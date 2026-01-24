«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ

Η ένταση βρίσκεται ξανά στο «κόκκινο» στη Μέση Ανατολή, καθώς η αμερικανική αρμάδα, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο Λίνκολν, πλέει προς το Ιράν και ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το θεοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη.

«Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται προ το Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα προτιμούσα να μην συμβεί κάτι, αλλά παρακολουθούμε (το Ιράν) πολύ στενά», είπε ο Τραμπ την Παρασκευή, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Μαχητικά F-35 και F-18 είναι σε ύψιστη ετοιμότητα εάν ο Αμερικανός πρόεδρος δώσει εντολή επίθεσης στα ιρανικά εδάφη.

Το αεροπλανοφόρο, το οποίο καταπλέει στην περιοχή από την Ασία, συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά, εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk. Όταν φτάσουν ανοιχτά του Ιράν, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με ακόμη τρία πολεμικά πλοία.

Η Τεχεράνη εκτοξεύει απειλές για γενικευμένο πόλεμο

«Αυτή τη φορά, θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατό τρόπο για να την αποκρούσουμε», διαμηνύει εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ιράν.

Εν τω μεταξύ, η Βρετανία στέλνει μαχητικά Typhoon στο Κατάρ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της περιφερειακής ασφάλειας. Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν πως περιμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη.

«Οι δυνάμεις του στρατού ξηράς, παράλληλα με τις δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, θα υπερασπιστούν το έδαφος του Ιράν και δεν θα διστάσουν να κάνουν οποιεσδήποτε θυσίες», λένε χαρακτηριστικά.

Συναγερμός έχει σημάνει και στο Ισραήλ. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει το ιρανικό καθεστώς, να μην εκτελέσει δια απαγχονισμού 800 διαδηλωτές, μιλώντας για «κόκκινη γραμμή».

Όμως, ο γενικός εισαγγελέας στην Τεχεράνη απάντησε πως η ιρανική ηγεσία δεν δέχεται εντολές από ξένες δυνάμεις.

Ακυρώσεις πτήσεων μπροστά στο φόβο αμερικανικής επίθεσης

Την ίδια στιγμή, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa, η Air France και η KLM ακύρωσαν πτήσεις προς χώρες της Μέσης Ανατολής, το Σαββατοκύριακο, με τον φόβο αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.

«Κρύβεται» ο Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κρύβεται σε καταφύγιο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το αντιπολιτευόμενο ειδησεογραφικό site «Iran International», καθώς η χώρα προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ, εν μέσω αυξημένων εντάσεων για την άγρια καταστολή των διαδηλώσεων νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Η ίδια πηγή μεταδίδει πως ο Χαμενεΐ κατέφυγε σε υπόγεια καταφύγια μετά από εκτίμηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων για «αυξημένο κίνδυνο πιθανής επίθεσης των ΗΠΑ», καθώς μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι ενισχυμένο και διαθέτει σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

Διαψεύδει η Τεχεράνη

«Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χοσεΐνι Χαμενεΐ, λαμβάνει μέτρα ασφαλείας, αλλά δεν κρύβεται σε καταφύγιο», δήλωσε ο γενικός πρόξενος του Ιράν στη Μουμπάι.

Μιλώντας αποκλειστικά στο NDTV το Σάββατο, ο γενικός πρόξενος Σαΐντ Ρεζά Μοσαϊέμπ Μοτλάγκ ανέφερε ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών υποκίνησαν τις διαδηλώσεις στη χώρα του και ότι Ιράν και Ινδία προσπαθούν να διατηρήσουν τη συνεργασία τους, παρά την απειλή των κυρώσεων.

Πάνω από 5.000 οι νεκροί κατά την καταστολή των διαδηλώσεων

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 5.002 ανθρώπων κατά την διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας που συγκλόνισε το Ιράν, στην συντριπτική τους πλειονότητα διαδηλωτών.

Σύμφωνα με την οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, 4.714 από τους νεκρούς είναι διαδηλωτές, 42 ανήλικοι, 207 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 39 περαστικοί.

Η οργάνωση συνεχίζει να ερευνά για 9.787 ακόμη πιθανούς θανάτους.

Το έργο της επαλήθευσης από την HRANA και άλλες οργανώσεις είναι πολύπλοκο, λόγω της επιβολής αποκλεισμού του Ίντερνετ από τις ιρανικές αρχές, που ισχύει από τις 8 Ιανουαρίου.

Η HRANA ανεβάζει στις 26.852 τον αριθμό των συλλήψεων.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάνει τις 25.000.

Την Τετάρτη, οι ιρανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα έναν πρώτο απολογισμό 3.117 νεκρών. Σύμφωνα με το καθεστώς της Τεχεράνης, οι 2.427 είναι «μάρτυρες», δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί, και όχι «ταραξίες», όπως χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές.