορούσε πάντα, ένα μεγάλο ζαφείρι κι ένα διαμάντι 29 καρατίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα
Νέες απειλές 24.01.26

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Σε μια αρχική εμπορική συμφωνία που θα μειώσει τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα και σε συνεργασία στον αγροτικό τομέα, κατέληξαν ο Καναδάς και η Κίνα, στα μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: «Καθάρισε» με Ελ Κααμπί και σκέφτεται τον «τελικό» με Άγιαξ (vids)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: «Καθάρισε» με Ελ Κααμπί και σκέφτεται τον «τελικό» με Άγιαξ (vids)

Ένα γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 26' ήταν αρκετό προκειμένου ο Ολυμπιακός να πάρει τη νίκη απέναντι στον Βόλο (1-0) και τώρα στρέφει την προσοχή του στο Άμστερνταμ για τον «τελικό» με τον Άγιαξ (28/1, 22:00).

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 24.01.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 34χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.

Σύνταξη
Παναγιωτόπουλος: Aπτόητος ο Γεωργιάδης συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιρειών
«Αντικοινωνικό έργο» 24.01.26

Παναγιωτόπουλος: Aπτόητος ο Γεωργιάδης συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιρειών

«Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος έχει παραδεχθεί στη Βουλή ότι είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων και της μετατροπής τους σε ΝΠΙΔ», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος,

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί
Εξωτερική πολιτική 24.01.26

Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί

«Θεωρώ αυτονόητο ότι η ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκαλεί κρίση στη σχέση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας

Σύνταξη
Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA
Πολιτική 24.01.26

Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA

Οι διαφορές στην επιβολή των συμφερόντων των ΗΠΑ στην εποχή MAGA. Ο Τραμπ θα μπορούσε να συνδυαλέγεται κάτω από το τραπέζι όχι μόνο με τον Πούτιν, αλλά ενδεχομένως και με την Κίνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
