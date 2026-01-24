newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» – Η απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 09:10

Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» – Η απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού

Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή - «Θέλουμε να έχουμε επιλογές», λέει ο Βανς

Σύνταξη
A
A
Τεταμένο είναι το κλίμα για ακόμα μία φορά μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι στην περιοχή αναπτύσσεται αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους.

«Έχουμε πολλά πλοία που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση που (χρειαστεί)», δήλωσε μολαταύτα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Θα προτιμούσα να μην γίνει τίποτα, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά» την κατάσταση, πρόσθεσε.

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι δόθηκε εντολή να μεταφερθεί στρατιωτική δύναμη από τη Σινική Θάλασσα στη Μέση Ανατολή.

Ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα του θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας».

«Αυτή η στρατιωτική ενίσχυση – ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση – αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής στο Ιράν», δήλωσε.

Ο αξιωματούχος συνέχισε λέγοντας: «Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση – περιορισμένη, χειρουργική, όπως και αν την ονομάσουν – ως έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα ανταποκριθούμε με τον σκληρότερο δυνατό τρόπο για να το διευθετήσουμε».

Έχουμε επιλογές

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν μια «αρμάδα» που κατευθύνεται προς το Ιράν, αλλά ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει, καθώς επανέλαβε τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην σκοτώνει διαδηλωτές και να μην ξαναρχίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Αν οι Αμερικανοί παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα ανταποκριθούμε», πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος, χωρίς να διευκρινίζει τι θα περιλαμβάνει μία τέτοια απάντηση.

Μιλώντας σχετικά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «ήθελε να βεβαιωθεί ότι αν οι Ιρανοί, Θεός φυλάξοι, έκαναν κάτι πολύ ηλίθιο, τότε θα είχαμε τους πόρους να ανταποκριθούμε».

«Ο πρόεδρος έχει προφανώς πολλά χαρτιά να παίξει», δήλωσε ο Vance στο Newsmax. «Δεν θα αποκαλύψω πώς τα παίζει. Θέλουμε απλώς να βεβαιωθούμε ότι έχουμε επιλογές. Έχουμε πολλές δυνάμεις στην περιοχή. Έχουμε ανθρώπους που θα μπορούσαν να βρεθούν σε κίνδυνο».

Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει «να βεβαιωθούν ότι έχουμε ανθρώπους εκεί για να προστατεύσουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία σε αυτό το μέρος του κόσμου», συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων των ΗΠΑ, όπως η Σαουδική Αραβία.

Οι δηλώσεις Τραμπ αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες με αποτέλεσμα αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Τρόφιμα – ποτά
Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

