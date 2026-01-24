Σε υπόγειο καταφύγιο ο Χαμενεΐ εν μέσω φόβων για αμερικανική επίθεση σύμφωνα με ιρανικά μέσα

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κρύβεται σε καταφύγιο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το αντιπολιτευόμενο ειδησεογραφικό site Iran International, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ εν μέσω αυξημένων εντάσεων για την άγρια καταστολή των διαδηλώσεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με το Iran International ο Χαμενεΐ κατέφυγε σε υπόγεια καταφύγια μετά από εκτίμηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων για «αυξημένο κίνδυνο πιθανής επίθεσης των ΗΠΑ», καθώς οι ΗΠΑ μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι ενισχυμένο και διαθέτει σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

Ενώ ο Χαμενεΐ παραμένει σε κρυψώνα, ο τρίτος γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, έχει αναλάβει την καθημερινή λειτουργία του γραφείου του πατέρα του και λειτουργεί ως «κύριο κανάλι επικοινωνίας» με τους κυβερνητικούς ηγέτες, αναφέρει το δημοσίευμα.

Διαψεύδει η Τεχεράνη

ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χοσεΐνι Χαμενεΐ, λαμβάνει μέτρα ασφαλείας, αλλά δεν κρύβεται σε καταφύγιο, δήλωσε ο γενικός πρόξενος του Ιράν στη Μουμπάι.

Μιλώντας αποκλειστικά στο NDTV το Σάββατο, ο γενικός πρόξενος Σαΐντ Ρεζά Μοσαϊέμπ Μοτλάγκ ανέφερε ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών υποκίνησαν τις διαδηλώσεις στη χώρα του και ότι Ιράν και Ινδία προσπαθούν να διατηρήσουν τη συνεργασία τους παρά την απειλή των κυρώσεων.

«Όπως γνωρίζετε, υπήρξαν προσπάθειες να παρουσιαστεί ότι το Ιράν αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση. Πρέπει να πω ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επέδειξαν ευελιξία και αυτοσυγκράτηση απέναντι στους διαδηλωτές μέχρι μια κρίσιμη ημερομηνία, που πιστεύω ότι ήταν η Πέμπτη (8 Ιανουαρίου) ή η Παρασκευή», είπε ο διπλωμάτης.

«Από την Πέμπτη και την Παρασκευή και μετά, όταν τρομοκρατικά στοιχεία έλαβαν εντολές από τους προϊσταμένους τους που βρίσκονταν εκτός Ιράν, ξεκίνησαν μηχανορραφίες και σαμποτάζ σε διάφορα μέρη, σε μεγάλες και μικρές πόλεις. Αυτό προκάλεσε φόβο σε ορισμένους πολίτες και ζημιές σε περιουσίες τους, καθώς και ζημιές σε κυβερνητικά κτίρια. Δυστυχώς, συνολικά 3.117 άτομα σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 2.427 ήταν πολίτες και μέλη δυνάμεων ασφαλείας και 690 ήταν τρομοκράτες», ισχυρίστηκε.

Ο Μοτλάγκ ανέφερε ότι, ενώ ελάχιστοι ή καθόλου αλλοδαποί δεν συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, η ιρανική κυβέρνηση έχει πληροφορίες ότι αρκετοί διαδηλωτές είχαν «εκπαιδευτεί από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, λάβει οδηγίες από τους εκπαιδευτές τους ή επηρεαστεί από ειδήσεις που διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο».

Επικίνδυνη κλιμάκωση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να μετακινούν ένα μεγάλο ναυτικό και πολεμικό δυναμικό προς τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροπλανοφόρου και συνοδευτικών πλοίων, σε ένα μήνυμα αυξημένης πίεσης προς το Ιράν, σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «έχουμε πολλά πλοία που πηγαίνουν προς τα εκεί» και πρόσθεσε ότι ελπίζει «να μην χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας», σε μια ρητορική που ενισχύει την αίσθηση επερχόμενης αντιπαράθεσης.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω της σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν και του θανάτου χιλιάδων πολιτών, γεγονός που έχει επιφέρει και νέες αμερικανικές κυρώσεις εναντίον ιρανικών στόχων.