Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα

Η Ουάσιγκτον απείλησε ανώτερους Ιρακινούς πολιτικούς με κυρώσεις που θα στοχεύουν το κράτος του Ιράκ, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων εσόδων του από το πετρέλαιο, σε περίπτωση που ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν συμπεριληφθούν στην επόμενη κυβέρνηση, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόκειται για την πιο σκληρή προειδοποίηση της κυβέρνησης Τραμπ, που προσπαθεί να αποκόψει την επιρροή του Ιράν στο Ιράκ. Το Ιράκ έχει αναδειχθεί σε σύμμαχο των ΗΠΑ στην περιοχή, ωστόσο παράλληλα η επιρροή του Ιράν στη χώρα είναι ισχυρή.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση των γεγονότων, η προειδοποίηση διατυπώθηκε επανειλημμένα τους τελευταίους δύο μήνες από τον Επιτετραμμένο των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, Τζόσουα Χάρις. Ο Χάρις απευθύνθηκε τόσο σε Ιρακινούς αξιωματούχους όσο και σε ισχυρούς σιίτες ηγέτες. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το μήνυμα παραδόθηκε σε ορισμένους επικεφαλής ομάδων που συνδέονται με το Ιράν μέσω μεσαζόντων.

Το σχέδιο αποδυνάμωσης του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από τότε που ανέλαβε για δεύτερη φορά την εξουσία στις ΗΠΑ, προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποδυναμώσει την Τεχεράνη. Και το επιχειρεί και μέσω παρεμβάσεων στο γειτονικό Ιράκ.

Το Ιράν θεωρεί το Ιράκ ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της οικονομίας του εν μέσω κυρώσεων. Εδώ και καιρό χρησιμοποιεί το τραπεζικό σύστημα της Βαγδάτης για να παρακάμψει τους περιορισμούς, δήλωσαν Αμερικανοί και Ιρακινοί αξιωματούχοι. Διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει να πνίξουν αυτή τη ροή δολαρίων, επιβάλλοντας κυρώσεις σε περισσότερες από δώδεκα ιρακινές τράπεζες τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν έχει περιορίσει ποτέ τη ροή δολαρίων από τα έσοδα από το πετρέλαιο του Ιράκ. Το Ιράκ είναι από τις κορυφαίες χώρες παραγωγούς πετρελαίου, μέλος του ΟΠΕΚ. Τα έσοδα από το πετρέλαιο αποστέλλονται στη Βαγδάτη μέσω της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ. Οι ΗΠΑ έχουν de facto τον έλεγχο των εσόδων από το πετρέλαιο του Ιράκ από τότε που εισέβαλαν στη χώρα το 2003.

Κληθείς να σχολιάσει το ρεπορτάζ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την ιρακινή κυριαρχία και την κυριαρχία κάθε χώρας στην περιοχή. Αυτό δεν αφήνει απολύτως κανέναν ρόλο στις υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές που επιδιώκουν κακόβουλα συμφέροντα, προκαλούν θρησκευτική διχόνοια και διασπείρουν την τρομοκρατία σε όλη την περιοχή».

Ωστόσο δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις απειλές για κυρώσεις.

Η αμερικανική γραμμή

Μεταξύ των προσώπων, στα οποία διαβιβάστηκε το μήνυμα ήταν ο πρωθυπουργός Σουδάνι, οι σιίτες πολιτικοί Αμάρ Χακίμ και Χάντι Αλ Αμέρι, και ο Κούρδος ηγέτης Μασρούρ Μπαρζανί.

Οι συνομιλίες με τον Αμερικανό επιτετραμμένο ξεκίνησαν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου στο Ιράκ, στις οποίες το πολιτικό μπλοκ του Σουδάνι κέρδισε το μεγαλύτερο μπλοκ εδρών. Ωστόσο, πολλές έδρες έχουν κερδίσει και οι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν.

«Η αμερικανική γραμμή ήταν βασικά ότι θα ανέστειλαν τη συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς τους 58 βουλευτές εκπροσωπούνταν στο υπουργικό συμβούλιο», δήλωσε Ιρακινός αξιωματούχος. Ο σχηματισμός ενός νέου υπουργικού συμβουλίου θα μπορούσε να απέχει ακόμη μήνες λόγω των διαμαχών για την οικοδόμηση πλειοψηφίας.

Όταν τους ζητήθηκε να διευκρινίσουν, «είπαν ότι αυτό σήμαινε ότι δεν θα συνεργάζονταν με αυτήν την κυβέρνηση και θα ανέστειλαν τις μεταφορές δολαρίων», είπε ο αξιωματούχος.